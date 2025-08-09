- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
FC União Berlim x Olympiacos: Palpite, Odd +24 Onde Assistir, Amistoso, 09/08
FC União Berlim x Olympiacos: Confira os melhores palpites com odds altas e palpite placar exato para este amistoso internacional.
A partida será disputada neste sábado, 09 de agosto de 2025, às 10h30 (horário de Brasília), no Estádio An der Alten Försterei, em Berlim.
Este será mais um teste de pré-temporada para as duas equipes, que buscam ajustar o elenco antes das competições oficiais. O União Berlim tenta reencontrar a consistência após uma temporada instável na Bundesliga, enquanto o Olympiacos chega motivado pelos bons resultados no Campeonato Grego e nas competições europeias.
Ao longo deste artigo, você encontrará os melhores palpites, dicas com odds altas, opções de apostas seguras e todos os detalhes de onde assistir à partida.
FC União Berlim x Olympiacos Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.49
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.55
- 🎯 Palpite: Olympiacos ou empate (Dupla Chance) - odd 1.36
O palpite do dia é que teremos um jogo aberto, com boas chances para os dois lados. O Union Berlin, jogando em casa, costuma ter postura ofensiva, mas defensivamente ainda apresenta falhas. O Olympiacos chega com ataque forte e boa média de gols na pré-temporada, o que aumenta o potencial de um placar movimentado.
Além disso, a força ofensiva grega e as fragilidades defensivas alemãs indicam valor na aposta “Ambas equipes marcam” e no mercado de gols.
🚀 FC União Berlim x Olympiacos Palpite com odds altas
🔵 Palpite: Placar exato 2-2 - odd 11.18
🟢 Palpite: Olympiacos vence e ambos marcam - odd 3.70
🟡 Palpite: Empate e ambos marcam - odd 4.08
Essas seleções buscam explorar o caráter aberto de amistosos, onde a intensidade defensiva é menor e as substituições no segundo tempo podem deixar o jogo mais imprevisível.
Superpalpite: Placar exato União Berlim x Olympiacos
🔥 Placar exato 3-2 para Olympiacos - odd 24.33
O histórico recente do Olympiakos em jogos amistosos mostra vitórias apertadas e com placares altos. Considerando o estilo ofensivo das duas equipes e a fragilidade defensiva, um 3-2 para os gregos não seria surpresa, e essa odd elevada é uma oportunidade para quem busca retorno alto.
Informações do Jogo: FC União Berlim x Olympiacos: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: FC União Berlim x Olympiacos - Amistoso Internacional
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio An der Alten Försterei, Berlim
- 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada
📺 Onde Assistir FC União Berlim x Olympiacos
Até o momento, não há transmissão oficial confirmada para o Brasil. Em alguns casos, casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet oferecem streaming ao vivo para clientes cadastrados. Basta criar uma conta, fazer login e conferir se a partida estará disponível na grade.
Como FC União Berlim e Olympiakos Chegam Para o Confronto
O Union Berlin segue em preparação para a Bundesliga e busca recuperar o desempenho que o levou a competições europeias em temporadas recentes. O time vem fazendo ajustes no elenco, com novos reforços para o setor ofensivo, mas ainda mostra vulnerabilidade defensiva. O fator casa e o apoio da torcida são pontos positivos para este duelo.
O Olympiakos vem de uma boa sequência de resultados nos amistosos de pré-temporada e mantém um padrão ofensivo consistente. Com atacantes velozes e bom aproveitamento nas bolas paradas, a equipe grega tende a criar várias oportunidades mesmo jogando fora de casa. A consistência defensiva ainda é uma preocupação, mas o poder de ataque compensa essa fragilidade.
Union Berlin x Olympiakos Piraeus: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Union Berlin x Olympiakos Piraeus: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar deve ser sempre uma forma de entretenimento.
Defina um valor fixo para jogar e evite tentar recuperar perdas.
Respeite seus limites e pratique o Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- E
Portland Timbers Vence
- V
- E
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- V
União São João Vence
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- V
PSV Eindhoven Vence
- E
- E
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- V
Atletico Madrid Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- V
- V
- D
- E
Barcelona Vence
- D
- D
- V
- V
- E
- D
- V
- D
- D
- V
Minnesota United FC Vence
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
Empate