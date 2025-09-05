Ucrânia x França: Palpite; Odds 3+, 11+; Onde Assistir, Copa do Mundo 05/09

Ucrânia e França se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pela 7.ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2025. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) na Tarczyński Arena, Polônia (Estádio Municipal de Breslávia), e a transmissão será da Disney+ e Sportv.

O confronto promete ser eletrizante, com a Ucrânia buscando uma vitória para subir na tabela. A França, por sua vez, chega como favorita, mas precisará mostrar seu melhor futebol para garantir os três pontos.

Confira nossos palpites de Ucrânia x França, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa secção especializada.

Palpites de Ucrânia x França: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Ucrânia x França, a análise das estatísticas e o momento de cada equipe são cruciais. A França, com seu elenco estrelado, é sempre uma forte candidata, mas a Ucrânia, jogando em casa, pode surpreender. As odds oferecem boas oportunidades, e nossos especialistas separaram as melhores opções:



🎯 França para vencer - odd 1.75

🎯 Ambos marcam: Sim - odd 2.05

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.20



Analisando o confronto entre Ucrânia e França, percebemos que a França tem um leve favoritismo, mas a Ucrânia, jogando em casa e com o apoio da torcida, pode dificultar a vida dos franceses. O histórico de confrontos mostra jogos equilibrados e com gols.

Palpites Alternativos Ucrânia x França

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Os mercados alternativos permitem explorar diferentes cenários da partida, aumentando as chances de lucro.



🎯 Handicap Asiático: França -1 - odd 2.80

🎯 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.90

🎯 Cartões: Mais de 4.5 - odd 2.15



Super Palpites Ucrânia x França

Para quem busca um retorno ainda maior, preparamos um palpite especial com odds turbinadas:



🚀 França vence e Mbappé marca a qualquer momento - odd 3.50



💰 Palpites de Odds Baixas Ucrânia x França

Apostar em odds baixas pode ser uma estratégia segura para quem busca aumentar o lucro de forma gradual. Selecionamos algumas opções com boas chances de acontecer:



🔵 Total de Gols da França: Mais de 1.5 - odd 1.80

🟢 França para vencer o 1º tempo - odd 2.00

🟡 Empate anula aposta: Ucrânia - odd 1.70



⚖️ Palpites de Odds Médias Ucrânia x França

As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e recompensa. Confira nossas sugestões:



🔵 Resultado Correto: 1x2 França - odd 3.60

🟢 Marcar nos 2 tempos: França Sim - odd 2.75

🟡 Ambos marcam e França vence - odd 3.30



🚀 Palpites de Odds Altas Ucrânia x França

Para os apostadores que gostam de emoção e buscam grandes retornos, separamos algumas opções com odds altas:



🔵 Placar Exato: 1x3 - odd 11.00

🟢 Gol de fora da área - odd 6.50

🟡 Hat-trick de Mbappé - odd 8.00



Ucrânia x França: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Ucrânia x França - Eliminatórias Eurocopa 2025

📅 Data: 05/09/2025

⏰ Horário: 18:45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Municipal de Breslávia

📺 Transmissão: Disney+ e Sportv



Como Ucrânia e França Chegam Para o Confronto

A Ucrânia busca uma vaga na Eurocopa, precisando somar pontos para subir na tabela de classificação. Jogando em casa, a equipe espera contar com o apoio da torcida para conseguir um bom resultado contra a França.

A França, por sua vez, chega como favorita e quer manter o bom desempenho nas Eliminatórias. Com um elenco recheado de estrelas, a equipe busca confirmar seu favoritismo e garantir a classificação para a próxima fase.

Últimos Jogos do Ucrânia

A Ucrânia tem mostrado um desempenho irregular, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa encontrar a consistência para se manter na briga por uma vaga na Eurocopa, buscando melhorar o desempenho em todos os setores do time.

Nos últimos jogos, a Ucrânia tem apresentado um ataque eficiente, mas a defesa precisa de ajustes para evitar gols. O técnico está trabalhando para encontrar o equilíbrio ideal e melhorar o desempenho da equipe.



✅ Ucrânia 3x1 Nova Zelândia - Amistoso



❌ Canadá 2x1 Ucrânia - Amistoso



❌ Bélgica 2x0 Ucrânia - Eliminatórias Eurocopa



✅ Ucrânia 1x0 Bélgica - Eliminatórias Eurocopa



✅ Albânia 1x2 Ucrânia - Eliminatórias Eurocopa



Últimos Jogos do França

A França, com seu elenco de alta qualidade, chega para o confronto com um bom retrospecto. A equipe tem se mostrado consistente, com vitórias importantes que demonstram a força do time e sua capacidade de impor seu estilo de jogo.

A França tem um ataque poderoso e uma defesa sólida, o que a torna uma das favoritas para a competição. O técnico busca manter o bom desempenho e garantir a classificação para a Eurocopa.



✅ Alemanha 1x3 França - Amistoso



❌ Espanha 2x1 França - Amistoso



✅ França 3x1 Croácia - Eliminatórias Eurocopa



❌ Croácia 2x1 França - Eliminatórias Eurocopa



✅ Itália 1x2 França - Amistoso



Nossa Opinião para Ucrânia x França

Acreditamos que a França é a favorita, mas a Ucrânia pode oferecer resistência, principalmente jogando em casa. A França tem um ataque poderoso, mas a defesa da Ucrânia pode dificultar as coisas. O jogo promete ser disputado, com chances para ambos os lados.

A expectativa é de um jogo com muitos gols, com a França buscando a vitória e a Ucrânia tentando surpreender. Fique de olho nas odds e nos nossos palpites para fazer suas apostas com responsabilidade.