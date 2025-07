Tuna Luso x Manauara: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Série D - 11/07

Tuna Luso x Manauara: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Francisco Vasques, em Belém (PA), no domingo, 13/07, às 15h00 (horário de Brasília), pela 1ª fase do Campeonato Brasileiro Série D.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Tuna Luso x Manauara Palpites – Série D



Palpite 1 – Resultado Final: Manauara vence



Palpite 2 – Menos de 2,5 gols



Palpite 3 – Ambas as equipes marcam (BTTS)



Com desempenho superior na competição e uma vitória convincente no confronto mais recente, o Manauara chega como favorito. A equipe amazonense tem média de gols mais alta e vem com melhor momento.

Apesar do favoritismo do Manauara, jogos da Série D tendem a ter placares mais apertados. A Tuna costuma jogar de forma mais fechada como mandante, reforçando a linha de poucos gols.

Mesmo com a superioridade visitante, a Tuna Luso costuma balançar as redes jogando em Belém. Isso abre espaço para um cenário onde ambas marquem pelo menos um gol.

Tuna Luso x Manauara – Onde Assistir

Tuna Luso x Manauara se enfrentam no domingo, 13/07, às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Francisco Vasques, em Belém (PA).

Transmissão: sem TV aberta; o jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming. Para assistir ao vivo pelas casas de apostas, tem de fazer login em sua conta, ou então criar seu cadastro e fazer a verificação de conta.

Tuna Luso x Manauara – Escalações Oficiais

As escalações oficiais de Tuna Luso x Manauara são divulgadas oficialmente aproximadamente uma hora antes do jogo.

Ficha do Jogo:



⚽️ Confronto: Tuna Luso x Manauara – Brasileirão Série D

📅 Data: 13/07/2025

⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Francisco Vasques, Belém (PA)



*Lembre-se: apostar com responsabilidade é essencial para uma experiência saudável.