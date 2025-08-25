Assine UOL
Udinese
Serie A - Italy
Bluenergy Stadium
Verona
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E
Udinese x Verona: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Serie A Itália (25/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Udinese x Verona: veja o palpite com odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 25/08, pela 1ª rodada da Serie A Itália 2025/26. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília), no Bluenergy Stadium, com transmissão ao vivo pela ESPN3.


Jogando em casa, a Udinese busca começar a campanha com o pé direito, aproveitando a boa forma mostrada na pré-temporada e na Copa da Itália. Já o Verona tentará manter o bom retrospecto recente contra o adversário para somar pontos importantes fora de casa.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Udinese x Verona Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.55 na Superbet

  • Palpite 2. Udinese vence, odd pagando 1.89 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.35 na Betnacional


Para as apostas em Udinese x Verona, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos muito equilibrados e de poucos gols entre as equipes.


🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.55


O confronto entre Udinese e Verona é historicamente marcado por placares baixos. Quatro dos últimos cinco jogos entre eles terminaram com menos de 2,5 gols.


Por ser a primeira partida da temporada, a tendência é de um jogo ainda mais estudado e cauteloso, favorecendo um placar com poucos gols.


⚡ Palpite 2. Udinese vence, odd pagando 1.89


Apesar do histórico equilibrado, o momento da Udinese é melhor. A equipe vem de uma ótima pré-temporada e de uma vitória convincente na Copa da Itália, enquanto o Verona precisou dos pênaltis para avançar.


Jogando em casa na estreia, o favoritismo recai sobre a Udinese para conquistar os três pontos.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.35


Para quem busca uma aposta de valor, o empate é um resultado muito recorrente neste duelo. Três dos últimos cinco encontros entre as equipes terminaram empatados.


Em uma estreia de campeonato, onde ninguém quer começar perdendo, um novo empate é um cenário muito plausível e com uma odd bastante atrativa.


Udinese x Verona: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Udinese x Verona ao vivo na ESPN3. O jogo começa às 13h30, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Udinese x Verona - Serie A Itália

  • 📅 Data: 25/08/2025

  • Horário: 13h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Bluenergy Stadium, Udine

  • 📺 Onde vai passar: ESPN3


Udinese x Verona: Últimos 5 jogos entre os times



  • 15/03/2025 - Udinese 0-1 Verona

  • 04/01/2025 - Verona 0-0 Udinese

  • 20/04/2024 - Verona 1-0 Udinese

  • 03/12/2023 - Udinese 3-3 Verona

  • 30/01/2023 - Udinese 1-1 Verona


Udinese x Verona: Quem Ganha? Melhores Odds


A Udinese é a favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 52,9%. O Verona corre por fora com 21,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 29,9%.



  • 🏆 Udinese vence, odd 1.89 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.35 na Superbet

  • 👀 Verona vence, odd 4.70 na F12.bet

Udinese x Verona: Palpite do Dia

Udinese Vence
Superbet logo
1.95
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Udinese x Verona: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Udinese x Verona: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2024 Serie A
Udinese
0 - 1
Verona
2024 Serie A
Verona
0 - 0
Udinese
2023 Serie A
Verona
1 - 0
Udinese
2023 Serie A
Udinese
3 - 3
Verona
2022 Serie A
Udinese
1 - 1
Verona

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Udinese
Empate
Verona

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

