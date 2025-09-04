Assine UOL
Tunisia
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Liberia
  • E
  • V
  • D
  • D
  • E
Tunísia x Libéria: Palpite, Odds +26, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Tunísia x Libéria: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Tunísia e Libéria se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Hammadi Agrebi, Rades, Tunísia. 


A Tunísia é primeira colocada da classificação com 16 pontos em 6 partidas, enquanto que a Libéria tem 10 pontos somados.


Assim, o jogo tem maior importância para a Libéria, mas a Tunísia quer vencer em casa.


Palpites de Tunísia x Libéria: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Tunísia (1.20)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.55)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.53)


Palpites Alternativos Tunísia x Libéria



  • 🎯 Tunísia para vencer sem sofrer gol: Sim (1.78)

  • 🎯 Tunísia total de gols: Mais de 2.5 (1.99)

  • 🎯 Resultado Exato: 3-0 (5.97)


Super Palpite Tunísia x Libéria



  • 🚀 Tunísia para vencer por 3+ gols de diferença: 2.46


💰 Palpites de Odds Baixas Tunísia x Libéria



  • Vitória da Tunísia: 1.20

  • ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.17

  • ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.53


⚖️ Palpites de Odds Médias Tunísia x Libéria



  • Tunísia para vencer sem sofrer gol: 1.78

  • ⚡ Tunísia total de gols - Mais de 2.5: 1.99

  • ⚡ Total de Gols - Mais de 3.5: 2.36


🚀 Palpites de Odds Altas Tunísia x Libéria



  • Vitória da Libéria: 12.99

  • ⚡ Resultado Exato: 1-1: 10.86

  • ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Libéria: 26.86


Tunísia x Libéria: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Tunísia x Libéria - Eliminatórias da Copa Mundo

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Hammadi Agrebi, Rades, Tunísia. 

  • 📺 Transmissão: Novibet (streaming)


Tunísia x Libéria: Escalações prováveis


Tunísia: Aymen Dahmen; Yan Valery, Aissa Laidouni, Ali Abdi, Alaa Ghram; Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi, Montassar Talbi, Firas Chaouat; Anis Slimane, Elias Achouri.


Libéria: Tommy Songo; Prince Balde, Sampson Dweh, Nelson Laomie, Nohan Kenneh; Oscar Dorley, Salomon Tweh, Ayouba Kosiah, Nicholas Andrews; Augustine Otu, Bryant Farkarlun.


Tunísia x Libéria: Como chegam os times


Tunísia



  • ⚽️ 13 Jogos

  • 6 Vitórias (46%)

  • 🤝 6 Empates (46%)

  • 1 Derrota (8%)

  • 🥅 12 Gols marcados (Média de 0,92 por jogo)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (Média de 0,15 por jogo)


Libéria



  • ⚽️ 6 Jogos

  • 2 Vitórias (33%)

  • 🤝 1 Empate (17%)

  • 3 Derrotas (50%)

  • 🥅 7 Gols marcados (Média de 1,17 por jogo)

  • 🛡️ 4 Gols sofridos (Média de 0,67 por jogo)

Tunisia x Liberia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tunisia x Liberia: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Liberia
0 - 1
Tunisia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Tunisia
Empate
Liberia

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

