Tunísia x Libéria: Palpite, Odds +26, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 04/09
Tunísia x Libéria: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Tunísia e Libéria se enfrentam nesta quinta-feira, 04/09, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 16:00 (horário de Brasília) no Estádio Hammadi Agrebi, Rades, Tunísia.
A Tunísia é primeira colocada da classificação com 16 pontos em 6 partidas, enquanto que a Libéria tem 10 pontos somados.
Assim, o jogo tem maior importância para a Libéria, mas a Tunísia quer vencer em casa.
Palpites de Tunísia x Libéria: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória da Tunísia (1.20)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.55)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.53)
Palpites Alternativos Tunísia x Libéria
- 🎯 Tunísia para vencer sem sofrer gol: Sim (1.78)
- 🎯 Tunísia total de gols: Mais de 2.5 (1.99)
- 🎯 Resultado Exato: 3-0 (5.97)
Super Palpite Tunísia x Libéria
- 🚀 Tunísia para vencer por 3+ gols de diferença: 2.46
💰 Palpites de Odds Baixas Tunísia x Libéria
- ⚡ Vitória da Tunísia: 1.20
- ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.17
- ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.53
⚖️ Palpites de Odds Médias Tunísia x Libéria
- ⚡ Tunísia para vencer sem sofrer gol: 1.78
- ⚡ Tunísia total de gols - Mais de 2.5: 1.99
- ⚡ Total de Gols - Mais de 3.5: 2.36
🚀 Palpites de Odds Altas Tunísia x Libéria
- ⚡Vitória da Libéria: 12.99
- ⚡ Resultado Exato: 1-1: 10.86
- ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória da Libéria: 26.86
Tunísia x Libéria: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Tunísia x Libéria - Eliminatórias da Copa Mundo
- 📅 Data: 04/09/2025
- ⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Hammadi Agrebi, Rades, Tunísia.
- 📺 Transmissão: Novibet (streaming)
Tunísia x Libéria: Escalações prováveis
Tunísia: Aymen Dahmen; Yan Valery, Aissa Laidouni, Ali Abdi, Alaa Ghram; Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi, Montassar Talbi, Firas Chaouat; Anis Slimane, Elias Achouri.
Libéria: Tommy Songo; Prince Balde, Sampson Dweh, Nelson Laomie, Nohan Kenneh; Oscar Dorley, Salomon Tweh, Ayouba Kosiah, Nicholas Andrews; Augustine Otu, Bryant Farkarlun.
Tunísia x Libéria: Como chegam os times
Tunísia
- ⚽️ 13 Jogos
- ✅ 6 Vitórias (46%)
- 🤝 6 Empates (46%)
- ❌ 1 Derrota (8%)
- 🥅 12 Gols marcados (Média de 0,92 por jogo)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (Média de 0,15 por jogo)
Libéria
- ⚽️ 6 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (33%)
- 🤝 1 Empate (17%)
- ❌ 3 Derrotas (50%)
- 🥅 7 Gols marcados (Média de 1,17 por jogo)
- 🛡️ 4 Gols sofridos (Média de 0,67 por jogo)
Tunisia x Liberia: Palpite do Dia
Tunisia x Liberia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Tunisia x Liberia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.
