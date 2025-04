Universidad Católica x Defensa Y Justicia: Palpite, Hora e Escalações - 24/04

Prováveis Escalações

Universidad Católica: Londño; Chancellor, Cangá, Medina; Moreno, Cacciabue, Díaz, Romero; Anangonó, Lara, Díaz.

Defensa y Justicia: Bologna; Pérez, Miritello, Cannavo, Ferreira; Gutiérrez, Balanta, Molinas; Larralde, Pérez, González.

