Uganda x Senegal: Palpite, Odds +11, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 23/08
Uganda x Senegal: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Uganda e Senegal se enfrentam neste sábado, 23/08, pelo Campeonato Africano das Nações 2025. O jogo acontece às 11h00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Mandela, em Campala, em duelo das quartas de final do torneio.
A seleção de Uganda tenta usar a força da torcida para surpreender, mas o Senegal, atual potência continental, chega como favorito.
Uganda x Senegal Palpite com Dicas Rápidas
- 🔎 Senegal sem derrotas em seus últimos 19 encontros
- 🔎 A média de gols é de 1 em confrontos entre Uganda e Senegal
- 🔎 Senegal só perdeu 1 jogo dos últimos 5 contra Uganda em todas as competições
Uganda x Senegal Super Palpite do Dia
⭐ Senegal para Ganhar as Duas Metades, odd 11.00 (Bet365)
🔎 Senegal é favorito no encontro, apesar de Uganda jogar diante da sua torcida. Por isso, é um palpite com valor arriscar na vitória do Senegal nas duas metades do encontro.
Aliás, as estatísticas de Senegal mostram que assim que saem na frente do placar, o Senegal ganha seus jogos.
Uganda x Senegal Palpites Alternativos
Resultado Final: Senegal vence
Mais de 1.5 gols para Senegal
Ambas equipes marcam (não)
Esses mercados refletem o favoritismo dos senegaleses e o provável domínio no jogo.
Resultado Final: Senegal vence
Com jogadores de elite em clubes europeus, o Senegal é amplo favorito. O mercado de vitória do Senegal deve ser a escolha mais segura.
Mais de 1.5 gols para Senegal
O ataque senegalês costuma ser eficiente, e marcar pelo menos dois gols é cenário bastante provável. O mercado de Senegal acima de 1.5 gols tem bom valor.
Ambas equipes marcam (não)
Uganda pode ter dificuldades ofensivas diante da defesa sólida do Senegal. Assim, o mercado de ambas equipes marcam (não) é uma aposta consistente.
Uganda x Senegal: Onde assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet, Novibet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Uganda x Senegal - Campeonato Africano Nações
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 11h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Nacional Mandela, Campala, Uganda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Uganda x Senegal: Escalações prováveis
Uganda: Joel Mutakubwa; Rogers Torach, Hilary Mukundane, Gavin Kizito, Herbert Achai; Reagan Mpande, Allan Okello, Enock Ssebagala, Karim Watambala; Patrick Kakande, Jude Ssemugabi.
Senegal: Marc Diouf; Layousse Diallo, Malick Sembene, Seyni Ndiaye, Daouda Ba; Mbaye Yaya Ly, Pape Badji, Moussa Cissé , Oumar Ba; Libasse Guèye, Christian Gomis.
Uganda x Senegal: Retrospecto dos últimos jogos
A história de confrontos conta que já ocorreram 7 jogos entre as duas equipes, valendo até aqui 3 vitórias do Senegal, 3 empates e 1 triunfo do Uganda.
- 2023-01-18 Senegal 0-1 Uganda CHAN 2022
- 2019-07-05 Uganda 0-1 Senegal CAN 2019
- 2017-06-05 Senegal 0-0 Uganda Amistosos Seleções
- 2013-09-07 Senegal 1-0 Uganda Elim. Copa do Mundo (CAF) 2014
- 2012-06-09 Uganda 1-1 Senegal Elim. Copa do Mundo (CAF) 2014
Uganda x Senegal: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Uganda x Senegal: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Uganda x Senegal: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
