Twente x PSV: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 17/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Twente x PSV: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Twente e PSV se enfrentam neste domingo, 17/08, pela Liga Holandesa (Eredivisie). O jogo começa às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio De Grolsch Veste, em Enschede.


O PSV chega como favorito, com elenco mais forte e histórico positivo nos últimos confrontos.


 O Twente, jogando em casa, aposta na organização tática e no apoio da torcida para tentar equilibrar as ações.


Twente x PSV Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do PSV – odd pagando 1.65 na bet365

  • Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.75 na bet365

  • Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.70 na bet365


Vitória do PSV - odd pagando 1.65


A qualidade técnica e o elenco mais profundo dão ao PSV vantagem para conquistar os três pontos.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.75


O Twente costuma marcar em casa, enquanto o PSV tem ataque eficiente, o que pode gerar gols para ambos.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.70


Com dois ataques de qualidade, é provável que o placar seja movimentado.


Twente x PSV Eindhoven: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Twente x PSV pela Liga Holandesa

  • 📅 Data: 17 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 09:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio De Grolsch Veste, Enschede, Holanda 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Twente x PSV Eindhoven: Escalações prováveis


Twente: Lars Unnerstall; Bart van Rooij, Stav Lemkin, Robin Propper, Mats Rots; Thomas van den Belt, Ramiz Zerrouki, Mitchell van Bergen, Arno Verschueren; Taylor Booth, Ricky van Wolfswinkel


PSV: Matej Kovár; Yarek Gasiorowski, Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Sergiño Dest; Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari, Alassane Pléa; Ivan Perisic, Ruben van Bommel.

Twente x PSV Eindhoven: Palpite do Dia

PSV Eindhoven Vence
Superbet logo
1.6
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.



