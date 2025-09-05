Ucrânia x França: Quem vai ganhar? Eliminatórias Europeias Copa do Mundo (05/09)
A jornada rumo à Copa do Mundo de 2026 começa para Ucrânia e França nesta sexta-feira, dia 05 de setembro às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia.
O confronto promete abrir as eliminatórias europeias para as duas seleções com grandes emoções. Mesmo com o mando de campo, a Ucrânia joga suas partidas na Polônia, em um cenário de campo neutro.
Enquanto as duas equipes buscam os primeiros pontos, a expectativa de quem assiste e de quem aposta é alta. Afinal, quem vai ganhar Ucrânia x França hoje?
Para responder a essa pergunta, mergulhamos nos dados, analisando o que as odds das principais casas de apostas indicam para o resultado da partida.
Ucrânia x França: quem ganha?
A França é a grande favorita para vencer a partida, com as estatísticas e o histórico pesando a seu favor. A Ucrânia corre por fora, mas o fator casa pode ser um diferencial para tentar equilibrar o confronto.
As chances de vitória da Ucrânia e da França são calculadas com base nas cotações de apostas oferecidas pelas principais plataformas do mercado. Através da média das odds, é possível extrair a probabilidade de cada resultado acontecer.
- Probabilidade da França ganhar: 71,4%
- Probabilidade do Empate: 21,2%
- Probabilidade da Ucrânia ganhar: 12,3%
As casas de apostas veem a França como franca favorita, com uma probabilidade de vitória de mais de 70%.
Análise de Odds para Ucrânia x França
O mercado de apostas reflete o grande favoritismo da França, com odds para a vitória francesa significativamente mais baixas em todas as plataformas. As cotações para a Ucrânia vencer e para o empate são consideravelmente mais altas, o que sugere um resultado menos provável, mas não impossível.
Confira as odds para o mercado 1x2 nas principais casas de apostas:
- Novibet: França (1.40), Empate (4.70), Ucrânia (8.10)
- Esportes da Sorte: França (1.40), Empate (4.76), Ucrânia (8.12)
- Superbet: França (1.40), Empate (4.55), Ucrânia (8.40)
- Stake: França (1.34), Empate (4.80), Ucrânia (9.00)
Apesar das odds variarem ligeiramente entre as casas, o favoritismo da França é inegável em todas elas. A Stake oferece as odds mais baixas para a vitória da França, refletindo uma confiança ainda maior.
Por outro lado, a Stake também oferece as odds mais altas para a vitória da Ucrânia, tornando o placar mais improvável, mas com um potencial de retorno maior para os apostadores que acreditam em uma zebra.
ntendendo as Odds e Porcentagens
A odd é um valor que representa a probabilidade de um evento acontecer. Para transformá-la em porcentagem, basta dividir 1 pelo valor da odd e multiplicar por 100. Quanto menor a odd, maior a probabilidade de um resultado. Por exemplo:
- Odd de 1.40 para a França: (1 / 1.40) * 100 = 71.4% de chance de vitória.
- Odd de 4.70 para o empate: (1 / 4.70) * 100 = 21.2% de chance de empate.
- Odd de 8.10 para a Ucrânia: (1 / 8.10) * 100 = 12.3% de chance de vitória.
É importante notar que a soma das porcentagens não chega a 100% devido à margem de lucro que as casas de apostas embutem nas odds.