Tuna Luso x Maranhão: Palpite, Onde Assistir, Serie D, 10/08

Tuna Luso x Maranhão: Palpite com base no rendimento

Com a classificação em jogo, os dois times entram em campo pressionados. A Tuna Luso conta com o apoio da torcida em Belém, enquanto o Maranhão tenta surpreender com um jogo mais físico e direto. Mas qual o rendimento até agora?

Tuna Luso

Ponto Forte: A Tuna Luso destaca-se pelo seu ataque. Com 45 gols marcados em 30 jogos, a equipe tem uma média de 1,5 gols por partida, o que a torna uma adversária perigosa no setor ofensivo.

O time tem mentalidade vencedora, com um bom histórico de vitórias (13) em comparação com os empates (7) e as derrotas (10), mostrando que consegue ser decisiva quando joga bem.

Ponto Fraco: A principal fraqueza da Tuna Luso é a sua defesa, que sofreu 40 gols em 30 jogos. Esta alta média de gols sofridos faz com que a equipe seja instável e mais propensa a perder.