Uganda x Níger: Palpite com Odds +3.00 e +6.00, Onde Assistir, Estatística, 11/08
Uganda x Níger: Confira palpite e estatística para o jogo pelo grupo C do Campeonato das Nações Africanas. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Uganda e Níger se enfrentam hoje, em jogo válido pelo Grupo C do Campeonato das Nações Africanas.
Uganda chega à terceira rodada ocupando o 2º lugar, com uma vitória e uma derrota, enquanto o Níger soma apenas uma partida e uma derrota, precisando pontuar para seguir vivo na competição.
Confira algumas estatísticas, palpites para o Uganda e Níger e ainda os melhores palpites para os jogos de hoje.
As estatísticas recentes mostram tendências importantes.
Estatísticas do Uganda e Níger
- >> O Níger perdeu 7 das últimas 10 partidas fora de casa.
- >> Uganda tem um ataque contido, com menos de 1.5 gol marcado em 12 das últimas 15 partidas.
- >> Mesmo assim, 6 das últimas 10 partidas em casa de Uganda tiveram mais de 1.5 gol no total.
- >> O Níger consegue balançar as redes com alguma frequência: mais de 0.5 gol marcado em 10 das últimas 15 partidas.
Nas odds, Uganda é favorita para vencer (1.79), enquanto o mercado espera um jogo com poucos gols do lado ugandês, mas não descarta a possibilidade de o Níger marcar.
Isso abre espaço para estratégias variadas de aposta, desde palpites mais conservadores até combinações de alto risco com retornos elevados.
Uganda x Níger 🎯 Palpite de Alto Risco (odds +3.00 e +6.00)
- ⚽ Uganda vence por exatamente 1 gol de diferença - Odd 3.20
- ⚽ Empate no 1º tempo e vitória de Uganda no final - Odd 4.20
- ⚽ Placar exato 1x0 para Uganda - Odd 4.24
- ⚽ Uganda vence ambos os tempos - Odd 5.17
- ⚽ Placar exato 2x0 para Uganda - Odd 5.95
- ⚽ Níger vence com ambas as equipes marcando - Odd 6.90
💡 Palpites com odds altas têm possibilidades mais improváveis, mas com grande retorno caso ocorram.
Uganda x Níger: Palpite de Médio Risco (odds entre +1.89 e + 2.50)
- ⚽ Níger mais de 0.5 gol no total - Odd 1.89
- ⚽ Uganda vence sem sofrer gol - Odd 2.40
- ⚽ Uganda vence e mais de 1.5 gols no total - Odd 2.48
- ⚽ Uganda vence o 1º tempo - Odd 2.50
💡 Ideais para quem procura segurança, ainda que com retorno menor.
Uganda x Níger: Palpite de Baixo Risco (odds até ~1.53)
- ⚽ Uganda ou Empate - Odd 1.20
- ⚽ Ambas as equipes marcam - Não - Odd 1.50
- ⚽ Mais de 1.5 gols no total - Odd 1.53
- ⚽ Mais de 0.5 gol no 1º tempo - Odd 1.54
- ⚽ Menos de 1.5 gols para Uganda - Odd 1.59
💡 Retornos mais interessantes, mas com chance moderada de acerto.
*Aviso importante: as odds listadas podem mudar até o início da partida, dependendo do movimento do mercado e das casas de apostas.
Uganda x Níger: Onde Assistir
O jogo Uganda x Níger pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Assista aos jogos apenas de forma legal e procure saber quem tem os direitos de transmissão dos jogos pelo Campeonato das Nações Africanas.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Uganda x Níger pelo Campeonato das Nações Africanas
- 📅 Data: 11 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Mandela National, em Kampala
Uganda x Niger: Palpite do Dia
Uganda x Niger: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Uganda x Niger: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Vai apostar no Uganda x Níger? Não esqueça o Jogo Responsável
Jogar de forma responsável é essencial para garantir que o entretenimento não se transforme em um problema.
A seguir, alguns tópicos importantes sobre o Jogo Responsável:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo.
- Não persiga as perdas.
- Faça uma pausa se sentir que o jogo está afetando negativamente sua vida.
Lembre-se que o jogo deve ser uma forma de entretenimento saudável, e nunca uma fonte de problemas.
Aproveite o jogo de forma responsável e proteja o seu bem-estar.
