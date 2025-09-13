Assine UOL
Twente
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D
Eredivisie - Netherlands
De Grolsch Veste
NAC Breda
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.57
x
4.41
2
5.71
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.56
x
4.2
2
5.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.54
x
4.1
2
5.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.58
x
4.3
2
5.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 15:30

Twente x NAC Breda Palpite; Odds 3+; Onde Assistir, Campeonato Holandês (13/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Em busca de um bom palpite para Twente x NAC Breda? O confronto, válido pela Eredivisie - Campeonato Holandês, acontece no dia 13 de setembro, às 16h (horário de Brasília), no De Grolsch Veste. A partida promete fortes emoções, com as equipes em busca de uma vitória importante.


O Twente quer aproveitar o fator casa para somar pontos e subir na tabela. Já o NAC Breda busca surpreender e conquistar um resultado positivo fora de casa. Ambos os times têm seus objetivos bem definidos para a temporada.


Neste artigo, vamos apresentar os melhores palpites para Twente x NAC Breda, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas e tudo o que você precisa saber para apostar. Acompanhe!


Twente x NAC Breda Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de acontecer:



  • 🎯 Ambos os times marcam: Sim - Odd 1.95

  • 🎯 Total de gols: Mais de 2,5 - Odd 2.10

  • 🎯 Vitória do Twente - Odd 1.80


Analisando o histórico recente das equipes, percebemos que ambas costumam balançar as redes. Além disso, a expectativa é de um jogo aberto, com boas chances de gols dos dois lados. Vale a pena ficar de olho!


💰 Palpites de Odds Baixas Twente x NAC Breda


Se você busca uma aposta mais conservadora, as odds de baixo risco podem ser interessantes.


🟢 Baixo Risco - Vitória do Twente - Odd 1.80


🟢 Baixo Risco - FC Twente a marcar o 1º golo Odd: 1.41


⚖️ Palpites de Odds Médias Twente x NAC Breda


Para quem gosta de um pouco mais de emoção e um retorno maior, as odds médias podem ser uma boa opção.



  • 🟡 Médio Risco - FC Twente vence em ambas as metades (Odd: 3.44)

  • 🟡 Médio Risco - NAC Breda para não marcar golos (Odd: 2.18)

  • 🟡 Médio Risco - 1º tempo - resultado: FC Twente (Odd: 1.93)


🚀 Palpites de Odds Altas Twente x NAC Breda


Para os mais ousados, as odds altas podem trazer grandes emoções e um retorno significativo.


🔴 Maior risco - Resultado exato - 2-0 (Odd: 3.87) 


Twente x NAC Breda: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba todos os detalhes sobre o jogo entre Twente x NAC Breda



  • Partida: Twente x NAC Breda

  • Competição: Campeonato Holandês 

  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 13h (horário de Brasília)

  • Local: De Grolsch Veste


O jogo terá transmissão em sites de apostas como Superbet 


Como Twente e NAC Breda Chegam Para o Confronto


O Twente busca manter sua boa fase na competição, contando com o apoio da torcida em casa. A equipe tem como objetivo somar pontos importantes para se manter na parte de cima da tabela.


O NAC Breda, por outro lado, quer surpreender e conquistar um resultado positivo fora de casa. Apesar de enfrentar um adversário forte, o time aposta em sua organização tática e na determinação de seus jogadores.


Últimos Jogos do Twente


O Twente teve resultados mistos em seus últimos jogos, com algumas derrotas e vitórias. A equipe precisa melhorar a consistência para alcançar seus objetivos na temporada.



  • ❌ Excelsior 2 x 1 Twente - Eredivisie

  • ✅ Heerenveen 1 x 2 Twente - Eredivisie

  • ❌ Twente 2 x 3 PSV Eindhoven - Eredivisie

  • ❌ PEC Zwolle 2 x 1 Twente - Eredivisie

  • ❌ Twente 0 x 1 Udinese - Amistoso


Últimos Jogos do NAC Breda


O NAC Breda também teve um desempenho irregular, com algumas vitórias e derrotas. O time precisa encontrar o equilíbrio para ter uma boa sequência na competição.



  • ❌ NAC Breda 1 x 2 AZ Alkmaar - Eredivisie

  • ❌ NEC Nijmegen 3 x 1 NAC Breda - Eredivisie

  • ✅ NAC Breda 3 x 0 Fortuna Sittard - Eredivisie

  • ❌ Feyenoord 1 x 0 NAC Breda - Eredivisie

  • ✅ Norwich 2 x 3 NAC Breda - Amistoso


Nossa Opinião para Twente x NAC Breda


A partida entre Twente x NAC Breda promete ser disputada, com o Twente buscando a vitória em casa e o NAC Breda querendo surpreender. Acreditamos em um jogo aberto, com chances de gols para ambos os lados.


Com base nas estatísticas e no momento das equipes, nossa dica é apostar em um jogo com gols. Além disso, a vitória do Twente é uma boa opção, considerando o fator casa. Fique de olho nas odds e aproveite. 

Ver mais Ver menos

Twente x NAC Breda: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Atletico Madrid - Villarreal
1
1.8
Feyenoord - Heerenveen
1
1.38
RB Bragantino - Sport Recife
1
1.88
Múltipla
4.67
x
Aposta
20
=
Ganhos
93.40
Apostar agora

Twente x NAC Breda: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Twente x NAC Breda: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Eredivisie
NAC Breda
2 - 1
Twente
2024 Eredivisie
Twente
1 - 0
NAC Breda
2017 Eredivisie
Twente
1 - 1
NAC Breda
2017 Eredivisie
NAC Breda
1 - 2
Twente
2014 Eredivisie
Twente
1 - 1
NAC Breda

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Twente
Empate
NAC Breda

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Rennes
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Lyon
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

Rennes Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Strasbourg
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Le Havre
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Strasbourg Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
CF Montreal
  • E
  • V
  • E
  • E
  • D
-
St. Louis City
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V

CF Montreal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Feyenoord
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Heerenveen
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Feyenoord Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fenerbahce
  • V
  • D
  • V
  • E
  • E
-
Trabzonspor
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte