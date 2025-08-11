Uganda x Níger: Palpite com Odds +3.00 e +6.00, Onde Assistir, Estatística, 11/08

Uganda x Níger: Confira palpite e estatística para o jogo pelo grupo C do Campeonato das Nações Africanas. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Uganda e Níger se enfrentam hoje, em jogo válido pelo Grupo C do Campeonato das Nações Africanas.

Uganda chega à terceira rodada ocupando o 2º lugar, com uma vitória e uma derrota, enquanto o Níger soma apenas uma partida e uma derrota, precisando pontuar para seguir vivo na competição.

Confira algumas estatísticas, palpites para o Uganda e Níger e ainda os melhores palpites para os jogos de hoje.

As estatísticas recentes mostram tendências importantes.

Estatísticas do Uganda e Níger



>> O Níger perdeu 7 das últimas 10 partidas fora de casa.



>> Uganda tem um ataque contido, com menos de 1.5 gol marcado em 12 das últimas 15 partidas.



>> Mesmo assim, 6 das últimas 10 partidas em casa de Uganda tiveram mais de 1.5 gol no total.



>> O Níger consegue balançar as redes com alguma frequência: mais de 0.5 gol marcado em 10 das últimas 15 partidas.



Nas odds, Uganda é favorita para vencer (1.79), enquanto o mercado espera um jogo com poucos gols do lado ugandês, mas não descarta a possibilidade de o Níger marcar.

Isso abre espaço para estratégias variadas de aposta, desde palpites mais conservadores até combinações de alto risco com retornos elevados.

Uganda x Níger 🎯 Palpite de Alto Risco (odds +3.00 e +6.00)



⚽ Uganda vence por exatamente 1 gol de diferença - Odd 3.20



⚽ Empate no 1º tempo e vitória de Uganda no final - Odd 4.20



⚽ Placar exato 1x0 para Uganda - Odd 4.24



⚽ Uganda vence ambos os tempos - Odd 5.17



⚽ Placar exato 2x0 para Uganda - Odd 5.95



⚽ Níger vence com ambas as equipes marcando - Odd 6.90



💡 Palpites com odds altas têm possibilidades mais improváveis, mas com grande retorno caso ocorram.

Uganda x Níger: Palpite de Médio Risco (odds entre +1.89 e + 2.50)



⚽ Níger mais de 0.5 gol no total - Odd 1.89



⚽ Uganda vence sem sofrer gol - Odd 2.40



⚽ Uganda vence e mais de 1.5 gols no total - Odd 2.48



⚽ Uganda vence o 1º tempo - Odd 2.50



💡 Ideais para quem procura segurança, ainda que com retorno menor.

Uganda x Níger: Palpite de Baixo Risco (odds até ~1.53)



⚽ Uganda ou Empate - Odd 1.20



⚽ Ambas as equipes marcam - Não - Odd 1.50



⚽ Mais de 1.5 gols no total - Odd 1.53



⚽ Mais de 0.5 gol no 1º tempo - Odd 1.54



⚽ Menos de 1.5 gols para Uganda - Odd 1.59



💡 Retornos mais interessantes, mas com chance moderada de acerto.

*Aviso importante: as odds listadas podem mudar até o início da partida, dependendo do movimento do mercado e das casas de apostas.

Uganda x Níger: Onde Assistir

O jogo Uganda x Níger pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Assista aos jogos apenas de forma legal e procure saber quem tem os direitos de transmissão dos jogos pelo Campeonato das Nações Africanas.

