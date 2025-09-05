Ucrânia x França: Palpite Placar Exato Eliminatórias Europeias Copa do Mundo - 06/09
Ucrânia e França se enfrentam pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira, dia 05 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia.
Em todas as competições foram disputados 12 jogos entre as duas equipes, com 6 vitórias da França, 5 empates e 1 triunfo do Ucrânia. Os dois últimos jogos entre as equipes, inclusive foi um 1x1. Por isso, analisamos o mercado de Resultado Exato em uma das melhores casas de apostas no Brasil, a Esportes da Sorte, para ajudar com o palpite para este mercado.
Ucrânia x França: Placar Exato
As odds para a vitória da França mostram amplo favoritismo, porém, ao contrário de outros mercados das apostas esportivas, como Under/Over, Escanteios e BTTS, acertar o placar exato é mais difícil, mas também por isso chama a atenção dos apostadores.
As odds mais baixas para o placar exato de Ucrânia e França está no placar de 0x2, com odd de 5.43. A seguir, você vai encontrar uma análise dos motivos para este placar exato.
Destacamos alguns motivos que levam a este placar, confira!
- Histórico de Confrontos: O retrospecto entre as duas seleções é amplamente favorável à França, que venceu metade dos 12 jogos disputados, além de ter conquistado um triunfo sobre a Ucrânia.
- Força do Elenco: A seleção francesa conta com alguns dos jogadores mais valiosos do futebol mundial. Com craques em todas as posições, a equipe possui um elenco superior tecnicamente.
- Experiência em Competições: A França possui um histórico recente impressionante em competições de alto nível, com presenças em finais e títulos. Essa experiência é crucial em partidas decisivas.
- Desempenho Ofensivo: O ataque francês é letal e capaz de criar oportunidades de gol a partir de diferentes estilos de jogo. A equipe tem a capacidade de pressionar o adversário desde o início da partida.
Motivos para apostar no placar exato Ucrânia x França - 0x2
O placar de 0x2 ter a menor odd para a partida reflete a forte expectativa do mercado de apostas em uma vitória da França de forma segura e convincente, mas sem uma goleada. A odd de 5.43 sugere que, entre todos os resultados possíveis, uma vitória francesa por dois gols de diferença é o cenário mais provável. Isso se alinha com o favoritismo da equipe, que conta com um ataque poderoso e uma defesa sólida, o que torna a chance de a Ucrânia não marcar gols bem alta.
Outras opções de Placar Exato
- 0x1 - 5.62: A pequena diferença para o placar de 0x2 demonstra que, para as casas de apostas, um jogo mais apertado também é um resultado muito plausível. Um 0x1 sugere uma partida mais fechada, onde a França vence por pouco, talvez com um gol em uma jogada individual de um de seus craques, sem que a equipe precise dominar completamente a partida.
- 1x2 & 0x3 - 7.72: A mesma odd para estes dois placares indica que as casas de apostas os veem como eventos igualmente prováveis. O 1x2 sugere que a Ucrânia, mesmo em desvantagem, poderia reagir e marcar um gol. Já o 0x3 sinaliza uma vitória ainda mais dominante da França, com a equipe confirmando seu poder ofensivo e a solidez defensiva, sem dar chances ao adversário.
- 1x1 - 7.90: A odd relativamente baixa para um empate de 1x1, considerando o favoritismo francês, pode ser explicada pelo histórico recente entre as equipes, que terminou com dois empates. Este resultado é visto como uma possibilidade real, com a Ucrânia aproveitando o fator casa e conseguindo um gol para segurar a equipe francesa.
- 1x0 - 16.26: A odd de 16.26 para uma vitória da Ucrânia por 1x0 indica o quão improvável o mercado considera este resultado. No entanto, é o placar com a menor odd para uma vitória da equipe da casa. Este seria o cenário clássico de uma zebra, com a Ucrânia se defendendo com maestria e, em um único contra-ataque, marcando o gol da vitória.
Ucrânia x França: Odds de Hoje
A partida é válida pelo Grupo D, que conta ainda com Azerbaijão e Islândia. Ucrânia e França terá transmissão ao vivo do canal ESPN (tv por assinatura) e Disney+. Você ainda pode conferir mais opções de apostas para Ucrânia x França.
Não se esqueça das regras de Jogo Responsável. Encare os palpites como entretenimento e nunca como forma de obter renda extra.