Trabzonspor x Kocaelispor: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Süper Lig (11/08)
Trabzonspor e Kocaelispor iniciam a temporada 2025/26 da Süper Lig nesta segunda-feira, 11 de agosto, às 15h30 (horário de Brasília), no Papara Park, com transmissão ao vivo pelo Prime Video e DAZN.
O confronto marca a estreia das equipes na competição. O Trabzonspor, atual participante das fases preliminares continentais, chega embalado por vitórias recentes em amistosos. Já o Kocaelispor retorna para tentar surpreender logo na primeira rodada.
Palpites de Trabzonspor x Kocaelispor: Nossas 3 Melhores Dicas
Para este jogo de estreia, analisamos desempenho recente, qualidade técnica e odds oferecidas pelas casas para definir os principais mercados:
- 🎯 Trabzonspor para vencer - odd 1.56 (Bet365)
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.79 (Superbet)
- 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.87 (Betnacional)
Palpites Alternativos Trabzonspor x Kocaelispor
Além dos mercados mais conhecidos, também encontramos oportunidades interessantes em opções menos exploradas, mas que podem oferecer valor para quem busca apostas mais estratégicas:
- 🎯 Trabzonspor vence e mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.16 (Bet365)
- 🎯 Mais de 9.5 escanteios - odd 1.87 (Superbet)
- 🎯 Kocaelispor marca primeiro gol - odd 3.85 (F12.Bet)
💰 Palpites de Odds Baixas Trabzonspor x Kocaelispor
- 🔵 Trabzonspor ou empate (Dupla chance 1X) - odd 1.15
- 🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.25
- 🟡 Time da casa mais de 0.5 gols - odd 1.14
⚖️ Palpites de Odds Médias Trabzonspor x Kocaelispor
- 🔵 Mais de 2.5 gols - odd 1.79
- 🟢 Ambos marcam - odd 1.87
- 🟡 Trabzonspor vence e ambos marcam - odd 2.95
🚀 Palpites de Odds Altas Trabzonspor x Kocaelispor
- 🔵 Trabzonspor vence por 3-0 - odd 9.80
- 🟢 Empate em 2-2 - odd 15.00
- 🟡 Kocaelispor vence por 1-0 - odd 12.00
Informações do Jogo: Trabzonspor x Kocaelispor - Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Trabzonspor x Kocaelispor - Süper Lig
- 📅 Data: 11/08/2025
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Papara Park, Trabzon
- 📺 Transmissão: Prime Video e DAZN
Como Trabzonspor e Kocaelispor Chegam Para o Confronto
O Trabzonspor encerrou a pré-temporada com bons resultados, incluindo vitória por 3-1 sobre o Ümraniyespor e goleada por 4-0 contra o Zob Ahan. Apesar de um tropeço diante do Araz, a equipe mostrou força ofensiva e boa média de gols.
O Kocaelispor teve uma preparação com menos gols, destacando-se pelo empate em 0-0 contra o Fatih Karagümrük. A equipe alternou bons resultados no fim da última temporada, mas ainda busca constância defensiva para enfrentar rivais mais fortes na Süper Lig.
Trabzonspor x Kocaelispor: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Trabzonspor x Kocaelispor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.
