Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, 20/08

Universidad Católica x Alianza Lima: palpite com odds altas +5, +8 para o jogo desta quarta-feira (20/08), às 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana, com os peruanos do Alianza em vantagem após vitória por 2 a 0 na ida.

Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite com odds baixas



⚽ Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo – odd 1.35

Mais de 0.5 gol no 1º tempo –

🛡️ Palpite: Dupla Chance : Católica ou Empate – odd 1.18

: Católica ou Empate –

🔔 Palpite: Mais de 9.5 escanteios – odd 1.54

Mais de 9.5 –

📊 Palpite: 2º tempo com mais gols – odd 2.10

2º tempo com mais gols –

⛳ Palpite: Católica terá o 1º escanteio – odd 1.38



🔎 Explicação: Jogo deve ter intensidade, com escanteios, gols cedo e Católica pressionando. A proteção na dupla chance mantém risco baixo.

Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite com odds médias



🎯 Palpite: Ambas equipes marcam (Sim) – odd 1.89

(Sim) –

🔥 Palpite: Mais de 2 gols no total – odd 2.79

Mais de 2 gols no total –

🧤 Palpite: Católica vence sem sofrer gols – odd 2.69

Católica vence sem sofrer gols –

📈 Palpite: Multigols Católica (1–3 gols) – odd 1.99

Multigols Católica (1–3 gols) –

⚡ Palpite: Resultado exato no 1º tempo: 1–0 – odd 2.67



🔎 Explicação: Católica deve ir para cima buscando reverter a desvantagem. Odds médias exploram vitória sólida em casa e linha de gols próxima a 3.

Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite com odds altas



🚀 Palpite: Placar exato Católica 2–1 – odd 11.12

Placar exato Católica 2–1 –

🎩 Palpite: Alianza Lima vence & ambos marcam – odd 8.97

Alianza Lima vence & ambos marcam –

🎲 Palpite: Empate & menos de 2.5 gols – odd 10.00

Empate & menos de 2.5 gols –

🌋 Palpite: Católica vence por 2 gols de diferença – odd 4.78

Católica vence por 2 gols de diferença –

💥 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Católica – odd 5.46



🔎 Explicação: Odds altas exploram cenários de virada emocionante da Católica, mas também a chance do Alianza marcar fora e até empate truncado.

🔥 Super Palpite Universidad Católica x Alianza Lima

⭐ Palpite: Placar exato Católica 2–1 – odd 11.12

🔎 Explicação: Católica precisa vencer para ter chance. O 2–1 reflete pressão dos equatorianos, mas Alianza ainda deve deixar o seu gol.

📋 Ficha de Jogo



🏟️ Estádio: Olímpico Atahualpa (Quito, Equador)

Olímpico Atahualpa (Quito, Equador)

🏆 Competição: Copa Sul-Americana – Oitavas de final (jogo de volta)

Copa Sul-Americana – Oitavas de final (jogo de volta)

📅 Data: 20/08/2025 (quarta-feira)

20/08/2025 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (Brasília)

21h30 (Brasília)

⚔️ Confronto: Universidad Católica x Alianza Lima



📺 Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo pela Paramount+. Também é possível assistir aos jogos nas plataformas das casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.