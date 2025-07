Union St. Gilloise x Club Brugge: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Bélgica 20/07

Club Brugge x Union St. Gilloise: Confira os palpites para o jogo da Supertaça da Bélgica, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Union St. Gilloise e Club Brugge se enfrentam neste sábado, 20/07, às 13h30 (horário de Brasília), em jogo único pela Supertaça da Bélgica. A partida será disputada no Stade Joseph Marien, em Saint-Gilles, e terá transmissão via casas de apostas com streaming autorizado.

O Union SG volta a disputar o título nacional após conquistar o campeonato belga pela primeira vez desde 1935. Já o Club Brugge, atual campeão da Copa da Bélgica, quer ampliar sua galeria de troféus após terminar com o vice no campeonato.

Confira nosso palpite de Union St. Gilloise x Club Brugge, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações para o jogo de hoje.

Union St. Gilloise x Club Brugge Palpite - 3 Opções Para Você Apostar na Supertaça da Bélgica



Palpite 1 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.72 na Betano



Palpite 2 - Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.85 na bet365



Palpite 3 - Vitória do Club Brugge (tempo normal) - odd pagando 2.10 na Superbet



A Supertaça da Bélgica costuma ser um jogo movimentado e com gols. Neste duelo entre o atual campeão e o vencedor da Copa, esperamos equilíbrio e bom volume ofensivo.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.72

Tanto Union quanto Brugge gostam de propor o jogo. Na temporada passada, as duas equipes terminaram entre os melhores ataques do campeonato e tiveram média alta de finalizações certas por partida.

Além disso, se trata de uma final em campo neutro, o que pode favorecer uma postura mais agressiva de ambos os lados, resultando em boas chances para cada equipe balançar as redes ao menos uma vez.

Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.85

Se a lógica ofensiva se mantiver, este é outro mercado interessante. Club Brugge vem de uma vitória por 2x1 sobre o Anderlecht na final da Copa da Bélgica, enquanto o Union SG também tem tradição de jogos abertos quando enfrenta os grandes do país.

Com isso, a tendência é de uma partida franca, com boas chegadas ao ataque e finalizações, o que favorece uma aposta em três ou mais gols no jogo.

Vitória do Club Brugge (tempo normal) - odd pagando 2.10

Mesmo atuando fora, o Brugge tem elenco mais profundo e acostumado com decisões. O clube é o segundo maior campeão do país e costuma fazer valer sua camisa em momentos decisivos.

A aposta direta no Brugge vencer no tempo regulamentar oferece risco, mas também pode render um bom retorno, principalmente diante da inexperiência recente do Union SG em decisões.

Union St. Gilloise x Club Brugge - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Union St. Gilloise x Club Brugge através de plataformas de apostas com transmissão, como bet365 e Betano. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília) deste sábado, 20 de julho, no estádio Stade Joseph Marien, em Saint-Gilles.

Tudo o que você precisa saber de Union SG x Club Brugge:



⚽ Confronto: Union SG x Club Brugge – Supertaça da Bélgica



📅 Data: 20/07/2025



⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Stade Joseph Marien, Saint-Gilles (Bélgica)



📺 Onde vai passar: Casas de apostas com streaming (como bet365)



Union SG x Club Brugge: Escalações

Provável escalação do Union SG: Moris; Burgess, Machida, Sykes; Lapoussin, Rasmussen, Vanhoutte, Castro-Montes; Puertas, Nilsson, Amoura

Provável escalação do Club Brugge: Mignolet; Meijer, Mechele, Sylla; Odoi, Vetlesen, Onyedika, Skov Olsen; Vanaken, Jutglà, Thiago

Essas escalações são apenas projeções e podem ser alteradas até o início da partida, conforme decisões dos técnicos Sebastian Pocognoli e Nicky Hayen.

Union SG x Club Brugge - Últimos 5 jogos Entre Os Times



11/05/2025 – Club Brugge 2x2 Union SG (Jupiler Pro League)



28/04/2025 – Union SG 1x2 Club Brugge (Jupiler Pro League)



17/03/2024 – Union SG 1x0 Club Brugge (Jupiler Pro League)



29/10/2023 – Club Brugge 1x1 Union SG (Jupiler Pro League)



19/03/2023 – Club Brugge 2x1 Union SG (Jupiler Pro League)



Union SG x Club Brugge: Quem ganha? - Melhores Odds

Club Brugge tem 47,6% de probabilidade de vencer o jogo no tempo normal. A cotação está em torno de @2.10, enquanto o Union SG aparece com odd de @2.80, e o empate paga @3.30.



Club Brugge vence - Odd de @2.10 na Superbet



Empate - Odd de @3.30 na Betano



Union SG vence - Odd de @2.80 na bet365



Aposte com inteligência e veja o que são odds antes de definir seu palpite.

Aposte com consciência. Entenda mais sobre Jogo Responsável.