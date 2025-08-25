- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- E
Udinese x Verona: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Serie A Itália (25/08)
Udinese x Verona: veja o palpite com odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 25/08, pela 1ª rodada da Serie A Itália 2025/26. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília), no Bluenergy Stadium, com transmissão ao vivo pela ESPN3.
Jogando em casa, a Udinese busca começar a campanha com o pé direito, aproveitando a boa forma mostrada na pré-temporada e na Copa da Itália. Já o Verona tentará manter o bom retrospecto recente contra o adversário para somar pontos importantes fora de casa.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Udinese x Verona Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.55 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Udinese vence, odd pagando 1.89 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.35 na Betnacional
Para as apostas em Udinese x Verona, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos muito equilibrados e de poucos gols entre as equipes.
🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.55
O confronto entre Udinese e Verona é historicamente marcado por placares baixos. Quatro dos últimos cinco jogos entre eles terminaram com menos de 2,5 gols.
Por ser a primeira partida da temporada, a tendência é de um jogo ainda mais estudado e cauteloso, favorecendo um placar com poucos gols.
⚡ Palpite 2. Udinese vence, odd pagando 1.89
Apesar do histórico equilibrado, o momento da Udinese é melhor. A equipe vem de uma ótima pré-temporada e de uma vitória convincente na Copa da Itália, enquanto o Verona precisou dos pênaltis para avançar.
Jogando em casa na estreia, o favoritismo recai sobre a Udinese para conquistar os três pontos.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.35
Para quem busca uma aposta de valor, o empate é um resultado muito recorrente neste duelo. Três dos últimos cinco encontros entre as equipes terminaram empatados.
Em uma estreia de campeonato, onde ninguém quer começar perdendo, um novo empate é um cenário muito plausível e com uma odd bastante atrativa.
Udinese x Verona: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Udinese x Verona ao vivo na ESPN3. O jogo começa às 13h30, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Udinese x Verona - Serie A Itália
- 📅 Data: 25/08/2025
- ⏰ Horário: 13h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Bluenergy Stadium, Udine
- 📺 Onde vai passar: ESPN3
Udinese x Verona: Últimos 5 jogos entre os times
- 15/03/2025 - Udinese 0-1 Verona
- 04/01/2025 - Verona 0-0 Udinese
- 20/04/2024 - Verona 1-0 Udinese
- 03/12/2023 - Udinese 3-3 Verona
- 30/01/2023 - Udinese 1-1 Verona
Udinese x Verona: Quem Ganha? Melhores Odds
A Udinese é a favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 52,9%. O Verona corre por fora com 21,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 29,9%.
- 🏆 Udinese vence, odd 1.89 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.35 na Superbet
- 👀 Verona vence, odd 4.70 na F12.bet
Udinese x Verona: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Udinese x Verona: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Udinese x Verona: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- V
Wolves Vence
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- V
Botafogo SP Vence
- E
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
Celtic Vence
- E
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- E
- V
- D
Palmeiras Vence
- E
- D
- E
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- D
Newcastle Vence
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- E
- E
- V
- E
Benfica Vence
- D
- E
- D
- D
- V
- V
- D
- E
- D
- V
CSA Vence
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- V
Athletic Club Vence