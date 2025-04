Udinese x Milan: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações – Série A - 11/04

Udinese x Milan: Onde assistir

Para assistir Udinese x Milan ao vivo, a opção é ligar na ESPN ou acompanhar pela Disney+. Um ponto importante é que somente usuários Premium poderão ver o jogo no serviço de streaming.

Ficha do jogo:

⚽ Jogo : Udinese x Milan

: Udinese x Milan 📅 Data : 11/04/2025

🕡 Horário : 15:45 (de Brasília)

: 15:45 (de Brasília) 🏟️ Estádio : Dacia Arena

: 📺 Onde Assistir: ESPN e Disney+

Udinese x Milan: Análise dos times

Como chega o Udinese

A Udinese vem de derrota para o Genoa, com problemas no setor defensivo, principalmente na marcação durante o segundo tempo. Não à toa, perdeu seus últimos 3 jogos. Portanto, o time espera recuperar o ritmo nesta partida em casa, com o apoio da torcida.