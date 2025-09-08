Assine UOL
Uganda
World Cup - Qualification Africa
Mandela National Stadium
Somalia
  • D
  • D
  • E
  • D
  • E
Melhores Odds 1X2
1
1.11
x
7.5
2
26
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.12
x
6.2
2
19.25
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.1
x
6.8
2
22
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.12
x
8.1
2
21
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.09.2025 às 07:30

Uganda x Somália: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Uganda x Somália: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Mandela National Stadium, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.


A seleção de Uganda, vice-líder do grupo, joga em casa e precisa de uma vitória para se manter na forte briga pela classificação. O adversário é a Somália, lanterna do grupo, que ainda não pontuou e é uma das equipes mais frágeis do continente africano.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Uganda x Somália Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.57 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.32 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Uganda 3 a 0, odd pagando 4.50 na Betnacional


Para as apostas em Uganda x Somália, indicamos esses três palpites com base na enorme disparidade técnica entre as seleções e no retrospecto do confronto.


🔥 Palpite 1. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.57


A odd para a vitória de Uganda é muito baixa, então o mercado de gols é mais atraente. Uganda vem de uma goleada de 4 a 0 em casa e precisa de um bom saldo de gols na briga pela vaga.


O histórico do confronto também tem jogos com placares elásticos, como 4 a 1 e 3 a 1. A tendência é de mais um jogo com muitos gols para os donos da casa.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.32


A Somália tem um dos piores ataques das eliminatórias e falhou em marcar em 57% de seus últimos jogos.


Do outro lado, Uganda tem uma defesa muito sólida em casa, mantendo 75% de seus jogos sem sofrer gols como mandante. É muito provável que Uganda vença a partida sem ter sua defesa vazada.


Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Uganda 3 a 0, odd pagando 4.50


Para quem busca uma aposta de alto valor, o placar de 3 a 0 para Uganda é uma excelente escolha.


Este é um dos resultados favoritos nas casas de apostas e reflete um domínio completo do time da casa, que deve vencer com autoridade, marcar vários gols e não sofrer nenhum, garantindo um resultado crucial na luta pela classificação.


Uganda x Somália: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Uganda x Somália ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 13h00, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Uganda x Somália - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 08/09/2025

  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Mandela National Stadium, Kampala

  • 📺 Onde vai passar: FIFA+


Uganda x Somália: Últimos 3 jogos entre os times



  • 21/11/2023 - Somália 0-1 Uganda

  • 03/08/2019 - Uganda 4-1 Somália

  • 27/07/2019 - Somália 1-3 Uganda


Uganda x Somália: Quem Ganha? Melhores Odds


A seleção de Uganda é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 90,1%. A Somália é a grande zebra com apenas 5% de chances, enquanto o empate está cotado em 14,7%.


Uganda x Somalia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Uganda x Somalia: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Somalia
0 - 1
Uganda
2019 CECAFA Senior Challenge Cup
Somalia
0 - 2
Uganda
2020 African Nations Championship
Uganda
4 - 1
Somalia
2020 African Nations Championship
Somalia
1 - 3
Uganda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Uganda
Empate
Somalia

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

