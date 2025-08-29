Assine UOL
União São João
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
Copa Paulista - Brazil
Estádio Dr. Hermínio Ometto
Noroeste
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.08
x
3.3
2
2.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.12
x
3.3
2
3
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 15:27

União São João x Noroeste: Palpite, Onde Assistir, Copa Paulista (29/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
6 min

União São João x Noroeste: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 29/08, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Paulista 2025. 


A bola rola às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Hermínio Ometto, com transmissão ao vivo pelo canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube.


Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Noroeste joga pelo empate para se classificar. O União São João, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Uma vitória simples do time da casa leva a decisão para os pênaltis.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


União São João x Noroeste Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.65 na Superbet

  • Palpite 2. Empate, odd pagando 3.10 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: União São João 1 a 0, odd pagando 6.50 na Betnacional


Para as apostas em União São João x Noroeste, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e na alta tensão de uma partida de mata-mata.


🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.65


O primeiro jogo terminou com o placar magro de 1 a 0, e a tendência para a partida de volta é de um confronto igualmente estudado e com poucos gols. 


O Noroeste deve focar em sua defesa para segurar a vantagem, enquanto o União São João, apesar de precisar atacar, terá que ser cauteloso para não sofrer um gol.


⚡ Palpite 2. Empate, odd pagando 3.10


O empate é um resultado excelente para o Noroeste, que garante a classificação com ele. A equipe de Bauru deve entrar em campo com uma forte postura defensiva para segurar o ímpeto do time da casa. 


Em um jogo onde o visitante joga pelo empate, este resultado se torna uma possibilidade muito real e com uma odd de grande valor.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: União São João 1 a 0, odd pagando 6.50


Para quem busca uma aposta de alto risco e com um retorno financeiro excelente, o placar de 1 a 0 para o União São João é uma ótima opção. 


Este resultado reflete a pressão do time da casa para conseguir um gol, mas também a força da defesa do Noroeste, que consegue segurar um placar maior. Este resultado levaria a decisão da vaga para os pênaltis.


União São João x Noroeste: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a União São João x Noroeste ao vivo no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube. O jogo começa às 19h00, nesta sexta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: União São João x Noroeste - Copa Paulista (Oitavas, Jogo 2)

  • 📅 Data: 29/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Doutor Hermínio Ometto, Araras–SP

  • 📺 Onde vai passar: YouTube da FPF


União São João x Noroeste: Último jogo entre os times



  •  Noroeste 1-0 União São João (Copa Paulista 2025 - Jogo de Ida)


União São João x Noroeste: Quem Ganha? Melhores Odds


O União São João é o leve favorito para vencer a partida por jogar em casa, com uma probabilidade de 40,8%. O Noroeste tem 34,5% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 32,3%.



  • 🏆 União São João vence, odd 2.45 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.10 na Superbet

  • 👀 Noroeste vence, odd 2.90 na F12.bet


 

Ver mais Ver menos

União São João x Noroeste: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Excelsior - Twente
2
1.88
Real Madrid - Mallorca
1
1.22
Genoa - Juventus
2
1.88
Múltipla
4.31
x
Aposta
20
=
Ganhos
86.24
Apostar agora

União São João x Noroeste: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

União São João x Noroeste: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 Copa Paulista
Noroeste
1 - 0
União São João

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
União São João
Empate
Noroeste

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

Ver mais Ver menos

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte