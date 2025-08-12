- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
Tranmere x Burton Albion: Palpite Odds Altas +5, +11, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Tranmere x Burton Albion: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Prenton Park, em Birkenhead, com transmissão oficial na bet365.
As equipes se encontram em um jogo de mata-mata, e o histórico de confrontos diretos nos últimos três anos se resume a um empate por 1 a 1. O Tranmere chega em uma fase melhor, com uma sequência de cinco jogos sem perder. Já o Burton Albion vem de uma derrota na última rodada.
Tranmere x Burton Albion Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Tranmere Rovers FC para vencer - odd 2.26
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.76
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.63
O Tranmere é o favorito nas odds para vencer a partida, com 2.26. Ambos os times têm uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols (60% para o Tranmere e 80% para o Burton). Além disso, os palpites de que ambas as equipes marcam (sim) e de que o jogo terá mais de 2.5 gols são boas opções, já que os dois times têm médias de gols altas.
Palpites Alternativos Tranmere x Burton Albion
- 🎯 Palpite: Tranmere Rovers FC vence e ambas marcam (sim) - odd 3.98
- 🎯 Palpite: 1º Gol: Tranmere Rovers FC - odd 1.83
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Tranmere Rovers FC - odd 1.64
Para palpites alternativos, a aposta combinada de vitória do Tranmere com ambas as equipes marcando é uma boa opção. O palpite de Primeiro Gol do Tranmere também faz sentido, já que o time da casa abre o placar em 80% dos jogos em seu estádio. O Empate Anula Aposta para o Tranmere é uma escolha segura, oferecendo uma proteção em caso de empate no tempo normal.
💰 Tranmere x Burton Albion: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Tranmere Rovers FC ou Empate - odd 1.33
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.24
- 🟡 Palpite: Tranmere Rovers FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.22
⚖️ Tranmere x Burton Albion: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Burton Albion para vencer - odd 3.01
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Tranmere Rovers FC / Tranmere Rovers FC - odd 3.48
- 🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.03
🚀 Tranmere x Burton Albion: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Empate / Empate - odd 5.34
- 🟢 Palpite: Burton Albion para vencer e ambas marcam (sim) - odd 5.17
- 🟡 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.30
Tranmere x Burton Albion: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este jogo é válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa em formato de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase. Um empate no tempo normal leva a partida para os pênaltis para definir quem segue na competição. O histórico entre as equipes é curto, com apenas um jogo nos últimos três anos, que terminou empatado em 1 a 1.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Tranmere Rovers x Burton Albion - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Prenton Park, em Birkenhead
- 📺 Transmissão: bet365
Como Tranmere e Burton Albion Chegam Para o Confronto
O Tranmere Rovers chega para a partida em uma boa fase, com uma sequência de uma vitória. O time não perde há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate no período. O Tranmere tem uma média global de 2.2 gols marcados por jogo e 1.1 gols sofridos. Em 60% de suas partidas, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Tranmere abriu o placar em 80% dos jogos e venceu em 100% dessas ocasiões.
Já o Burton Albion vem de uma derrota e não vence há um jogo. O time tem uma média global de 1.4 gols marcados e 1.5 gols sofridos por partida. Em 80% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Quando o Burton abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 50% das vezes), a equipe não conseguiu vencer a partida em nenhuma das ocasiões.
Tranmere x Burton Albion: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Tranmere x Burton Albion: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Tranmere x Burton Albion: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas devem ser uma forma de entretenimento, e não um método para garantir renda. Para ter uma experiência positiva e segura, é crucial praticar o jogo responsável, definindo limites claros para o seu tempo e dinheiro. O jogo responsável é essencial para que você se divirta de forma segura. Lembre-se de nunca apostar mais do que pode perder e, se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda. Para mais informações sobre como apostar de maneira segura, confira o nosso guia de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
Blackburn Vence
- V
- V
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- E
- D
Bolívar Vence
- D
- E
- E
- E
- D
- D
- D
- E
- D
- V
Norwich Vence
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Rapid Vienna Vence
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- E
- V
- V
- V
Ferencvarosi TC Vence
- V
- D
- E
- E
- V
- V
- D
- E
- V
- D
Mauritania Vence
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- D
- D
- E
Swansea Vence
- E
- V
- D
- D
- E
- D
- E
- D
- V
- E
Xerez Deportivo Vence