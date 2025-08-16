- D
Twente x PSV: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 17/08
Twente x PSV: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Twente e PSV se enfrentam neste domingo, 17/08, pela Liga Holandesa (Eredivisie). O jogo começa às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio De Grolsch Veste, em Enschede.
O PSV chega como favorito, com elenco mais forte e histórico positivo nos últimos confrontos.
O Twente, jogando em casa, aposta na organização tática e no apoio da torcida para tentar equilibrar as ações.
Twente x PSV Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do PSV – odd pagando 1.65 na bet365
- Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.75 na bet365
- Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.70 na bet365
Vitória do PSV - odd pagando 1.65
A qualidade técnica e o elenco mais profundo dão ao PSV vantagem para conquistar os três pontos.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.75
O Twente costuma marcar em casa, enquanto o PSV tem ataque eficiente, o que pode gerar gols para ambos.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.70
Com dois ataques de qualidade, é provável que o placar seja movimentado.
Twente x PSV Eindhoven: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Twente x PSV pela Liga Holandesa
- 📅 Data: 17 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 09:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio De Grolsch Veste, Enschede, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Twente x PSV Eindhoven: Escalações prováveis
Twente: Lars Unnerstall; Bart van Rooij, Stav Lemkin, Robin Propper, Mats Rots; Thomas van den Belt, Ramiz Zerrouki, Mitchell van Bergen, Arno Verschueren; Taylor Booth, Ricky van Wolfswinkel
PSV: Matej Kovár; Yarek Gasiorowski, Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Sergiño Dest; Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari, Alassane Pléa; Ivan Perisic, Ruben van Bommel.
Twente x PSV Eindhoven: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Twente x PSV Eindhoven: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Twente x PSV Eindhoven: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
