Tuna Luso x Maranhão: Palpite, Onde Assistir, Serie D, 10/08
Tuna Luso x Maranhão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Tuna Luso e Maranhão se enfrentam neste domingo, 10 de agosto, pela fase eliminatória da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio Francisco Vasques, em Belém (PA), com início às 15h00 (horário de Brasília).
Tuna Luso x Maranhão: Nossas 3 Melhores Dicas
Vitória da Tuna Luso – odd pagando 2.00 na Superbet
Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.80 na Bet365
Primeiro tempo: empate – odd pagando 2.05 na Novibet
Jogos eliminatórios da Série D costumam ser bem disputados e com placares mais controlados. Os palpites abaixo refletem o momento tenso e equilibrado desse tipo de confronto.
Vitória da Tuna Luso – odd pagando 2.00
Jogando em casa, a Tuna Luso tende a impor seu estilo com mais facilidade. O fator local é relevante nesse tipo de mata-mata, ainda mais diante de adversários de nível próximo. A equipe paraense é consistente como mandante.
Menos de 2.5 gols – odd pagando 1.80
Com o peso do confronto, é natural que o jogo se torne mais cadenciado. Ambas as equipes devem atuar com cautela, o que favorece um placar mais baixo. É comum vermos 1x0 ou 1x1 nessa fase da competição.
Primeiro tempo: empate – odd pagando 2.05
A primeira metade tende a ser mais travada, com os times se estudando. A aposta no empate no intervalo tem boa relação entre risco e retorno, principalmente quando o visitante não se expõe logo de cara.
Tuna Luso x Maranhão: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Tuna Luso x Maranhão
- ℹ️ Jogo: Tuna Luso x Maranhão pela Serie D
- 📅 Data: 10 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Francisco Vasques, Belém
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Tuna Luso x Maranhão: Palpite com base no rendimento
Com a classificação em jogo, os dois times entram em campo pressionados. A Tuna Luso conta com o apoio da torcida em Belém, enquanto o Maranhão tenta surpreender com um jogo mais físico e direto. Mas qual o rendimento até agora?
Tuna Luso
Ponto Forte: A Tuna Luso destaca-se pelo seu ataque. Com 45 gols marcados em 30 jogos, a equipe tem uma média de 1,5 gols por partida, o que a torna uma adversária perigosa no setor ofensivo.
O time tem mentalidade vencedora, com um bom histórico de vitórias (13) em comparação com os empates (7) e as derrotas (10), mostrando que consegue ser decisiva quando joga bem.
Ponto Fraco: A principal fraqueza da Tuna Luso é a sua defesa, que sofreu 40 gols em 30 jogos. Esta alta média de gols sofridos faz com que a equipe seja instável e mais propensa a perder.
- ⚽️ 30 Jogos
- ✅ 13 Vitórias (43%)
- 🤝 7 Empates (23%)
- ❌ 10 Derrotas (33%)
- 🥅 45 Gols marcados (Média de 1,5 por jogo)
- 🛡️ 40 Gols sofridos
Maranhão
Ponto Forte: O grande destaque do Maranhão é a sua solidez defensiva, com apenas 26 gols sofridos em 35 jogos (média de 0,74 por partida). A equipe concede poucos gols e é difícil de ser batida.
A equipe mostra também uma grande capacidade de se manter invicta, com uma sequência máxima de 8 jogos sem perder.
Ponto fraco: Apesar da solidez, a equipe tem um número elevado de empates (13), que é igual ao número de vitórias. Isso mostra uma dificuldade em converter o domínio ou as boas performances em 3 pontos.
- ⚽️ 35 Jogos
- ✅ 13 Vitórias (37%)
- 🤝 13 Empates (37%)
- ❌ 9 Derrotas (26%)
- 🥅 44 Gols marcados (Média de 1,26 por jogo)
- 🛡️ 26 Gols sofridos (Média de 0,74 por jogo)
Tuna Luso x Maranhão: Escalações prováveis
Tuna Luso: Vinícius; Luã Niger, Vini Ed, Marlon, Wesley; Germano, Bruno Menezes, Hudson, Ronaldy; Jayme, Alex Silva.
Maranhão: Jean; André Radija, Keven, Igor Nunes, Júlio; Vagalume, Dudu, Railson, Clessione; Rafael Teixeira, Ryan.
🎯 Jogo Responsável
O futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares