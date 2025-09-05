Ucrânia x França: Palpite Placar Exato Eliminatórias Europeias Copa do Mundo - 06/09

Ucrânia e França se enfrentam pelas eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira, dia 05 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia.

As equipes estreiam na eliminatória para a Copa do Mundo de 2026, e buscam somar pontos para ficar mais próximas da classificação. A França é favorita nas principais casas de apostas para vencer o confronto. A partida tem ótimas opções para palpites com odds altas.

Em todas as competições foram disputados 12 jogos entre as duas equipes, com 6 vitórias da França, 5 empates e 1 triunfo do Ucrânia. Os dois últimos jogos entre as equipes, inclusive foi um 1x1. Por isso, analisamos o mercado de Resultado Exato em uma das melhores casas de apostas no Brasil, a Esportes da Sorte, para ajudar com o palpite para este mercado.