Tuna Luso x Águia de Marabá: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 29/06

Tuna Luso x Águia de Marabá: Confira Palpites do jogo que terá lugar no Estádio Francisco Vasques dia 29 de junho de 2025, às 15:00, válido pelo Grupo 1 da Serie D.

Tuna Luso e Águia protagonizam um duelo importante na parte alta da tabela. A Tuna Luso está na 2ª colocação com 18 pontos, mostrando um ataque eficiente com 16 gols marcados e uma defesa sólida, sofrendo apenas 5 gols.

Já o Águia aparece em 3º lugar com 15 pontos, também com boa produção ofensiva (14 gols), mas com um pouco mais de fragilidade defensiva, tendo tomado 6 gols.

É um confronto equilibrado entre equipes que buscam se aproximar da liderança e garantir vantagem na fase decisiva.

Tuna Luso x Águia de Marabá - Palpites de Hoje - Serie D

⚽ Ambas as Equipas Marcam (BTTS):

🏟️ Sim: A Tuna Luso tem mostrado um bom desempenho ofensivo, marcando gols em 80% dos jogos recentes, enquanto o Águia de Marabá também apresenta uma média sólida de gols marcados.

⚽ Resultado Final - Vitória da Tuna Luso:

🏆 Tuna Luso vence: Com uma média de 2.4 gols marcados por jogo e uma defesa sólida, a Tuna Luso tem se mostrado uma equipe forte, especialmente em casa.

⚽ Over 2.5 Gols:

📈 Mais de 2.5 gols: A Tuna Luso tem apresentado jogos com alta contagem de gols, com 70% dos jogos recentes ultrapassando a marca de 2.5 gols.

Tuna Luso x Águia de Marabá - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.