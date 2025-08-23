Assine UOL
African Nations Championship - World Wide
Mandela National Stadium
Senegal
  • E
  • D
  • V
  • D
  • E
Uganda x Senegal: Palpite, Odds +11, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Uganda x Senegal: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Uganda e Senegal se enfrentam neste sábado, 23/08, pelo Campeonato Africano das Nações 2025. O jogo acontece às 11h00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Mandela, em Campala, em duelo das quartas de final do torneio.


A seleção de Uganda tenta usar a força da torcida para surpreender, mas o Senegal, atual potência continental, chega como favorito.


Uganda x Senegal Palpite com Dicas Rápidas



  • 🔎 Senegal sem derrotas em seus últimos 19 encontros

  • 🔎 A média de gols é de 1 em confrontos entre Uganda e Senegal

  • 🔎 Senegal só perdeu 1 jogo dos últimos 5 contra Uganda em todas as competições


Uganda x Senegal Super Palpite do Dia


⭐ Senegal para Ganhar as Duas Metades, odd 11.00 (Bet365)


🔎 Senegal é favorito no encontro, apesar de Uganda jogar diante da sua torcida. Por isso, é um palpite com valor arriscar na vitória do Senegal nas duas metades do encontro. 


Aliás, as estatísticas de Senegal mostram que assim que saem na frente do placar, o Senegal ganha seus jogos.


Uganda x Senegal Palpites Alternativos




  • Resultado Final: Senegal vence




  • Mais de 1.5 gols para Senegal




  • Ambas equipes marcam (não)




Esses mercados refletem o favoritismo dos senegaleses e o provável domínio no jogo.


Resultado Final: Senegal vence


Com jogadores de elite em clubes europeus, o Senegal é amplo favorito. O mercado de vitória do Senegal deve ser a escolha mais segura.


Mais de 1.5 gols para Senegal


O ataque senegalês costuma ser eficiente, e marcar pelo menos dois gols é cenário bastante provável. O mercado de Senegal acima de 1.5 gols tem bom valor.


Ambas equipes marcam (não)


Uganda pode ter dificuldades ofensivas diante da defesa sólida do Senegal. Assim, o mercado de ambas equipes marcam (não) é uma aposta consistente.


Uganda x Senegal: Onde assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet, Novibet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Uganda x Senegal - Campeonato Africano Nações

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • ⏰ Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional Mandela, Campala, Uganda

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Uganda x Senegal: Escalações prováveis


Uganda: Joel Mutakubwa; Rogers Torach, Hilary Mukundane, Gavin Kizito, Herbert Achai; Reagan Mpande, Allan Okello, Enock Ssebagala, Karim Watambala; Patrick Kakande, Jude Ssemugabi.


Senegal: Marc Diouf; Layousse Diallo, Malick Sembene, Seyni Ndiaye, Daouda Ba; Mbaye Yaya Ly, Pape Badji, Moussa Cissé , Oumar Ba; Libasse Guèye, Christian Gomis.


Uganda x Senegal: Retrospecto dos últimos jogos


A história de confrontos conta que já ocorreram 7 jogos entre as duas equipes, valendo até aqui 3 vitórias do Senegal, 3 empates e 1 triunfo do Uganda.



  • 2023-01-18 Senegal 0-1 Uganda CHAN 2022

  • 2019-07-05 Uganda 0-1 Senegal CAN 2019

  • 2017-06-05 Senegal 0-0 Uganda Amistosos Seleções

  • 2013-09-07 Senegal 1-0 Uganda Elim. Copa do Mundo (CAF) 2014 

  • 2012-06-09 Uganda 1-1 Senegal Elim. Copa do Mundo (CAF) 2014

Ver mais Ver menos

Uganda x Senegal: Palpite do Dia

Senegal Vence
Superbet logo
2.92
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Uganda x Senegal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Uganda x Senegal: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Friendlies
Senegal
1 - 2
Uganda
2022 African Nations Championship
Senegal
0 - 1
Uganda
2019 Africa Cup of Nations
Uganda
0 - 1
Senegal
2017 Friendlies
Senegal
0 - 0
Uganda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Uganda
Empate
Senegal

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável




  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.




  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.




  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.




  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.




  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.




  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.




Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Ver mais Ver menos

