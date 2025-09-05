Trinidad e Tobago x Curaçao: Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Trinidad e Tobago x Curaçao: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Trinidad e Tobago e Curaçao se enfrentam na sexta-feir, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 21:00 (horário de Brasília) no Hasely Crawford Stadium, em Port of Spain. A partida terá transmissão em casas de apostas como Novibet.

O confronto promete ser disputado, com as duas seleções buscando uma vitória importante na competição. Trinidad e Tobago quer fazer valer o fator casa e somar pontos para subir na tabela. Curaçao, por sua vez, busca surpreender e mostrar sua força fora de casa.

Palpites de Trinidad e Tobago x Curaçao: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10



🎯 Ambos Marcam - odd 2.05



🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 2.80



Palpites Alternativos Trinidad e Tobago x Curaçao



🎯 Resultado Correto: 2x2 - odd 12.00



🎯 Escanteios: Mais de 10.5 - odd 2.25



🎯 Curaçao vence e Ambos Marcam - odd 7.00



Super Palpites Trinidad e Tobago x Curaçao



🚀 Curaçao vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 4.50



💰 Palpites de Odds Baixas Trinidad e Tobago x Curaçao



🔵 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35



🟢 Curaçao para marcar - odd 1.60



🟡 Trinidad e Tobago para marcar - odd 1.90



⚖️ Palpites de Odds Médias Trinidad e Tobago x Curaçao



🔵 Curaçao vence ou Empata - odd 1.90



🟢 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 4.20



🟡 Total de Gols: Acima de 3.5 - odd 5.00



🚀 Palpites de Odds Altas Trinidad e Tobago x Curaçao



🔵 Resultado Correto: 1x3 - odd 10.00



🟢 Curaçao vence com handicap de -1 - odd 6.00



🟡 Jogador a marcar: Real Gill - odd 6.50



Trinidad e Tobago x Curaçao: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Trinidad e Tobago x Curaçao - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026



📅 Data: 05/09/2025



⏰ Horário: 21:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Hasely Crawford Stadium, Port of Spain



📺 Transmissão: Novibet



Trinidad e Tobago x Curaçao: Escalações prováveis

Trinidad e Tobago: Marvin Phillip; Alvin Jones, Justin García, André Raymond, Rio Cardines; Andre Rampersad, Daniel Phillips, Kevin Molino, Levi García; Dante Sealy, Real Gill.

Curaçao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Roshon van Eijma, Sherell Floranus; Godfried Roemeratoe, Livano Comenencia, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré; Jearl Margaritha, Jurgen Locadia.

Como Trinidad e Tobago e Curaçao Chegam Para o Confronto

Trinidad e Tobago busca uma vitória em casa para começar bem as eliminatórias. A equipe precisa mostrar organização e eficiência para superar o adversário e somar os primeiros pontos.

Curaçao, por sua vez, quer mostrar um bom desempenho fora de casa e buscar um resultado positivo. A equipe tem potencial para surpreender e precisa de uma atuação consistente para alcançar seus objetivos.

Últimos Jogos de Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago vem de resultados mistos, alternando vitórias e derrotas em seus últimos jogos. A equipe precisa melhorar a consistência para ter um bom desempenho nas eliminatórias.

Nos últimos confrontos, Trinidad e Tobago mostrou potencial ofensivo, mas também apresentou fragilidades defensivas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a competição.



❌ Trinidad e Tobago 0x1 Haiti - Amistoso



✅ Trinidad e Tobago 2x1 St. Kitts e Nevis - Amistoso



❌ Trinidad e Tobago 0x3 Estados Unidos - Amistoso



🟡 Trinidad e Tobago 1x1 Arábia Saudita - Amistoso



❌ Trinidad e Tobago 0x2 Costa Rica - Amistoso



Últimos Jogos de Curaçao

Curaçao tem mostrado um desempenho razoável, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa de uma atuação consistente para buscar um bom resultado fora de casa.

Nos últimos jogos, Curaçao tem demonstrado um bom potencial ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para evitar gols. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a competição.



❌ Curaçao 1x2 Honduras - Amistoso



❌ Curaçao 0x2 Canadá - Amistoso



🟡 Curaçao 1x1 El Salvador - Amistoso



✅ Curaçao 2x1 Haiti - Amistoso



✅ Curaçao 2x1 St. Lucia - Amistoso



Nossa Opinião para Trinidad e Tobago x Curaçao

Com base nas análises e nos dados recentes, esperamos um jogo disputado, com boas chances de gol para ambos os lados. Acreditamos que o equilíbrio será a tônica da partida.

Acreditamos que a partida terá bastante movimentação, com as duas seleções buscando a vitória. O fator casa pode ser decisivo, mas Curaçao tem condições de surpreender.