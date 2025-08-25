Udinese x Verona: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Serie A Itália (25/08)

Udinese x Verona: veja o palpite com odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 25/08, pela 1ª rodada da Serie A Itália 2025/26. A bola rola às 13h30 (horário de Brasília), no Bluenergy Stadium, com transmissão ao vivo pela ESPN3.

Jogando em casa, a Udinese busca começar a campanha com o pé direito, aproveitando a boa forma mostrada na pré-temporada e na Copa da Itália. Já o Verona tentará manter o bom retrospecto recente contra o adversário para somar pontos importantes fora de casa.

Udinese x Verona Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.55 na Superbet



⚡ Palpite 2. Udinese vence, odd pagando 1.89 na Bet365



💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.35 na Betnacional



Para as apostas em Udinese x Verona, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos muito equilibrados e de poucos gols entre as equipes.

🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.55

O confronto entre Udinese e Verona é historicamente marcado por placares baixos. Quatro dos últimos cinco jogos entre eles terminaram com menos de 2,5 gols.

Por ser a primeira partida da temporada, a tendência é de um jogo ainda mais estudado e cauteloso, favorecendo um placar com poucos gols.

⚡ Palpite 2. Udinese vence, odd pagando 1.89

Apesar do histórico equilibrado, o momento da Udinese é melhor. A equipe vem de uma ótima pré-temporada e de uma vitória convincente na Copa da Itália, enquanto o Verona precisou dos pênaltis para avançar.

Jogando em casa na estreia, o favoritismo recai sobre a Udinese para conquistar os três pontos.

💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.35

Para quem busca uma aposta de valor, o empate é um resultado muito recorrente neste duelo. Três dos últimos cinco encontros entre as equipes terminaram empatados.

Em uma estreia de campeonato, onde ninguém quer começar perdendo, um novo empate é um cenário muito plausível e com uma odd bastante atrativa.

Udinese x Verona: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Udinese x Verona ao vivo na ESPN3. O jogo começa às 13h30, nesta segunda-feira.

Tudo o que você precisa saber:



📺 Onde vai passar: ESPN3



Udinese x Verona: Últimos 5 jogos entre os times



15/03/2025 - Udinese 0-1 Verona



04/01/2025 - Verona 0-0 Udinese



20/04/2024 - Verona 1-0 Udinese



03/12/2023 - Udinese 3-3 Verona



30/01/2023 - Udinese 1-1 Verona



Udinese x Verona: Quem Ganha? Melhores Odds

A Udinese é a favorita para vencer a partida, com uma probabilidade de 52,9%. O Verona corre por fora com 21,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 29,9%.