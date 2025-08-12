Tranmere x Burton Albion: Palpite Odds Altas +5, +11, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Tranmere x Burton Albion: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Prenton Park, em Birkenhead, com transmissão oficial na bet365.

As equipes se encontram em um jogo de mata-mata, e o histórico de confrontos diretos nos últimos três anos se resume a um empate por 1 a 1. O Tranmere chega em uma fase melhor, com uma sequência de cinco jogos sem perder. Já o Burton Albion vem de uma derrota na última rodada.

Tranmere x Burton Albion Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Tranmere Rovers FC para vencer - odd 2.26

Tranmere Rovers FC para vencer - odd 2.26

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.76

Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.76

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.63



O Tranmere é o favorito nas odds para vencer a partida, com 2.26. Ambos os times têm uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols (60% para o Tranmere e 80% para o Burton). Além disso, os palpites de que ambas as equipes marcam (sim) e de que o jogo terá mais de 2.5 gols são boas opções, já que os dois times têm médias de gols altas.

Palpites Alternativos Tranmere x Burton Albion



🎯 Palpite: Tranmere Rovers FC vence e ambas marcam (sim) - odd 3.98

Tranmere Rovers FC vence e ambas marcam (sim) - odd 3.98

🎯 Palpite: 1º Gol: Tranmere Rovers FC - odd 1.83

1º Gol: Tranmere Rovers FC - odd 1.83

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Tranmere Rovers FC - odd 1.64



Para palpites alternativos, a aposta combinada de vitória do Tranmere com ambas as equipes marcando é uma boa opção. O palpite de Primeiro Gol do Tranmere também faz sentido, já que o time da casa abre o placar em 80% dos jogos em seu estádio. O Empate Anula Aposta para o Tranmere é uma escolha segura, oferecendo uma proteção em caso de empate no tempo normal.

💰 Tranmere x Burton Albion: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Tranmere Rovers FC ou Empate - odd 1.33

Tranmere Rovers FC ou Empate - odd 1.33

🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.24

Mais de 1.5 gols - odd 1.24

🟡 Palpite: Tranmere Rovers FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.22



⚖️ Tranmere x Burton Albion: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Burton Albion para vencer - odd 3.01

Burton Albion para vencer - odd 3.01

🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Tranmere Rovers FC / Tranmere Rovers FC - odd 3.48

Intervalo/Final Do Jogo: Tranmere Rovers FC / Tranmere Rovers FC - odd 3.48

🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.03



🚀 Tranmere x Burton Albion: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Empate / Empate - odd 5.34

Empate / Empate - odd 5.34

🟢 Palpite: Burton Albion para vencer e ambas marcam (sim) - odd 5.17

Burton Albion para vencer e ambas marcam (sim) - odd 5.17

🟡 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.30



Tranmere x Burton Albion: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este jogo é válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa em formato de mata-mata, o que significa que o vencedor avança para a próxima fase. Um empate no tempo normal leva a partida para os pênaltis para definir quem segue na competição. O histórico entre as equipes é curto, com apenas um jogo nos últimos três anos, que terminou empatado em 1 a 1.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Tranmere Rovers x Burton Albion - Copa da Liga Inglesa

Tranmere Rovers x Burton Albion - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Prenton Park, em Birkenhead

Prenton Park, em Birkenhead

📺 Transmissão: bet365



Como Tranmere e Burton Albion Chegam Para o Confronto

O Tranmere Rovers chega para a partida em uma boa fase, com uma sequência de uma vitória. O time não perde há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate no período. O Tranmere tem uma média global de 2.2 gols marcados por jogo e 1.1 gols sofridos. Em 60% de suas partidas, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Tranmere abriu o placar em 80% dos jogos e venceu em 100% dessas ocasiões.

Já o Burton Albion vem de uma derrota e não vence há um jogo. O time tem uma média global de 1.4 gols marcados e 1.5 gols sofridos por partida. Em 80% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Quando o Burton abriu o placar jogando fora de casa (o que aconteceu em 50% das vezes), a equipe não conseguiu vencer a partida em nenhuma das ocasiões.