União São João x Noroeste: Palpite, Onde Assistir, Copa Paulista (29/08)

União São João x Noroeste: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 29/08, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Paulista 2025.

A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Hermínio Ometto, com transmissão ao vivo pelo canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Noroeste joga pelo empate para se classificar. O União São João, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Uma vitória simples do time da casa leva a decisão para os pênaltis.

União São João x Noroeste Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.65 na Superbet



⚡ Palpite 2. Empate, odd pagando 3.10 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: União São João 1 a 0, odd pagando 6.50 na Betnacional



Para as apostas em União São João x Noroeste, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e na alta tensão de uma partida de mata-mata.

🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.65

O primeiro jogo terminou com o placar magro de 1 a 0, e a tendência para a partida de volta é de um confronto igualmente estudado e com poucos gols.

O Noroeste deve focar em sua defesa para segurar a vantagem, enquanto o União São João, apesar de precisar atacar, terá que ser cauteloso para não sofrer um gol.

⚡ Palpite 2. Empate, odd pagando 3.10

O empate é um resultado excelente para o Noroeste, que garante a classificação com ele. A equipe de Bauru deve entrar em campo com uma forte postura defensiva para segurar o ímpeto do time da casa.

Em um jogo onde o visitante joga pelo empate, este resultado se torna uma possibilidade muito real e com uma odd de grande valor.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: União São João 1 a 0, odd pagando 6.50

Para quem busca uma aposta de alto risco e com um retorno financeiro excelente, o placar de 1 a 0 para o União São João é uma ótima opção.

Este resultado reflete a pressão do time da casa para conseguir um gol, mas também a força da defesa do Noroeste, que consegue segurar um placar maior. Este resultado levaria a decisão da vaga para os pênaltis.

União São João x Noroeste: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a União São João x Noroeste ao vivo no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube. O jogo começa às 19h00, nesta sexta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: União São João x Noroeste - Copa Paulista (Oitavas, Jogo 2)

📅 Data: 29/08/2025

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Doutor Hermínio Ometto, Araras–SP

📺 Onde vai passar: YouTube da FPF



União São João x Noroeste: Último jogo entre os times



Noroeste 1-0 União São João (Copa Paulista 2025 - Jogo de Ida)



União São João x Noroeste: Quem Ganha? Melhores Odds

O União São João é o leve favorito para vencer a partida por jogar em casa, com uma probabilidade de 40,8%. O Noroeste tem 34,5% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 32,3%.