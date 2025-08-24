- E
Trabzonspor x Antalyaspor: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 24/08
Trabzonspor x Antalyaspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Trabzonspor e Antalyaspor se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Liga Turca. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Senol Gunes Spor Kompleksi, em Trabzon, em duelo válido pela rodada 3 do campeonato turco.
Trabzonspor x Antalyaspor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Resultado Final: Trabzonspor vence
Mais de 2.5 gols no jogo
Ambas equipes marcam (sim)
Esses palpites refletem o favoritismo do mandante e a tendência de partidas abertas no campeonato.
Resultado Final: Trabzonspor vence
Jogando em seus domínios, o Trabzonspor costuma impor intensidade. A aposta mais segura é na vitória do Trabzonspor.
Mais de 2.5 gols no jogo
A expectativa é de um jogo com bastante movimentação ofensiva. O mercado de mais de 2.5 gols pode ser interessante.
Ambas equipes marcam (sim)
Mesmo como visitante, o Antalyaspor tem qualidade ofensiva para incomodar. Assim, o mercado de ambas equipes marcam também é viável.
Trabzonspor x Antalyaspor: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Trabzonspor x Antalyaspor - Liga Turca
- 📅 Data: 24/08/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Senol Gunes Spor Kompleksi, Trabzon, Turquia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Trabzonspor x Antalyaspor: Escalações prováveis
Trabzonspor: Ugurcan Cakir; Wagner Pina, Stefan Savic, Arseniy Batahov, Mustafa Eskihellac; Edin Visca, Tim Jabol, Okay Yokuslu, Kazeem Olaigbe; Paul Onuachu, Felipe Augusto.
Antalyaspor: Abdullah Yigiter; Sander van de Streek, Georgiy Dzhikiya, Veysel Sari, Kenneth Paal; Jakub Kaluzinski, Soner Dikmen, Guray Vural, Abdulkadir Omur; Nikola Storm, Tomás Cvancara.
Trabzonspor x Antalyaspor: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Trabzonspor x Antalyaspor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Trabzonspor x Antalyaspor: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
