- E
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- E
- V
- V
Trinidad e Tobago x Curaçao: Palpite, Odds, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Trinidad e Tobago x Curaçao: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Trinidad e Tobago e Curaçao se enfrentam na sexta-feir, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 21:00 (horário de Brasília) no Hasely Crawford Stadium, em Port of Spain. A partida terá transmissão em casas de apostas como Novibet.
O confronto promete ser disputado, com as duas seleções buscando uma vitória importante na competição. Trinidad e Tobago quer fazer valer o fator casa e somar pontos para subir na tabela. Curaçao, por sua vez, busca surpreender e mostrar sua força fora de casa.
Palpites de Trinidad e Tobago x Curaçao: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.10
- 🎯 Ambos Marcam - odd 2.05
- 🎯 Total de Gols: Acima de 2.5 - odd 2.80
Palpites Alternativos Trinidad e Tobago x Curaçao
- 🎯 Resultado Correto: 2x2 - odd 12.00
- 🎯 Escanteios: Mais de 10.5 - odd 2.25
- 🎯 Curaçao vence e Ambos Marcam - odd 7.00
Super Palpites Trinidad e Tobago x Curaçao
- 🚀 Curaçao vence por 2 ou mais gols de diferença - odd 4.50
💰 Palpites de Odds Baixas Trinidad e Tobago x Curaçao
- 🔵 Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 1.35
- 🟢 Curaçao para marcar - odd 1.60
- 🟡 Trinidad e Tobago para marcar - odd 1.90
⚖️ Palpites de Odds Médias Trinidad e Tobago x Curaçao
- 🔵 Curaçao vence ou Empata - odd 1.90
- 🟢 Ambos os times marcam no 1º tempo - odd 4.20
- 🟡 Total de Gols: Acima de 3.5 - odd 5.00
🚀 Palpites de Odds Altas Trinidad e Tobago x Curaçao
- 🔵 Resultado Correto: 1x3 - odd 10.00
- 🟢 Curaçao vence com handicap de -1 - odd 6.00
- 🟡 Jogador a marcar: Real Gill - odd 6.50
Trinidad e Tobago x Curaçao: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Trinidad e Tobago x Curaçao - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 21:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Hasely Crawford Stadium, Port of Spain
- 📺 Transmissão: Novibet
Trinidad e Tobago x Curaçao: Escalações prováveis
Trinidad e Tobago: Marvin Phillip; Alvin Jones, Justin García, André Raymond, Rio Cardines; Andre Rampersad, Daniel Phillips, Kevin Molino, Levi García; Dante Sealy, Real Gill.
Curaçao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Roshon van Eijma, Sherell Floranus; Godfried Roemeratoe, Livano Comenencia, Jeremy Antonisse, Kenji Gorré; Jearl Margaritha, Jurgen Locadia.
Como Trinidad e Tobago e Curaçao Chegam Para o Confronto
Trinidad e Tobago busca uma vitória em casa para começar bem as eliminatórias. A equipe precisa mostrar organização e eficiência para superar o adversário e somar os primeiros pontos.
Curaçao, por sua vez, quer mostrar um bom desempenho fora de casa e buscar um resultado positivo. A equipe tem potencial para surpreender e precisa de uma atuação consistente para alcançar seus objetivos.
Últimos Jogos de Trinidad e Tobago
Trinidad e Tobago vem de resultados mistos, alternando vitórias e derrotas em seus últimos jogos. A equipe precisa melhorar a consistência para ter um bom desempenho nas eliminatórias.
Nos últimos confrontos, Trinidad e Tobago mostrou potencial ofensivo, mas também apresentou fragilidades defensivas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a competição.
- ❌ Trinidad e Tobago 0x1 Haiti - Amistoso
- ✅ Trinidad e Tobago 2x1 St. Kitts e Nevis - Amistoso
- ❌ Trinidad e Tobago 0x3 Estados Unidos - Amistoso
- 🟡 Trinidad e Tobago 1x1 Arábia Saudita - Amistoso
- ❌ Trinidad e Tobago 0x2 Costa Rica - Amistoso
Últimos Jogos de Curaçao
Curaçao tem mostrado um desempenho razoável, com algumas vitórias e derrotas. A equipe precisa de uma atuação consistente para buscar um bom resultado fora de casa.
Nos últimos jogos, Curaçao tem demonstrado um bom potencial ofensivo, mas precisa melhorar a defesa para evitar gols. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a competição.
- ❌ Curaçao 1x2 Honduras - Amistoso
- ❌ Curaçao 0x2 Canadá - Amistoso
- 🟡 Curaçao 1x1 El Salvador - Amistoso
- ✅ Curaçao 2x1 Haiti - Amistoso
- ✅ Curaçao 2x1 St. Lucia - Amistoso
Nossa Opinião para Trinidad e Tobago x Curaçao
Com base nas análises e nos dados recentes, esperamos um jogo disputado, com boas chances de gol para ambos os lados. Acreditamos que o equilíbrio será a tônica da partida.
Acreditamos que a partida terá bastante movimentação, com as duas seleções buscando a vitória. O fator casa pode ser decisivo, mas Curaçao tem condições de surpreender.
Trinidad and Tobago x Curaçao: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Trinidad and Tobago x Curaçao: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Trinidad and Tobago x Curaçao: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- V
- E
- E
- E
- V
- D
- D
- E
- D
- D
Namibia Vence
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- D
Amazonas Vence
- V
- V
- V
- D
- E
- E
- V
- V
- V
- V
Rapid Vienna Vence
- D
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Deportivo La Coruna Vence