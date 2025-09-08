Uganda x Somália: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)

Uganda x Somália: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Mandela National Stadium, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.

A seleção de Uganda, vice-líder do grupo, joga em casa e precisa de uma vitória para se manter na forte briga pela classificação. O adversário é a Somália, lanterna do grupo, que ainda não pontuou e é uma das equipes mais frágeis do continente africano.

Uganda x Somália Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.57 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.32 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Uganda 3 a 0, odd pagando 4.50 na Betnacional



Para as apostas em Uganda x Somália, indicamos esses três palpites com base na enorme disparidade técnica entre as seleções e no retrospecto do confronto.

🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.57

A odd para a vitória de Uganda é muito baixa, então o mercado de gols é mais atraente. Uganda vem de uma goleada de 4 a 0 em casa e precisa de um bom saldo de gols na briga pela vaga.

O histórico do confronto também tem jogos com placares elásticos, como 4 a 1 e 3 a 1. A tendência é de mais um jogo com muitos gols para os donos da casa.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.32

A Somália tem um dos piores ataques das eliminatórias e falhou em marcar em 57% de seus últimos jogos.

Do outro lado, Uganda tem uma defesa muito sólida em casa, mantendo 75% de seus jogos sem sofrer gols como mandante. É muito provável que Uganda vença a partida sem ter sua defesa vazada.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: Uganda 3 a 0, odd pagando 4.50

Para quem busca uma aposta de alto valor, o placar de 3 a 0 para Uganda é uma excelente escolha.

Este é um dos resultados favoritos nas casas de apostas e reflete um domínio completo do time da casa, que deve vencer com autoridade, marcar vários gols e não sofrer nenhum, garantindo um resultado crucial na luta pela classificação.

Uganda x Somália: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Uganda x Somália ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 13h00, nesta segunda-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Uganda x Somália - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

📅 Data: 08/09/2025

⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Mandela National Stadium, Kampala

📺 Onde vai passar: FIFA+



Uganda x Somália: Últimos 3 jogos entre os times



21/11/2023 - Somália 0-1 Uganda



03/08/2019 - Uganda 4-1 Somália



27/07/2019 - Somália 1-3 Uganda



Uganda x Somália: Quem Ganha? Melhores Odds

A seleção de Uganda é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 90,1%. A Somália é a grande zebra com apenas 5% de chances, enquanto o empate está cotado em 14,7%.