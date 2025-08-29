- D
União São João x Noroeste: Palpite, Onde Assistir, Copa Paulista (29/08)
União São João x Noroeste: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 29/08, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Paulista 2025.
A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Hermínio Ometto, com transmissão ao vivo pelo canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube.
Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Noroeste joga pelo empate para se classificar. O União São João, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Uma vitória simples do time da casa leva a decisão para os pênaltis.
União São João x Noroeste Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.65 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Empate, odd pagando 3.10 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: União São João 1 a 0, odd pagando 6.50 na Betnacional
Para as apostas em União São João x Noroeste, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e na alta tensão de uma partida de mata-mata.
🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.65
O primeiro jogo terminou com o placar magro de 1 a 0, e a tendência para a partida de volta é de um confronto igualmente estudado e com poucos gols.
O Noroeste deve focar em sua defesa para segurar a vantagem, enquanto o União São João, apesar de precisar atacar, terá que ser cauteloso para não sofrer um gol.
⚡ Palpite 2. Empate, odd pagando 3.10
O empate é um resultado excelente para o Noroeste, que garante a classificação com ele. A equipe de Bauru deve entrar em campo com uma forte postura defensiva para segurar o ímpeto do time da casa.
Em um jogo onde o visitante joga pelo empate, este resultado se torna uma possibilidade muito real e com uma odd de grande valor.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: União São João 1 a 0, odd pagando 6.50
Para quem busca uma aposta de alto risco e com um retorno financeiro excelente, o placar de 1 a 0 para o União São João é uma ótima opção.
Este resultado reflete a pressão do time da casa para conseguir um gol, mas também a força da defesa do Noroeste, que consegue segurar um placar maior. Este resultado levaria a decisão da vaga para os pênaltis.
União São João x Noroeste: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a União São João x Noroeste ao vivo no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube. O jogo começa às 19h00, nesta sexta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: União São João x Noroeste - Copa Paulista (Oitavas, Jogo 2)
- 📅 Data: 29/08/2025
- ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Doutor Hermínio Ometto, Araras–SP
- 📺 Onde vai passar: YouTube da FPF
União São João x Noroeste: Último jogo entre os times
- Noroeste 1-0 União São João (Copa Paulista 2025 - Jogo de Ida)
União São João x Noroeste: Quem Ganha? Melhores Odds
O União São João é o leve favorito para vencer a partida por jogar em casa, com uma probabilidade de 40,8%. O Noroeste tem 34,5% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 32,3%.
- 🏆 União São João vence, odd 2.45 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.10 na Superbet
- 👀 Noroeste vence, odd 2.90 na F12.bet
União São João x Noroeste: Palpite do Dia
União São João x Noroeste: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
União São João x Noroeste: Confrontos Diretos
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
