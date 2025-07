União São João x Francana: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa Paulista - 05/07

União São João x Francana: veja o palpite e onde assistir ao jogo da Copa Paulista, neste sábado (05/07/2025), a partir das 17h (horário de Brasília).

O confronto entre União São João e Francana é válido pela 4ª rodada da primeira fase da Copa Paulista. As duas equipes vivem momentos distintos e precisam pontuar para seguir com chances reais de classificação no Grupo 2.

O União São João vem de vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Limeira, somando seus primeiros três pontos na competição. A Francana, por outro lado, ainda não venceu: são dois empates e uma derrota, com apenas um gol marcado e dificuldades ofensivas. O duelo tem importância direta na briga pela zona de classificação.

União São João x Francana: Melhores Palpites da Copa Paulista



🔥 Palpite 1: Vitória do União São João – odd 1.89

🔥 Palpite 2: Menos de 2.5 gols – odd 1.60

🔥 Palpite 3: Empate no 1º tempo – odd 2.05

🔥 Palpite 4: Ambos marcam: não – odd 1.59

🔥 Palpite 5: Handicap Asiático União São João -0.5 – odd 1.88

🔥 Palpite 6: Empate anula aposta: União São João – odd 1.38



ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Vitória do União São João – odd 1.89

O time da casa chega com moral após vencer um dos favoritos do grupo, a Inter de Limeira. Jogando no Estádio Hermínio Ometto, o União deve aproveitar a fragilidade ofensiva da Francana para somar mais três pontos.

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols – odd 1.60

União e Francana marcaram juntos apenas 3 gols em 6 jogos somados na competição. As defesas têm se saído melhor que os ataques, o que torna o mercado de poucos gols o mais adequado.

Palpite 3 – Empate no 1º tempo – odd 2.05

Ambos os times demonstram cautela nos primeiros minutos. A Francana, inclusive, empatou em 0 a 0 no intervalo em duas das três rodadas. Jogo com tendência de equilíbrio inicial e poucas chances claras na primeira etapa.

Palpite 4 – Ambos marcam: não – odd 1.59

Com defesas sólidas e ataques ineficientes, o cenário aponta para pelo menos uma das equipes passando em branco. A Francana só marcou uma vez em três jogos, e o União aposta na segurança defensiva.

Palpite 5 – Handicap Asiático União São João -0.5 – odd 1.88

Para quem busca valor com leve risco, o handicap negativo simples no União se mostra uma boa alternativa. A equipe tem mais finalizações, melhor controle de jogo e atua em casa com confiança renovada após a vitória anterior.

Palpite 6 – Empate anula aposta: União São João – odd 1.38

Esse mercado é interessante para proteger o investimento em caso de empate, já que o favoritismo do União é técnico e recente, mas ainda não consolidado. Ideal para apostas simples ou como base de múltiplas.

União São João x Francana: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre União São João e Francana terá transmissão ao vivo gratuita no canal da FPF TV no YouTube.



📅 Data: Sábado, 05/07/2025

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🏟️ Competição: Copa Paulista

📺 Onde assistir: FPF TV (YouTube)



A partida pode ser acompanhada ao vivo online com imagens. Basta acessar o canal oficial da FPF TV no horário da bola rolando.