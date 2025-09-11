União São João x Primavera, Palpite Odd +12, Onde Assistir, Copa Paulista, 12/09

União São João x Primavera: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista, que acontece na sexta-feira (12/09), às 19h30 (horário de Brasília). A partida será no Estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras, e terá transmissão no canal do Youtube do Paulistão.

O primeiro jogo entre os times terminou com uma goleada de 4 a 0 para o Primavera. O resultado deixou o União São João em uma situação delicada, precisando reverter um placar de quatro gols para avançar na competição.

União São João x Primavera Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.70

🎯 Palpite: Resultado Final (Primavera vence) - odd 2.52

🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.75



Apostamos na vitória do Primavera, principalmente pelo fator de o time ter goleado o seu adversário por 4 a 0 no último confronto. Além disso, a média de gols por jogo do Primavera é de 1.6, o que aponta para uma partida com mais chances de gols. A odd de 1.75 para mais de 8.5 escanteios é uma boa aposta, já que a média de escanteios nos jogos de ambos os times é alta.

Palpites Alternativos União São João x Primavera



🎯 Palpite: Resultado Final (União São João vence) - odd 2.37

🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5)



🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5)



Estes palpites alternativos consideram a necessidade do União São João de buscar a vitória a qualquer custo para reverter o placar do jogo de ida. O time tem um retrospecto recente de cinco vitórias em dez jogos, o que pode impulsionar o ataque em busca dos gols. O palpite para mais de 9.5 escanteios considera que a pressão do União São João deve aumentar a quantidade de bolas na linha de fundo, o que pode levar a um grande número de escanteios.

💰 União São João x Primavera: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.30

🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.70

🟡 Palpite: Resultado Final (Primavera vence) - odd 2.52



⚖️ União São João x Primavera: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Empate - odd 3.44

🟢 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 10.5)



🟡 Palpite: Handicap Asiático (Primavera -0.5)



🚀 União São João x Primavera: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (4x0) - odd 28.00

🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (União São João/Primavera) - odd 22.00

🟡 Palpite: Resultado Exato (3x0 para o Primavera) - odd 12.00



União São João x Primavera: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo entre União São João e Primavera é decisivo para as pretensões dos dois times na Copa Paulista. O Primavera tem uma vantagem confortável por ter vencido o jogo de ida por 4 a 0, mas o União São João joga em casa e precisa reverter o placar para avançar na competição. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para atingir seus objetivos na competição.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: União São João x Primavera - Copa Paulista



📅 Data: 12/09/2025



⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Doutor Hermínio Ometto, Araras



📺 Transmissão: Canal do Youtube do Paulistão



Como União São João e Primavera Chegam Para o Confronto

O União São João chega para o confronto em uma fase complicada, com uma sequência de três jogos sem vencer. A equipe ocupa a 1ª posição no Grupo B da Copa Paulista, com dezessete pontos em dez jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com um ataque que marca em média 1.6 gols por jogo. A defesa é um ponto de atenção, com 1.3 gols sofridos por partida.

Já o Primavera ocupa a 1ª posição no Grupo B da Copa Paulista, com dezessete pontos em dez jogos. A equipe tem um desempenho mais equilibrado, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas em seus últimos dez jogos em todas as competições. O ataque tem uma média de 1.6 gols por jogo e a defesa tem um bom desempenho, com uma média de 0.7 gols sofridos por partida. O time não perde há dois jogos fora de casa.