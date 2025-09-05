Assine UOL
Trinidad and Tobago
World Cup - Qualification CONCACAF - World Wide
Hasely Crawford Stadium
Curaçao
Trinidad e Tobago x Curaçao: Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Trinidad e Tobago x Curaçao: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Trinidad e Tobago e Curaçao se enfrentam na sexta-feir, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 21:00 (horário de Brasília) no Hasely Crawford Stadium, em Port of Spain. A partida terá transmissão em casas de apostas como Novibet.


O confronto promete ser disputado, com as duas seleções buscando uma vitória importante na competição. Trinidad e Tobago quer fazer valer o fator casa e somar pontos para subir na tabela. Curaçao, por sua vez, busca surpreender e mostrar sua força fora de casa.


Palpites de Trinidad e Tobago x Curaçao: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10

  • 🎯 Ambos Marcam - odd 2.05

  • 🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 2.80


Palpites Alternativos Trinidad e Tobago x Curaçao



  • 🎯 Resultado Correto: 2x2 - odd 12.00

  • 🎯 Escanteios: Mais de 10.5 - odd 2.25

  • 🎯 Curaçao vence e Ambos Marcam - odd 7.00


Super Palpites Trinidad e Tobago x Curaçao



  • 🚀 Curaçao vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 4.50


💰 Palpites de Odds Baixas Trinidad e Tobago x Curaçao



  • 🔵 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35

  • 🟢 Curaçao para marcar - odd 1.60

  • 🟡 Trinidad e Tobago para marcar - odd 1.90


⚖️ Palpites de Odds Médias Trinidad e Tobago x Curaçao



  • 🔵 Curaçao vence ou Empata - odd 1.90

  • 🟢 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 4.20

  • 🟡 Total de Gols: Acima de 3.5 - odd 5.00


🚀 Palpites de Odds Altas Trinidad e Tobago x Curaçao



  • 🔵 Resultado Correto: 1x3 - odd 10.00

  • 🟢 Curaçao vence com handicap de -1 - odd 6.00

  • 🟡 Jogador a marcar: Real Gill - odd 6.50


Trinidad e Tobago x Curaçao: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Trinidad e Tobago x Curaçao - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 21:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Hasely Crawford Stadium, Port of Spain

  • 📺 Transmissão: Novibet


Trinidad e Tobago x Curaçao: Escalações prováveis


Trinidad e Tobago: Marvin Phillip; Alvin Jones, Justin García, André Raymond, Rio Cardines; Andre Rampersad, Daniel Phillips, Kevin Molino, Levi García; Dante Sealy, Real Gill.


Curaçao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Roshon van Eijma, Sherell Floranus; Godfried Roemeratoe, Livano Comenencia, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré; Jearl Margaritha, Jurgen Locadia.


Como Trinidad e Tobago e Curaçao Chegam Para o Confronto


Trinidad e Tobago busca uma vitória em casa para começar bem as eliminatórias. A equipe precisa mostrar organização e eficiência para superar o adversário e somar os primeiros pontos.


Curaçao, por sua vez, quer mostrar um bom desempenho fora de casa e buscar um resultado positivo. A equipe tem potencial para surpreender e precisa de uma atuação consistente para alcançar seus objetivos.


Últimos Jogos de Trinidad e Tobago


Trinidad e Tobago vem de resultados mistos, alternando vitórias e derrotas em seus últimos jogos. A equipe precisa melhorar a consistência para ter um bom desempenho nas eliminatórias.


Nos últimos confrontos, Trinidad e Tobago mostrou potencial ofensivo, mas também apresentou fragilidades defensivas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a competição.



  • ❌ Trinidad e Tobago 0x1 Haiti - Amistoso

  • ✅ Trinidad e Tobago 2x1 St. Kitts e Nevis - Amistoso

  • ❌ Trinidad e Tobago 0x3 Estados Unidos - Amistoso

  • 🟡 Trinidad e Tobago 1x1 Arábia Saudita - Amistoso

  • ❌ Trinidad e Tobago 0x2 Costa Rica - Amistoso


Últimos Jogos de Curaçao


Curaçao tem mostrado um desempenho razoável, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa de uma atuação consistente para buscar um bom resultado fora de casa.


Nos últimos jogos, Curaçao tem demonstrado um bom potencial ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para evitar gols. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a competição.



  • ❌ Curaçao 1x2 Honduras - Amistoso

  • ❌ Curaçao 0x2 Canadá - Amistoso

  • 🟡 Curaçao 1x1 El Salvador - Amistoso

  • ✅ Curaçao 2x1 Haiti - Amistoso

  • ✅ Curaçao 2x1 St. Lucia - Amistoso


Nossa Opinião para Trinidad e Tobago x Curaçao


Com base nas análises e nos dados recentes, esperamos um jogo disputado, com boas chances de gol para ambos os lados. Acreditamos que o equilíbrio será a tônica da partida.


Acreditamos que a partida terá bastante movimentação, com as duas seleções buscando a vitória. O fator casa pode ser decisivo, mas Curaçao tem condições de surpreender.

Trinidad and Tobago x Curaçao: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Trinidad and Tobago x Curaçao: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Curaçao
0 - 0
Trinidad and Tobago
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Curaçao
0 - 0
Trinidad and Tobago
2023 CONCACAF Nations League
Curaçao
5 - 3
Trinidad and Tobago
2023 CONCACAF Nations League
Trinidad and Tobago
1 - 0
Curaçao
2014 Caribbean Cup
Curaçao
2 - 3
Trinidad and Tobago

Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

