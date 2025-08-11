Assine UOL
Trabzonspor
Süper Lig - Turkey
Papara Park
Kocaelispor
Trabzonspor x Kocaelispor: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Süper Lig (11/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Trabzonspor e Kocaelispor iniciam a temporada 2025/26 da Süper Lig nesta segunda-feira, 11 de agosto, às 15h30 (horário de Brasília), no Papara Park, com transmissão ao vivo pelo Prime Video e DAZN.


O confronto marca a estreia das equipes na competição. O Trabzonspor, atual participante das fases preliminares continentais, chega embalado por vitórias recentes em amistosos. Já o Kocaelispor retorna para tentar surpreender logo na primeira rodada.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Trabzonspor x Kocaelispor: Nossas 3 Melhores Dicas


Para este jogo de estreia, analisamos desempenho recente, qualidade técnica e odds oferecidas pelas casas para definir os principais mercados:



  • 🎯 Trabzonspor para vencer - odd 1.56 (Bet365)

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.79 (Superbet)

  • 🎯 Ambos marcam: Sim - odd 1.87 (Betnacional)


Palpites Alternativos Trabzonspor x Kocaelispor


Além dos mercados mais conhecidos, também encontramos oportunidades interessantes em opções menos exploradas, mas que podem oferecer valor para quem busca apostas mais estratégicas:



  • 🎯 Trabzonspor vence e mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.16 (Bet365)

  • 🎯 Mais de 9.5 escanteios - odd 1.87 (Superbet)

  • 🎯 Kocaelispor marca primeiro gol - odd 3.85 (F12.Bet)


💰 Palpites de Odds Baixas Trabzonspor x Kocaelispor



  • 🔵 Trabzonspor ou empate (Dupla chance 1X) - odd 1.15

  • 🟢 Mais de 1.5 gols - odd 1.25

  • 🟡 Time da casa mais de 0.5 gols - odd 1.14


Quer entender como tirar valor dessas cotações? Veja nosso conteúdo sobre O que são odds?


⚖️ Palpites de Odds Médias Trabzonspor x Kocaelispor



  • 🔵 Mais de 2.5 gols - odd 1.79

  • 🟢 Ambos marcam - odd 1.87

  • 🟡 Trabzonspor vence e ambos marcam - odd 2.95


🚀 Palpites de Odds Altas Trabzonspor x Kocaelispor



  • 🔵 Trabzonspor vence por 3-0 - odd 9.80

  • 🟢 Empate em 2-2 - odd 15.00

  • 🟡 Kocaelispor vence por 1-0 - odd 12.00


Informações do Jogo: Trabzonspor x Kocaelispor - Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Trabzonspor x Kocaelispor - Süper Lig

  • 📅 Data: 11/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Papara Park, Trabzon

  • 📺 Transmissão: Prime Video e DAZN


Como Trabzonspor e Kocaelispor Chegam Para o Confronto


O Trabzonspor encerrou a pré-temporada com bons resultados, incluindo vitória por 3-1 sobre o Ümraniyespor e goleada por 4-0 contra o Zob Ahan. Apesar de um tropeço diante do Araz, a equipe mostrou força ofensiva e boa média de gols.


O Kocaelispor teve uma preparação com menos gols, destacando-se pelo empate em 0-0 contra o Fatih Karagümrük. A equipe alternou bons resultados no fim da última temporada, mas ainda busca constância defensiva para enfrentar rivais mais fortes na Süper Lig.

Trabzonspor x Kocaelispor: Palpite do Dia

