- D
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- E
- V
Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, 20/08
Universidad Católica x Alianza Lima: palpite com odds altas +5, +8 para o jogo desta quarta-feira (20/08), às 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana, com os peruanos do Alianza em vantagem após vitória por 2 a 0 na ida.
Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite com odds baixas
- ⚽ Palpite: Mais de 0.5 gol no 1º tempo – odd 1.35
- 🛡️ Palpite: Dupla Chance: Católica ou Empate – odd 1.18
- 🔔 Palpite: Mais de 9.5 escanteios – odd 1.54
- 📊 Palpite: 2º tempo com mais gols – odd 2.10
- ⛳ Palpite: Católica terá o 1º escanteio – odd 1.38
🔎 Explicação: Jogo deve ter intensidade, com escanteios, gols cedo e Católica pressionando. A proteção na dupla chance mantém risco baixo.
Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite com odds médias
- 🎯 Palpite: Ambas equipes marcam (Sim) – odd 1.89
- 🔥 Palpite: Mais de 2 gols no total – odd 2.79
- 🧤 Palpite: Católica vence sem sofrer gols – odd 2.69
- 📈 Palpite: Multigols Católica (1–3 gols) – odd 1.99
- ⚡ Palpite: Resultado exato no 1º tempo: 1–0 – odd 2.67
🔎 Explicação: Católica deve ir para cima buscando reverter a desvantagem. Odds médias exploram vitória sólida em casa e linha de gols próxima a 3.
Universidad Católica x Alianza Lima: Palpite com odds altas
- 🚀 Palpite: Placar exato Católica 2–1 – odd 11.12
- 🎩 Palpite: Alianza Lima vence & ambos marcam – odd 8.97
- 🎲 Palpite: Empate & menos de 2.5 gols – odd 10.00
- 🌋 Palpite: Católica vence por 2 gols de diferença – odd 4.78
- 💥 Palpite: Intervalo/Final – Empate/Católica – odd 5.46
🔎 Explicação: Odds altas exploram cenários de virada emocionante da Católica, mas também a chance do Alianza marcar fora e até empate truncado.
🔥 Super Palpite Universidad Católica x Alianza Lima
⭐ Palpite: Placar exato Católica 2–1 – odd 11.12
🔎 Explicação: Católica precisa vencer para ter chance. O 2–1 reflete pressão dos equatorianos, mas Alianza ainda deve deixar o seu gol.
📋 Ficha de Jogo
- 🏟️ Estádio: Olímpico Atahualpa (Quito, Equador)
- 🏆 Competição: Copa Sul-Americana – Oitavas de final (jogo de volta)
- 📅 Data: 20/08/2025 (quarta-feira)
- ⏰ Horário: 21h30 (Brasília)
- ⚔️ Confronto: Universidad Católica x Alianza Lima
📺 Onde Assistir
O jogo será transmitido ao vivo pela Paramount+. Também é possível assistir aos jogos nas plataformas das casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.
Universidad Catolica x Alianza Lima: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Universidad Catolica x Alianza Lima: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Universidad Catolica x Alianza Lima: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Recomendações para apostar de forma consciente:
- 🎯 Aposte valores que não afetem seu orçamento pessoal.
- 🛑 Não tente recuperar perdas com apostas maiores.
- 📉 Defina limites claros de tempo e dinheiro.
- 🧘 Evite apostar sob forte emoção ou pressão.
- 👥 Procure suporte especializado em caso de necessidade.
➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- E
- D
- D
- E
- V
- E
- V
- V
Raków Częstochowa Vence
- V
- D
- V
- E
- D
- V
- V
- V
- V
- D
Wolfsberger AC Vence
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- D
- V
Breidablik Vence
- V
- E
- E
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- D
Napoli Vence
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- D
Atletico San Luis Vence
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- V
Estudiantes L.P. Vence
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- D
- D
- D
- E
Bournemouth Vence
- E
- V
- V
- E
- V
- D
- D
- E
- V
- D
Crystal Palace Vence