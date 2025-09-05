Ucrânia x França: Quem vai ganhar? Eliminatórias Europeias Copa do Mundo (05/09)

A jornada rumo à Copa do Mundo de 2026 começa para Ucrânia e França nesta sexta-feira, dia 05 de setembro às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia.

O confronto promete abrir as eliminatórias europeias para as duas seleções com grandes emoções. Mesmo com o mando de campo, a Ucrânia joga suas partidas na Polônia, em um cenário de campo neutro.

Enquanto as duas equipes buscam os primeiros pontos, a expectativa de quem assiste e de quem aposta é alta. Afinal, quem vai ganhar Ucrânia x França hoje?