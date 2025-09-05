Ucrânia x França: Palpite Super Odds Eliminatórias da Copa - 06/09

Ucrânia x França: palpite com super odds para a partida válida pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. O confronto acontece nesta sexta-feira (05/09), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia.

As duas equipes fazem a primeira partida pelo Grupo D, e para seguir com a classificação sem sustos, é preciso iniciar com pontos. A França é favorita para vencer o confronto, segundo as principais casas de apostas esportivas.

Além de apostar no vencedor, destacamos os principais palpites para a partida de hoje, do Resultado Exato para Ucrânia e França e a seguir, você encontrará boas opções de Super Odds para a partida entre Ucrânia e França. Confira!