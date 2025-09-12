Assine UOL
Union Berlin
Bundesliga - Germany
Stadion An der Alten Försterei
1899 Hoffenheim
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 21:30

Union Berlin x 1899 Hoffenheim Palpite, Odds 9+; Onde Assistir, Bundesliga 13/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Union Berlin x 1899 Hoffenheim? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado, 13 de setembro, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei, promete muita emoção.


De um lado, o Union Berlin busca a vitória em casa para subir na tabela. Do outro, o 1899 Hoffenheim quer mostrar sua força e somar pontos fora de casa.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Union Berlin x 1899 Hoffenheim, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


Union Berlin x 1899 Hoffenheim Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos 3 dicas que podem ser muito úteis na hora de escolher onde colocar o seu dinheiro. Analisamos as estatísticas, o momento dos times e o histórico de confrontos para trazer as melhores opções.



  • 🎯 Vitória do Union Berlin - odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 2.10


Com essas dicas, suas chances de acertar o palpite aumentam consideravelmente. Mas lembre-se: apostar é acima de tudo, uma forma de entretenimento. Veja mais sobre as odds e as melhores apostas para Union Berlin x 1899 Hoffenheim.


💰 Palpites de Odds Baixas Union Berlin x 1899 Hoffenheim


Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca segurança na hora de apostar. As odds são menores, mas as chances de acerto são maiores. É uma boa forma de começar ou para quem prefere ir com mais cautela.



  • 🟢 Dupla chance: Union Berlin ou Empate - Odd 1.45 - Risco: Baixo - Justificativa: Jogando em casa, o Union Berlin tem mais chances de sair com um bom resultado.


⚖️ Palpites de Odds Médias Union Berlin x 1899 Hoffenheim


Para quem busca um equilíbrio entre risco e recompensa, os palpites de odds médias são ideais. As cotações são mais atrativas e a possibilidade de lucro é maior. É a aposta perfeita para quem gosta de emoção.



  • 🟡 Ambos os times marcam - Odd 1.95 - Risco: Médio - Justificativa: As duas equipes têm um bom poder ofensivo e podem balançar as redes.


🚀 Palpites de Odds Altas Union Berlin x 1899 Hoffenheim


Se você gosta de adrenalina e busca grandes lucros, os palpites de odds altas são a escolha certa. As cotações são elevadas, mas o risco também é maior. Se acertar, a recompensa pode ser generosa.



  • 🔴 Resultado exato: 2x1 para o Union Berlin - Odd 9.00 - Risco: Alto - Justificativa: Com o fator casa e o bom desempenho ofensivo, essa pode ser uma aposta interessante.


Union Berlin x 1899 Hoffenheim: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba tudo sobre o confronto entre Union Berlin x 1899 Hoffenheim. Onde assistir, horário e muito mais.



  • Partida: Union Berlin x 1899 Hoffenheim

  • Data: sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio An der Alten Försterei, Berlim, Alemanha

  • Onde assistir: Sem transmissão oficial confirmada, mas pode assistir pelo streaming da casa de apostas Superbet 


Como Union Berlin e 1899 Hoffenheim Chegam Para o Confronto


O Union Berlin busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias. A equipe quer mostrar sua força desde o início, buscando um bom desempenho na Bundesliga.


Já o 1899 Hoffenheim, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Union Berlin


O Union Berlin teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Bundesliga.



  • ❌ Borussia Dortmund 3 x 1 Union Berlin - Bundesliga

  • ✅ Union Berlin 2 x 1 VfB Stuttgart - Bundesliga

  • ✅ FC Gutersloh 1 x 2 Union Berlin - Amistoso

  • ❌ Union Berlin 0 x 1 Olympiakos Piraeus - Amistoso

  • ❌ Union Berlin 0 x 1 Espanyol - Amistoso


Últimos Jogos do 1899 Hoffenheim


O 1899 Hoffenheim vem de uma sequência positiva em seus últimos jogos, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o 1899 Hoffenheim. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ❌ 1899 Hoffenheim 1 x 2 Eintracht Frankfurt - Bundesliga

  • ✅ Bayer Leverkusen 1 x 2 1899 Hoffenheim - Bundesliga

  • ✅ Hansa Rostock 1 x 2 1899 Hoffenheim - Amistoso

  • ✅ 1899 Hoffenheim 2 x 1 Metz - Amistoso

  • ✅ 1899 Hoffenheim 3 x 2 SV Darmstadt 98 - Amistoso


Nossa Opinião para Union Berlin x 1899 Hoffenheim


A partida entre Union Berlin x 1899 Hoffenheim promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória. O Union Berlin, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas o Hoffenheim tem condições de surpreender.


Acreditamos em um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados. Por isso, apostar em "Ambos marcam" e "Mais de 2.5 gols" pode ser uma boa estratégia.


Fique de olho nas escalações e nas últimas notícias dos times antes de fazer sua aposta. Com as informações certas, suas chances de sucesso aumentam.

Union Berlin x 1899 Hoffenheim: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Union Berlin x 1899 Hoffenheim: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2024 Bundesliga
1899 Hoffenheim
0 - 4
Union Berlin
2024 Bundesliga
Union Berlin
2 - 1
1899 Hoffenheim
2023 Bundesliga
1899 Hoffenheim
0 - 1
Union Berlin
2023 Bundesliga
Union Berlin
0 - 2
1899 Hoffenheim
2022 Bundesliga
1899 Hoffenheim
4 - 2
Union Berlin

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Union Berlin
Empate
1899 Hoffenheim

Jogo Responsável


🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.



 

