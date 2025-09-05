- V
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- V
Ucrânia x França: Palpite; Odds 3+, 11+; Onde Assistir, Copa do Mundo 05/09
Ucrânia e França se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pela 7.ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2025. A bola vai rolar às 15h45 (horário de Brasília) na Tarczyński Arena, Polônia (Estádio Municipal de Breslávia), e a transmissão será da Disney+ e Sportv.
O confronto promete ser eletrizante, com a Ucrânia buscando uma vitória para subir na tabela. A França, por sua vez, chega como favorita, mas precisará mostrar seu melhor futebol para garantir os três pontos.
Confira nossos palpites de Ucrânia x França, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa secção especializada.
Palpites de Ucrânia x França: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Ucrânia x França, a análise das estatísticas e o momento de cada equipe são cruciais. A França, com seu elenco estrelado, é sempre uma forte candidata, mas a Ucrânia, jogando em casa, pode surpreender. As odds oferecem boas oportunidades, e nossos especialistas separaram as melhores opções:
- 🎯 França para vencer - odd 1.75
- 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 2.05
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.20
Analisando o confronto entre Ucrânia e França, percebemos que a França tem um leve favoritismo, mas a Ucrânia, jogando em casa e com o apoio da torcida, pode dificultar a vida dos franceses. O histórico de confrontos mostra jogos equilibrados e com gols.
Palpites Alternativos Ucrânia x França
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Os mercados alternativos permitem explorar diferentes cenários da partida, aumentando as chances de lucro.
- 🎯 Handicap Asiático: França -1 - odd 2.80
- 🎯 Escanteios: Mais de 9.5 - odd 1.90
- 🎯 Cartões: Mais de 4.5 - odd 2.15
Super Palpites Ucrânia x França
Para quem busca um retorno ainda maior, preparamos um palpite especial com odds turbinadas:
- 🚀 França vence e Mbappé marca a qualquer momento - odd 3.50
💰 Palpites de Odds Baixas Ucrânia x França
Apostar em odds baixas pode ser uma estratégia segura para quem busca aumentar o lucro de forma gradual. Selecionamos algumas opções com boas chances de acontecer:
- 🔵 Total de Gols da França: Mais de 1.5 - odd 1.80
- 🟢 França para vencer o 1º tempo - odd 2.00
- 🟡 Empate anula aposta: Ucrânia - odd 1.70
⚖️ Palpites de Odds Médias Ucrânia x França
As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e recompensa. Confira nossas sugestões:
- 🔵 Resultado Correto: 1x2 França - odd 3.60
- 🟢 Marcar nos 2 tempos: França Sim - odd 2.75
- 🟡 Ambos marcam e França vence - odd 3.30
🚀 Palpites de Odds Altas Ucrânia x França
Para os apostadores que gostam de emoção e buscam grandes retornos, separamos algumas opções com odds altas:
- 🔵 Placar Exato: 1x3 - odd 11.00
- 🟢 Gol de fora da área - odd 6.50
- 🟡 Hat-trick de Mbappé - odd 8.00
Ucrânia x França: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Ucrânia x França - Eliminatórias Eurocopa 2025
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 18:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Municipal de Breslávia
- 📺 Transmissão: Disney+ e Sportv
Como Ucrânia e França Chegam Para o Confronto
A Ucrânia busca uma vaga na Eurocopa, precisando somar pontos para subir na tabela de classificação. Jogando em casa, a equipe espera contar com o apoio da torcida para conseguir um bom resultado contra a França.
A França, por sua vez, chega como favorita e quer manter o bom desempenho nas Eliminatórias. Com um elenco recheado de estrelas, a equipe busca confirmar seu favoritismo e garantir a classificação para a próxima fase.
Últimos Jogos do Ucrânia
A Ucrânia tem mostrado um desempenho irregular, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa encontrar a consistência para se manter na briga por uma vaga na Eurocopa, buscando melhorar o desempenho em todos os setores do time.
Nos últimos jogos, a Ucrânia tem apresentado um ataque eficiente, mas a defesa precisa de ajustes para evitar gols. O técnico está trabalhando para encontrar o equilíbrio ideal e melhorar o desempenho da equipe.
- ✅ Ucrânia 3x1 Nova Zelândia - Amistoso
- ❌ Canadá 2x1 Ucrânia - Amistoso
- ❌ Bélgica 2x0 Ucrânia - Eliminatórias Eurocopa
- ✅ Ucrânia 1x0 Bélgica - Eliminatórias Eurocopa
- ✅ Albânia 1x2 Ucrânia - Eliminatórias Eurocopa
Últimos Jogos do França
A França, com seu elenco de alta qualidade, chega para o confronto com um bom retrospecto. A equipe tem se mostrado consistente, com vitórias importantes que demonstram a força do time e sua capacidade de impor seu estilo de jogo.
A França tem um ataque poderoso e uma defesa sólida, o que a torna uma das favoritas para a competição. O técnico busca manter o bom desempenho e garantir a classificação para a Eurocopa.
- ✅ Alemanha 1x3 França - Amistoso
- ❌ Espanha 2x1 França - Amistoso
- ✅ França 3x1 Croácia - Eliminatórias Eurocopa
- ❌ Croácia 2x1 França - Eliminatórias Eurocopa
- ✅ Itália 1x2 França - Amistoso
Nossa Opinião para Ucrânia x França
Acreditamos que a França é a favorita, mas a Ucrânia pode oferecer resistência, principalmente jogando em casa. A França tem um ataque poderoso, mas a defesa da Ucrânia pode dificultar as coisas. O jogo promete ser disputado, com chances para ambos os lados.
A expectativa é de um jogo com muitos gols, com a França buscando a vitória e a Ucrânia tentando surpreender. Fique de olho nas odds e nos nossos palpites para fazer suas apostas com responsabilidade.
Ukraine x France: Palpite do Dia
Ukraine x France: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Ukraine x France: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
O jogo entre Ucrânia e França acontecerá em 05 de setembro de 2025 às 15h45 (Brasilia) na Tarczyński Arena, em Wroclaw, Polônia.