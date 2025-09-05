- D
Uganda x Moçambique: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Uganda x Moçambique: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Uganda e Moçambique se enfrentam em uma partida crucial pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece na sexta-feira, 05 de setembro de 2025, às 13:00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Mandela, em Kampala. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.
A disputa promete ser intensa, com as duas seleções buscando uma vitória para avançar na competição. Uganda tenta usar o fator casa a seu favor, enquanto Moçambique busca surpreender fora de casa.
Palpites de Uganda x Moçambique: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Uganda vence a partida - odd 2.10
- 🎯 Ambos os times marcam - odd 2.30
- 🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.75
Palpites Alternativos Uganda x Moçambique
- 🎯 Uganda marca o primeiro gol - odd 1.90
- 🎯 Moçambique vence ou empata - odd 1.70
- 🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.00
Super Palpites Uganda x Moçambique
- 🚀 Moçambique vence e ambos marcam - odd 7.50
💰 Palpites de Odds Baixas Uganda x Moçambique
- 🔵 Total de gols abaixo de 3.5 - odd 1.95
- 🟢 Dupla chance - Uganda ou Empate - odd 1.35
- 🟡 Uganda - Empate anula a aposta - odd 1.50
⚖️ Palpites de Odds Médias Uganda x Moçambique
- 🔵 Resultado correto - Uganda 2x1 - odd 3.80
- 🟢 Ambas as equipes marcam no primeiro tempo - odd 4.50
- 🟡 Jogador a marcar a qualquer momento - [Nome do jogador] - odd 3.00
🚀 Palpites de Odds Altas Uganda x Moçambique
- 🔵 Placar Exato: 1-2 - odd 7.00
- 🟢 Moçambique vence por 2 gols - odd 6.50
- 🟡 Artilheiro a qualquer momento: [Nome do Jogador] - odd 9.00
Uganda x Moçambique: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Uganda x Moçambique - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Nacional Mandela, Kampala, Uganda
- 📺 Transmissão: FIFA+
Uganda x Moçambique: Escalações prováveis
Uganda: Joel Mutakubwa; Rogers Torach, Arnold Odong, Gavin Kizito, Herbert Achai; Allan Okello, Joel Sserunjogi, Enock Ssebagala, Karim Watambala; Reagan Mpande, Jude Ssemugabi.
Moçambique: Ivan Urrubal; Edson Mexer, Edmilson Dove, Domingos Mexer, Nené; Fernando Chamboco, Manuel Kambala, Clésio Baúque, Jonathan Muiomo; Gildo Lourenço, Stanley Ratifo.
Como Uganda e Moçambique Chegam Para o Confronto
Uganda entra em campo buscando uma vitória para se manter na briga por uma vaga na Copa do Mundo. A equipe precisa mostrar sua força em casa e somar pontos importantes na competição.
Moçambique, por outro lado, quer surpreender e conquistar pontos fora de casa. A equipe precisa se impor e mostrar um bom desempenho para tentar surpreender o adversário.
Últimos Jogos de Uganda
A seleção de Uganda tem mostrado um desempenho irregular nos últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe precisa encontrar a consistência para subir na tabela e buscar a classificação para a Copa do Mundo.
Nos últimos jogos, a equipe tem oscilado entre bons e maus momentos. O técnico busca ajustar o time para que ele apresente um futebol mais consistente.
- ❌ Uganda 0x1 Senegal - Amistoso
- ✅ Uganda 2x1 África do Sul - Amistoso
- ✅ Uganda 2x1 Níger - Amistoso
- ✅ Uganda 2x1 Guiné - Amistoso
- ❌ Uganda 1x2 Argélia - Amistoso
Últimos Jogos de Moçambique
Moçambique teve um desempenho abaixo do esperado em seus últimos jogos, com derrotas e apenas um empate. A equipe precisa melhorar seu desempenho para tentar somar pontos importantes na competição.
Nos últimos jogos, a equipe demonstrou dificuldades em manter um bom ritmo de jogo. O técnico busca ajustar a equipe para que ela apresente um futebol mais consistente.
- ❌ Moçambique 1x2 África do Sul - Eliminatórias
- ❌ Moçambique 0x2 Zimbábue - Eliminatórias
- 🟡 Moçambique 0x0 Ilhas Maurício - Eliminatórias
- ✅ Moçambique 1x0 África do Sul - Amistoso
- ❌ Moçambique 1x4 Argélia - Eliminatórias
Nossa Opinião para Uganda x Moçambique
Com base nas análises e nos dados recentes, prevemos um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para Uganda, jogando em casa. Acreditamos que a equipe de Uganda pode aproveitar o fator casa para buscar a vitória.
Acreditamos em um jogo com boas chances de gols e com as duas equipes buscando o ataque. Nossa expectativa é de um confronto com muitas emoções.
Uganda x Mozambique: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Uganda x Mozambique: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Uganda x Mozambique: Confrontos Diretos
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
