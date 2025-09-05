Assine UOL
Uganda
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Mandela National Stadium
Mozambique
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.83
x
3.1
2
5.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.83
x
3.1
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
3
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.92
x
3.1
2
4.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 08:30

Uganda x Moçambique: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Uganda x Moçambique: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Uganda e Moçambique se enfrentam em uma partida crucial pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece na sexta-feira, 05 de setembro de 2025, às 13:00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Mandela, em Kampala. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.


A disputa promete ser intensa, com as duas seleções buscando uma vitória para avançar na competição. Uganda tenta usar o fator casa a seu favor, enquanto Moçambique busca surpreender fora de casa.


Palpites de Uganda x Moçambique: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Uganda vence a partida - odd 2.10

  • 🎯 Ambos os times marcam - odd 2.30

  • 🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.75


Palpites Alternativos Uganda x Moçambique



  • 🎯 Uganda marca o primeiro gol - odd 1.90

  • 🎯 Moçambique vence ou empata - odd 1.70

  • 🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.00


Super Palpites Uganda x Moçambique



  • 🚀 Moçambique vence e ambos marcam - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Uganda x Moçambique



  • 🔵 Total de gols abaixo de 3.5 - odd 1.95

  • 🟢 Dupla chance - Uganda ou Empate - odd 1.35

  • 🟡 Uganda - Empate anula a aposta - odd 1.50


⚖️ Palpites de Odds Médias Uganda x Moçambique



  • 🔵 Resultado correto - Uganda 2x1 - odd 3.80

  • 🟢 Ambas as equipes marcam no primeiro tempo - odd 4.50

  • 🟡 Jogador a marcar a qualquer momento - [Nome do jogador] - odd 3.00


🚀 Palpites de Odds Altas Uganda x Moçambique



  • 🔵 Placar Exato: 1-2 - odd 7.00

  • 🟢 Moçambique vence por 2 gols - odd 6.50

  • 🟡 Artilheiro a qualquer momento: [Nome do Jogador] - odd 9.00


Uganda x Moçambique: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Uganda x Moçambique - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • Horário: 13:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional Mandela, Kampala, Uganda

  • 📺 Transmissão: FIFA+


Uganda x Moçambique: Escalações prováveis


Uganda: Joel Mutakubwa; Rogers Torach, Arnold Odong, Gavin Kizito, Herbert Achai; Allan Okello, Joel Sserunjogi, Enock Ssebagala, Karim Watambala; Reagan Mpande, Jude Ssemugabi.


Moçambique: Ivan Urrubal; Edson Mexer, Edmilson Dove, Domingos Mexer, Nené; Fernando Chamboco, Manuel Kambala, Clésio Baúque, Jonathan Muiomo; Gildo Lourenço, Stanley Ratifo.


Como Uganda e Moçambique Chegam Para o Confronto


Uganda entra em campo buscando uma vitória para se manter na briga por uma vaga na Copa do Mundo. A equipe precisa mostrar sua força em casa e somar pontos importantes na competição.


Moçambique, por outro lado, quer surpreender e conquistar pontos fora de casa. A equipe precisa se impor e mostrar um bom desempenho para tentar surpreender o adversário.


Últimos Jogos de Uganda


A seleção de Uganda tem mostrado um desempenho irregular nos últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe precisa encontrar a consistência para subir na tabela e buscar a classificação para a Copa do Mundo.


Nos últimos jogos, a equipe tem oscilado entre bons e maus momentos. O técnico busca ajustar o time para que ele apresente um futebol mais consistente.



  • ❌ Uganda 0x1 Senegal - Amistoso

  • ✅ Uganda 2x1 África do Sul - Amistoso

  • ✅ Uganda 2x1 Níger - Amistoso

  • ✅ Uganda 2x1 Guiné - Amistoso

  • ❌ Uganda 1x2 Argélia - Amistoso


Últimos Jogos de Moçambique


Moçambique teve um desempenho abaixo do esperado em seus últimos jogos, com derrotas e apenas um empate. A equipe precisa melhorar seu desempenho para tentar somar pontos importantes na competição.


Nos últimos jogos, a equipe demonstrou dificuldades em manter um bom ritmo de jogo. O técnico busca ajustar a equipe para que ela apresente um futebol mais consistente.



  • ❌ Moçambique 1x2 África do Sul - Eliminatórias

  • ❌ Moçambique 0x2 Zimbábue - Eliminatórias

  • 🟡 Moçambique 0x0 Ilhas Maurício - Eliminatórias

  • ✅ Moçambique 1x0 África do Sul - Amistoso

  • ❌ Moçambique 1x4 Argélia - Eliminatórias


Nossa Opinião para Uganda x Moçambique


Com base nas análises e nos dados recentes, prevemos um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para Uganda, jogando em casa. Acreditamos que a equipe de Uganda pode aproveitar o fator casa para buscar a vitória.


Acreditamos em um jogo com boas chances de gols e com as duas equipes buscando o ataque. Nossa expectativa é de um confronto com muitas emoções.

Uganda x Mozambique: Palpite do Dia

Uganda Vence
Superbet logo
1.92
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Lesotho - South Africa
2
1.26
Moldova - Israel
2
1.59
Nigeria - Rwanda
1
1.41
Múltipla
2.82
x
Aposta
20
=
Ganhos
56.50
Apostar agora

Uganda x Mozambique: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Uganda x Mozambique: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Mozambique
3 - 1
Uganda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Uganda
Empate
Mozambique

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

