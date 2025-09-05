Assine UOL
Ukraine
World Cup - Qualification Europe - World Wide
Tarczyński Arena
France
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
Ucrânia x França: Palpite; Odds 3+, 11+; Onde Assistir, Copa do Mundo 05/09

Alex Alves
Autor
Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Ucrânia e França se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pela 7.ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2025. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) na Tarczyński Arena, Polônia (Estádio Municipal de Breslávia), e a transmissão será da Disney+ e Sportv.


O confronto promete ser eletrizante, com a Ucrânia buscando uma vitória para subir na tabela. A França, por sua vez, chega como favorita, mas precisará mostrar seu melhor futebol para garantir os três pontos.


Confira nossos palpites de Ucrânia x França, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa secção especializada.


Palpites de Ucrânia x França: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Ucrânia x França, a análise das estatísticas e o momento de cada equipe são cruciais. A França, com seu elenco estrelado, é sempre uma forte candidata, mas a Ucrânia, jogando em casa, pode surpreender. As odds oferecem boas oportunidades, e nossos especialistas separaram as melhores opções:



  • 🎯 França para vencer - odd 1.75

  • 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 2.05

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.20


Analisando o confronto entre Ucrânia e França, percebemos que a França tem um leve favoritismo, mas a Ucrânia, jogando em casa e com o apoio da torcida, pode dificultar a vida dos franceses. O histórico de confrontos mostra jogos equilibrados e com gols.


Palpites Alternativos Ucrânia x França


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Os mercados alternativos permitem explorar diferentes cenários da partida, aumentando as chances de lucro.



  • 🎯 Handicap Asiático: França -1 - odd 2.80

  • 🎯 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.90

  • 🎯 Cartões: Mais de 4.5 - odd 2.15


Super Palpites Ucrânia x França


Para quem busca um retorno ainda maior, preparamos um palpite especial com odds turbinadas:



  • 🚀 França vence e Mbappé marca a qualquer momento - odd 3.50


💰 Palpites de Odds Baixas Ucrânia x França


Apostar em odds baixas pode ser uma estratégia segura para quem busca aumentar o lucro de forma gradual. Selecionamos algumas opções com boas chances de acontecer:



  • 🔵 Total de Gols da França: Mais de 1.5 - odd 1.80

  • 🟢 França para vencer o 1º tempo - odd 2.00

  • 🟡 Empate anula aposta: Ucrânia - odd 1.70


⚖️ Palpites de Odds Médias Ucrânia x França


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e recompensa. Confira nossas sugestões:



  • 🔵 Resultado Correto: 1x2 França - odd 3.60

  • 🟢 Marcar nos 2 tempos: França Sim - odd 2.75

  • 🟡 Ambos marcam e França vence - odd 3.30


🚀 Palpites de Odds Altas Ucrânia x França


Para os apostadores que gostam de emoção e buscam grandes retornos, separamos algumas opções com odds altas:



  • 🔵 Placar Exato: 1x3 - odd 11.00

  • 🟢 Gol de fora da área - odd 6.50

  • 🟡 Hat-trick de Mbappé - odd 8.00


Ucrânia x França: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Ucrânia x França - Eliminatórias Eurocopa 2025

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • Horário: 18:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal de Breslávia

  • 📺 Transmissão: Disney+ e Sportv


Como Ucrânia e França Chegam Para o Confronto


A Ucrânia busca uma vaga na Eurocopa, precisando somar pontos para subir na tabela de classificação. Jogando em casa, a equipe espera contar com o apoio da torcida para conseguir um bom resultado contra a França.


A França, por sua vez, chega como favorita e quer manter o bom desempenho nas Eliminatórias. Com um elenco recheado de estrelas, a equipe busca confirmar seu favoritismo e garantir a classificação para a próxima fase.


Últimos Jogos do Ucrânia


A Ucrânia tem mostrado um desempenho irregular, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa encontrar a consistência para se manter na briga por uma vaga na Eurocopa, buscando melhorar o desempenho em todos os setores do time.


Nos últimos jogos, a Ucrânia tem apresentado um ataque eficiente, mas a defesa precisa de ajustes para evitar gols. O técnico está trabalhando para encontrar o equilíbrio ideal e melhorar o desempenho da equipe.



  • ✅ Ucrânia 3x1 Nova Zelândia - Amistoso

  • ❌ Canadá 2x1 Ucrânia - Amistoso

  • ❌ Bélgica 2x0 Ucrânia - Eliminatórias Eurocopa

  • ✅ Ucrânia 1x0 Bélgica - Eliminatórias Eurocopa

  • ✅ Albânia 1x2 Ucrânia - Eliminatórias Eurocopa


Últimos Jogos do França


A França, com seu elenco de alta qualidade, chega para o confronto com um bom retrospecto. A equipe tem se mostrado consistente, com vitórias importantes que demonstram a força do time e sua capacidade de impor seu estilo de jogo.


A França tem um ataque poderoso e uma defesa sólida, o que a torna uma das favoritas para a competição. O técnico busca manter o bom desempenho e garantir a classificação para a Eurocopa.



  • ✅ Alemanha 1x3 França - Amistoso

  • ❌ Espanha 2x1 França - Amistoso

  • ✅ França 3x1 Croácia - Eliminatórias Eurocopa

  • ❌ Croácia 2x1 França - Eliminatórias Eurocopa

  • ✅ Itália 1x2 França - Amistoso


Nossa Opinião para Ucrânia x França


Acreditamos que a França é a favorita, mas a Ucrânia pode oferecer resistência, principalmente jogando em casa. A França tem um ataque poderoso, mas a defesa da Ucrânia pode dificultar as coisas. O jogo promete ser disputado, com chances para ambos os lados.


A expectativa é de um jogo com muitos gols, com a França buscando a vitória e a Ucrânia tentando surpreender. Fique de olho nas odds e nos nossos palpites para fazer suas apostas com responsabilidade. 

Ukraine x France: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Iceland - Azerbaijan
1
1.5
Georgia - Bulgaria
1
1.47
Criciuma - Chapecoense-sc
1
1.88
Múltipla
4.15
x
Aposta
20
=
Ganhos
82.91
Apostar agora

Ukraine x France: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Ukraine x France: Confrontos Diretos

0 Vitórias
4 Empates
1 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
France
0 - 0
Ukraine
2020 World Cup - Qualification Europe
Ukraine
1 - 1
France
2020 World Cup - Qualification Europe
France
1 - 1
Ukraine
2020 Friendlies
France
7 - 1
Ukraine
2020 Friendlies
France
0 - 0
Ukraine

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Ukraine
Empate
France

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


O jogo entre Ucrânia e França acontecerá em 05 de setembro de 2025 às 15h45 (Brasilia) na Tarczyński Arena, em Wroclaw, Polônia.


