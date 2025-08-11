Assine UOL
Uganda
African Nations Championship - World Wide
Mandela National Stadium
Niger
  • D
  • E
  • E
  • V
  • E
Melhores Odds 1X2 by
1
1.73
x
3.25
2
4.33
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.69
x
3.1
2
4.8
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.77
x
3.2
2
4.9
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.78
x
3.25
2
4.8
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 08:20

Uganda x Níger: Palpite com Odds +3.00 e +6.00, Onde Assistir, Estatística, 11/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Uganda x Níger: Confira palpite e estatística para o jogo pelo grupo C do Campeonato das Nações Africanas. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Uganda e Níger se enfrentam hoje, em jogo válido pelo Grupo C do Campeonato das Nações Africanas.


Uganda chega à terceira rodada ocupando o 2º lugar, com uma vitória e uma derrota, enquanto o Níger soma apenas uma partida e uma derrota, precisando pontuar para seguir vivo na competição.


Confira algumas estatísticas, palpites para o Uganda e Níger e ainda os melhores palpites para os jogos de hoje.


As estatísticas recentes mostram tendências importantes.


Estatísticas do Uganda e Níger



  • >> O Níger perdeu 7 das últimas 10 partidas fora de casa.

  • >> Uganda tem um ataque contido, com menos de 1.5 gol marcado em 12 das últimas 15 partidas.

  • >> Mesmo assim, 6 das últimas 10 partidas em casa de Uganda tiveram mais de 1.5 gol no total.

  • >> O Níger consegue balançar as redes com alguma frequência: mais de 0.5 gol marcado em 10 das últimas 15 partidas.


Nas odds, Uganda é favorita para vencer (1.79), enquanto o mercado espera um jogo com poucos gols do lado ugandês, mas não descarta a possibilidade de o Níger marcar.


Isso abre espaço para estratégias variadas de aposta, desde palpites mais conservadores até combinações de alto risco com retornos elevados.


Uganda x Níger 🎯 Palpite de Alto Risco (odds +3.00 e +6.00)



  • ⚽ Uganda vence por exatamente 1 gol de diferença - Odd 3.20

  • ⚽ Empate no 1º tempo e vitória de Uganda no final - Odd 4.20

  • ⚽ Placar exato 1x0 para Uganda - Odd 4.24

  • ⚽ Uganda vence ambos os tempos - Odd 5.17

  • ⚽ Placar exato 2x0 para Uganda - Odd 5.95

  • ⚽ Níger vence com ambas as equipes marcando - Odd 6.90


💡 Palpites com odds altas têm possibilidades mais improváveis, mas com grande retorno caso ocorram.


Uganda x Níger: Palpite de Médio Risco (odds entre +1.89 e + 2.50)



  • ⚽ Níger mais de 0.5 gol no total - Odd 1.89

  • ⚽ Uganda vence sem sofrer gol - Odd 2.40

  • ⚽ Uganda vence e mais de 1.5 gols no total - Odd 2.48

  • ⚽ Uganda vence o 1º tempo - Odd 2.50


💡 Ideais para quem procura segurança, ainda que com retorno menor.


Uganda x Níger: Palpite de Baixo Risco (odds até ~1.53)



  • ⚽ Uganda ou Empate - Odd 1.20

  • ⚽ Ambas as equipes marcam - Não - Odd 1.50

  • ⚽ Mais de 1.5 gols no total - Odd 1.53

  • ⚽ Mais de 0.5 gol no 1º tempo - Odd 1.54

  • ⚽ Menos de 1.5 gols para Uganda - Odd 1.59


💡 Retornos mais interessantes, mas com chance moderada de acerto.


*Aviso importante: as odds listadas podem mudar até o início da partida, dependendo do movimento do mercado e das casas de apostas.


Uganda x Níger: Onde Assistir


O jogo Uganda x Níger pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Assista aos jogos apenas de forma legal e procure saber quem tem os direitos de transmissão dos jogos pelo Campeonato das Nações Africanas.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Uganda x Níger pelo Campeonato das Nações Africanas

  • 📅 Data: 11 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Mandela National, em Kampala

Uganda x Niger: Palpite do Dia

Uganda x Niger: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Uganda x Niger: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Niger
0 - 2
Uganda
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Uganda
1 - 1
Niger
2018 Friendlies
Niger
2 - 1
Uganda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Uganda
Empate
Niger

Vai apostar no Uganda x Níger? Não esqueça o Jogo Responsável


Jogar de forma responsável é essencial para garantir que o entretenimento não se transforme em um problema. 


A seguir, alguns tópicos importantes sobre o Jogo Responsável:


- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo.


- Não persiga as perdas. 


- Faça uma pausa se sentir que o jogo está afetando negativamente sua vida.


Lembre-se que o jogo deve ser uma forma de entretenimento saudável, e nunca uma fonte de problemas.


Aproveite o jogo de forma responsável e proteja o seu bem-estar.

UOL - Admin

Palpites