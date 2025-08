Union St. Gilloise x OH Leuven: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 03/08

Union St. Gilloise x OH Leuven: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Neste domingo, 3 de agosto, Union St. Gilloise e OH Leuven se enfrentam pela segunda rodada da Liga Belga 2025. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília) no Stade Joseph Marien, em Forest.

A equipe da casa quer manter o embalo após estrear com bom desempenho, enquanto o OH Leuven busca recuperação após tropeço na primeira rodada. A expectativa é de mais volume de jogo por parte do Union, que costuma se impor em casa.

Union St. Gilloise x OH Leuven Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Resultado Final: Union St. Gilloise - odd 1.65 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.78 na Novibet







Palpite 3 - Total de Gols do Union: Mais de 1.5 - odd 1.70 na Novibet





O Union tem um elenco mais encaixado e costuma pressionar em casa.

Resultado Final: Union St. Gilloise - odd 1.65

Favorito natural diante de um adversário irregular como o OH Leuven.

Mais de 2.5 Gols - odd 1.78

As partidas entre essas equipes geralmente são movimentadas e com gols para os dois lados.

Mais de 1.5 Gols do Union - odd 1.70

A equipe da casa deve criar bastante volume ofensivo, especialmente com apoio da torcida.

Union St. Gilloise x OH Leuven: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Union St. Gilloise x OH Leuven