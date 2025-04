Universidad de Chile x Botafogo: Palpites, Onde Assistir e Escalações

As odds podem variar até o início da partida.

🎯 Menos de 2.5 gols na partida

Considerando a solidez defensiva do Botafogo e também da Universidad de Chile, somado à tendência de jogos equilibrados em estreias de torneios internacionais, um jogo com poucos gols é uma possibilidade plausível. Para a campanha do Botafogo, voltar para o Brasil com um ponto na bagagem é um ótimo negócio.

🎯 Empate no primeiro tempo

Jogos de estreia costumam ser estudados, com as equipes se arriscando mais na segunda etapa. Apostar em um empate no primeiro tempo reflete essa dinâmica. Na Bet365, há uma odd 2.10 para isso acontecer.