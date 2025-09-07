Turquia x Espanha: Palpite, Odds +6, +11 e Onde Assistir Eliminatórias Copa (07/09)

Confira os melhores palpites para Turquia x Espanha, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Turquia e Espanha se enfrentam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 neste domingo, dia 07 de setembro, às 15h45 (horário de Brasília), na Konya Büyükşehir Arena. Turquia x Espanha terá transmissão da ESPN (tv por assinatura) e do Dinsey+ (streaming).

Na primeira rodada, a Turquia venceu a Georgia por 3x2. Enquanto a Espanha venceu a Bulgária por 3x0. As seleções disputam então a liderança do grupo e a oportunidade de ficar mais perto da classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

Palpites de Turquia x Espanha: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, analisamos o desempenho das equipes para trazer as melhores dicas de apostas. A Espanha entra como favorita, com um ataque forte e uma defesa sólida. A Turquia, por sua vez, deve adotar uma postura ofensiva, o que pode resultar em um jogo com muitos gols para ambos os lados.



⚽ Resultado Final: Espanha - Odd de 1.53 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5: Acima - Odd de 1.63 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.74 na Stake



Como Turquia e Espanha Chegam Para o Confronto

A Turquia chega para a partida com uma vitória por 3x2 na primeira rodada. A equipe registrou uma média de 3.0 gols marcados e 2.0 gols sofridos, o que aponta para um ataque eficiente, mas uma defesa vulnerável. A média de 2.0 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, a Turquia buscará a vitória para se manter na parte de cima da tabela.

A Espanha, por sua vez, vem de uma vitória por 3x0 e chega para o confronto com moral alta. A equipe tem um ataque impressionante, com 3.0 gols marcados e 12.0 chutes no gol, o que demonstra um poder ofensivo considerável. A defesa, por sua vez, não sofreu gols, o que indica grande solidez. A Espanha buscará um bom resultado fora de casa para se manter na liderança do grupo.

Palpites Alternativos Turquia x Espanha



⚽ Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.89 na Stake



⚽ Bola na trave - Mais de 0.5 - Odd de 1.91 na Novibet



⚽ Marcar a qualquer momento - Lamine Yamal - Odd de 2.37 na Superbet



Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time visitante. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.

Palpites de Odds Médias Turquia x Espanha



⚽ Resultado ao intervalo - Empate - Odd de 2.35 na Novibet



⚽ Para receber um cartão - Marc Cucurella - Odd de 3.60 na Stake



⚽ 1º tempo - Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 4.00 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Turquia x Espanha



⚽ Intervalo/Resultado Final - Empate/Espanha - Odd de 4.55 na Superbet



⚽ Total chutes a gol - Arda Guler - Mais de 1.5 - Odd de 6.00 na Stake



⚽ Resultado Correto - 1x3 - Odd de 11.75 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa da Turquia.

Informações do Jogo: Turquia x Espanha: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida