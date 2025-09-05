Uganda x Moçambique: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Uganda x Moçambique: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Uganda e Moçambique se enfrentam em uma partida crucial pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece na sexta-feira, 05 de setembro de 2025, às 13:00 (horário de Brasília), no Estádio Nacional Mandela, em Kampala. A transmissão do jogo será pelo FIFA+.

A disputa promete ser intensa, com as duas seleções buscando uma vitória para avançar na competição. Uganda tenta usar o fator casa a seu favor, enquanto Moçambique busca surpreender fora de casa.

Palpites de Uganda x Moçambique: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Uganda vence a partida - odd 2.10

🎯 Ambos os times marcam - odd 2.30

🎯 Total de gols acima de 2.5 - odd 2.75



Palpites Alternativos Uganda x Moçambique



🎯 Uganda marca o primeiro gol - odd 1.90

🎯 Moçambique vence ou empata - odd 1.70

🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 2.00



Super Palpites Uganda x Moçambique



🚀 Moçambique vence e ambos marcam - odd 7.50



💰 Palpites de Odds Baixas Uganda x Moçambique



🔵 Total de gols abaixo de 3.5 - odd 1.95

🟢 Dupla chance - Uganda ou Empate - odd 1.35

🟡 Uganda - Empate anula a aposta - odd 1.50



⚖️ Palpites de Odds Médias Uganda x Moçambique



🔵 Resultado correto - Uganda 2x1 - odd 3.80

🟢 Ambas as equipes marcam no primeiro tempo - odd 4.50

🟡 Jogador a marcar a qualquer momento - [Nome do jogador] - odd 3.00



🚀 Palpites de Odds Altas Uganda x Moçambique



🔵 Placar Exato: 1-2 - odd 7.00

🟢 Moçambique vence por 2 gols - odd 6.50

🟡 Artilheiro a qualquer momento: [Nome do Jogador] - odd 9.00



Uganda x Moçambique: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Uganda x Moçambique - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

📅 Data: 05/09/2025

⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nacional Mandela, Kampala, Uganda

📺 Transmissão: FIFA+



Uganda x Moçambique: Escalações prováveis

Uganda: Joel Mutakubwa; Rogers Torach, Arnold Odong, Gavin Kizito, Herbert Achai; Allan Okello, Joel Sserunjogi, Enock Ssebagala, Karim Watambala; Reagan Mpande, Jude Ssemugabi.

Moçambique: Ivan Urrubal; Edson Mexer, Edmilson Dove, Domingos Mexer, Nené; Fernando Chamboco, Manuel Kambala, Clésio Baúque, Jonathan Muiomo; Gildo Lourenço, Stanley Ratifo.

Como Uganda e Moçambique Chegam Para o Confronto

Uganda entra em campo buscando uma vitória para se manter na briga por uma vaga na Copa do Mundo. A equipe precisa mostrar sua força em casa e somar pontos importantes na competição.

Moçambique, por outro lado, quer surpreender e conquistar pontos fora de casa. A equipe precisa se impor e mostrar um bom desempenho para tentar surpreender o adversário.

Últimos Jogos de Uganda

A seleção de Uganda tem mostrado um desempenho irregular nos últimos jogos, com vitórias, empates e derrotas. A equipe precisa encontrar a consistência para subir na tabela e buscar a classificação para a Copa do Mundo.

Nos últimos jogos, a equipe tem oscilado entre bons e maus momentos. O técnico busca ajustar o time para que ele apresente um futebol mais consistente.



❌ Uganda 0x1 Senegal - Amistoso



✅ Uganda 2x1 África do Sul - Amistoso



✅ Uganda 2x1 Níger - Amistoso



✅ Uganda 2x1 Guiné - Amistoso



❌ Uganda 1x2 Argélia - Amistoso



Últimos Jogos de Moçambique

Moçambique teve um desempenho abaixo do esperado em seus últimos jogos, com derrotas e apenas um empate. A equipe precisa melhorar seu desempenho para tentar somar pontos importantes na competição.

Nos últimos jogos, a equipe demonstrou dificuldades em manter um bom ritmo de jogo. O técnico busca ajustar a equipe para que ela apresente um futebol mais consistente.



❌ Moçambique 1x2 África do Sul - Eliminatórias



❌ Moçambique 0x2 Zimbábue - Eliminatórias



🟡 Moçambique 0x0 Ilhas Maurício - Eliminatórias



✅ Moçambique 1x0 África do Sul - Amistoso



❌ Moçambique 1x4 Argélia - Eliminatórias



Nossa Opinião para Uganda x Moçambique

Com base nas análises e nos dados recentes, prevemos um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para Uganda, jogando em casa. Acreditamos que a equipe de Uganda pode aproveitar o fator casa para buscar a vitória.

Acreditamos em um jogo com boas chances de gols e com as duas equipes buscando o ataque. Nossa expectativa é de um confronto com muitas emoções.