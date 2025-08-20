Assine UOL
Universidad Catolica
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
Estadio Olímpico Atahualpa
Alianza Lima
Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, 20/08

Publicado
20.08.2025
Atualizado em
20.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Universidad Católica x Alianza Lima: palpite com odds altas +5, +8 para o jogo desta quarta-feira (20/08), às 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana, com os peruanos do Alianza em vantagem após vitória por 2 a 0 na ida.



Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite com odds baixas



  • Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo – odd 1.35

  • 🛡️ Palpite: Dupla Chance: Católica ou Empate – odd 1.18

  • 🔔 Palpite: Mais de 9.5 escanteiosodd 1.54

  • 📊 Palpite: 2º tempo com mais gols – odd 2.10

  • Palpite: Católica terá o 1º escanteio – odd 1.38


🔎 Explicação: Jogo deve ter intensidade, com escanteios, gols cedo e Católica pressionando. A proteção na dupla chance mantém risco baixo.



Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite com odds médias



  • 🎯 Palpite: Ambas equipes marcam (Sim) – odd 1.89

  • 🔥 Palpite: Mais de 2 gols no total – odd 2.79

  • 🧤 Palpite: Católica vence sem sofrer gols – odd 2.69

  • 📈 Palpite: Multigols Católica (1–3 gols) – odd 1.99

  • Palpite: Resultado exato no 1º tempo: 1–0 – odd 2.67


🔎 Explicação: Católica deve ir para cima buscando reverter a desvantagem. Odds médias exploram vitória sólida em casa e linha de gols próxima a 3.



Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite com odds altas



  • 🚀 Palpite: Placar exato Católica 2–1 – odd 11.12

  • 🎩 Palpite: Alianza Lima vence & ambos marcam – odd 8.97

  • 🎲 Palpite: Empate & menos de 2.5 gols – odd 10.00

  • 🌋 Palpite: Católica vence por 2 gols de diferença – odd 4.78

  • 💥 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Católica – odd 5.46


🔎 Explicação: Odds altas exploram cenários de virada emocionante da Católica, mas também a chance do Alianza marcar fora e até empate truncado.



🔥 Super Palpite Universidad Católica x Alianza Lima


⭐ Palpite: Placar exato Católica 2–1 – odd 11.12


🔎 Explicação: Católica precisa vencer para ter chance. O 2–1 reflete pressão dos equatorianos, mas Alianza ainda deve deixar o seu gol.



📋 Ficha de Jogo



  • 🏟️ Estádio: Olímpico Atahualpa (Quito, Equador)

  • 🏆 Competição: Copa Sul-Americana – Oitavas de final (jogo de volta)

  • 📅 Data: 20/08/2025 (quarta-feira)

  • Horário: 21h30 (Brasília)

  • ⚔️ Confronto: Universidad Católica x Alianza Lima



📺 Onde Assistir


O jogo será transmitido ao vivo pela Paramount+. Também é possível assistir aos jogos nas plataformas das casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.


Universidad Catolica x Alianza Lima: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 CONMEBOL Sudamericana
Alianza Lima
2 - 0
Universidad Catolica

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Universidad Catolica
Empate
Alianza Lima

⚠️ Jogo Responsável


Recomendações para apostar de forma consciente:



  • 🎯 Aposte valores que não afetem seu orçamento pessoal.

  • 🛑 Não tente recuperar perdas com apostas maiores.

  • 📉 Defina limites claros de tempo e dinheiro.

  • 🧘 Evite apostar sob forte emoção ou pressão.

  • 👥 Procure suporte especializado em caso de necessidade.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

