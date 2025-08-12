Assine UOL
Tranmere
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
League Cup - United Kingdom
Prenton Park
Burton Albion
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
3.5
2
3.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.27
x
3.45
2
3.04
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.4
2
3.05
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.45
2
3.1
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.4
2
3
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 10:25

Tranmere x Burton Albion: Palpite Odds Altas +5, +11, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Tranmere x Burton Albion: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Prenton Park, em Birkenhead, com transmissão oficial na bet365.


As equipes se encontram em um jogo de mata-mata, e o histórico de confrontos diretos nos últimos três anos se resume a um empate por 1 a 1. O Tranmere chega em uma fase melhor, com uma sequência de cinco jogos sem perder. Já o Burton Albion vem de uma derrota na última rodada.


Tranmere x Burton Albion Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Tranmere Rovers FC para vencer - odd 2.26

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.76

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.63


O Tranmere é o favorito nas odds para vencer a partida, com 2.26. Ambos os times têm uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols (60% para o Tranmere e 80% para o Burton). Além disso, os palpites de que ambas as equipes marcam (sim) e de que o jogo terá mais de 2.5 gols são boas opções, já que os dois times têm médias de gols altas.


Palpites Alternativos Tranmere x Burton Albion



  • 🎯 Palpite: Tranmere Rovers FC vence e ambas marcam (sim) - odd 3.98

  • 🎯 Palpite: 1º Gol: Tranmere Rovers FC - odd 1.83

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Tranmere Rovers FC - odd 1.64


Para palpites alternativos, a aposta combinada de vitória do Tranmere com ambas as equipes marcando é uma boa opção. O palpite de Primeiro Gol do Tranmere também faz sentido, já que o time da casa abre o placar em 80% dos jogos em seu estádio. O Empate Anula Aposta para o Tranmere é uma escolha segura, oferecendo uma proteção em caso de empate no tempo normal.


💰 Tranmere x Burton Albion: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Tranmere Rovers FC ou Empate - odd 1.33

  • 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.24

  • 🟡 Palpite: Tranmere Rovers FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.22


⚖️ Tranmere x Burton Albion: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Burton Albion para vencer - odd 3.01

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Tranmere Rovers FC / Tranmere Rovers FC - odd 3.48

  • 🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.03


🚀 Tranmere x Burton Albion: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Empate / Empate - odd 5.34

  • 🟢 Palpite: Burton Albion para vencer e ambas marcam (sim) - odd 5.17

  • 🟡 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.30


Tranmere x Burton Albion: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este jogo é válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa em formato de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase. Um empate no tempo normal leva a partida para os pênaltis para definir quem segue na competição. O histórico entre as equipes é curto, com apenas um jogo nos últimos três anos, que terminou empatado em 1 a 1.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Tranmere Rovers x Burton Albion - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Prenton Park, em Birkenhead

  • 📺 Transmissão: bet365


Como Tranmere e Burton Albion Chegam Para o Confronto


O Tranmere Rovers chega para a partida em uma boa fase, com uma sequência de uma vitória. O time não perde há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate no período. O Tranmere tem uma média global de 2.2 gols marcados por jogo e 1.1 gols sofridos. Em 60% de suas partidas, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Tranmere abriu o placar em 80% dos jogos e venceu em 100% dessas ocasiões.


Já o Burton Albion vem de uma derrota e não vence há um jogo. O time tem uma média global de 1.4 gols marcados e 1.5 gols sofridos por partida. Em 80% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Quando o Burton abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 50% das vezes), a equipe não conseguiu vencer a partida em nenhuma das ocasiões.

Ver mais Ver menos

Tranmere x Burton Albion: Palpite do Dia

Tranmere Vence
Superbet logo
2.25
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Drita - FCSB
2
2
Shamrock Rovers - Ballkani
1
1.85
Brann - BK Hacken
1
1.53
Múltipla
5.66
x
Aposta
20
=
Ganhos
113.22
Apostar agora

Tranmere x Burton Albion: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tranmere x Burton Albion: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2022 EFL Trophy
Burton Albion
1 - 1
Tranmere
2019 League One
Burton Albion
4 - 2
Tranmere
2019 League One
Tranmere
2 - 1
Burton Albion
2014 League Two
Tranmere
1 - 4
Burton Albion
2014 League Two
Burton Albion
2 - 0
Tranmere

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Tranmere
Empate
Burton Albion

Jogo Responsável


As apostas esportivas devem ser uma forma de entretenimento, e não um método para garantir renda. Para ter uma experiência positiva e segura, é crucial praticar o jogo responsável, definindo limites claros para o seu tempo e dinheiro. O jogo responsável é essencial para que você se divirta de forma segura. Lembre-se de nunca apostar mais do que pode perder e, se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda. Para mais informações sobre como apostar de maneira segura, confira o nosso guia de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Blackburn
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Bradford
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V

Blackburn Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bolívar
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Cienciano
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D

Bolívar Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Watford
  • D
  • E
  • E
  • E
  • D
-
Norwich
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V

Norwich Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Dundee Utd
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Rapid Vienna
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Rapid Vienna Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ferencvarosi TC
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Ludogorets
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Ferencvarosi TC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mauritania
  • V
  • D
  • E
  • E
  • V
-
Burkina Faso
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D

Mauritania Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Swansea
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Crawley Town
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E

Swansea Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Xerez Deportivo
  • E
  • V
  • D
  • D
  • E
-
Sevilla Atletico
  • D
  • E
  • D
  • V
  • E

Xerez Deportivo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites