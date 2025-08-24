Assine UOL
Trabzonspor
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Süper Lig - Turkey
Papara Park
Antalyaspor
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.48
x
3.9
2
6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.58
x
4.06
2
5.56
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.56
x
3.95
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.57
x
3.95
2
5.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.51
x
4.2
2
6
Apostar agora
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 14:00

Trabzonspor x Antalyaspor: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 24/08

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Trabzonspor x Antalyaspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Trabzonspor e Antalyaspor se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Liga Turca. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Senol Gunes Spor Kompleksi, em Trabzon, em duelo válido pela rodada 3 do campeonato turco.


Trabzonspor x Antalyaspor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Resultado Final: Trabzonspor vence




  • Mais de 2.5 gols no jogo




  • Ambas equipes marcam (sim)




Esses palpites refletem o favoritismo do mandante e a tendência de partidas abertas no campeonato.


Resultado Final: Trabzonspor vence


Jogando em seus domínios, o Trabzonspor costuma impor intensidade. A aposta mais segura é na vitória do Trabzonspor.


Mais de 2.5 gols no jogo


A expectativa é de um jogo com bastante movimentação ofensiva. O mercado de mais de 2.5 gols pode ser interessante.


Ambas equipes marcam (sim)


Mesmo como visitante, o Antalyaspor tem qualidade ofensiva para incomodar. Assim, o mercado de ambas equipes marcam também é viável.


Trabzonspor x Antalyaspor: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Trabzonspor x Antalyaspor - Liga Turca

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Senol Gunes Spor Kompleksi, Trabzon, Turquia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Trabzonspor x Antalyaspor: Escalações prováveis


Trabzonspor: Ugurcan Cakir; Wagner Pina, Stefan Savic, Arseniy Batahov, Mustafa Eskihellac; Edin Visca, Tim Jabol, Okay Yokuslu, Kazeem Olaigbe; Paul Onuachu, Felipe Augusto.


Antalyaspor: Abdullah Yigiter; Sander van de Streek, Georgiy Dzhikiya, Veysel Sari, Kenneth Paal; Jakub Kaluzinski, Soner Dikmen, Guray Vural, Abdulkadir Omur; Nikola Storm, Tomás Cvancara.

Ver mais Ver menos

Trabzonspor x Antalyaspor: Palpite do Dia

Trabzonspor Vence
Superbet logo
1.51
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Kayserispor - Galatasaray
2
1.44
Real Sociedad - Espanyol
1
1.8
Atalanta - Pisa
1
1.46
Múltipla
3.78
x
Aposta
20
=
Ganhos
75.69
Apostar agora

Trabzonspor x Antalyaspor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Trabzonspor x Antalyaspor: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Süper Lig
Antalyaspor
0 - 2
Trabzonspor
2024 Süper Lig
Trabzonspor
5 - 0
Antalyaspor
2023 Süper Lig
Antalyaspor
1 - 1
Trabzonspor
2023 Süper Lig
Trabzonspor
1 - 0
Antalyaspor
2022 Süper Lig
Trabzonspor
2 - 0
Antalyaspor

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Trabzonspor
Empate
Antalyaspor

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Vasco DA Gama
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Corinthians
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Vasco DA Gama Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Como
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Lazio
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D

Lazio Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ajax
  • E
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Heracles
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fulham
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Manchester United
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Manchester United Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atalanta
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Pisa
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Atalanta Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Le Havre
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E
-
Lens
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Lens Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Villarreal
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Girona
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

Villarreal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Newcastle
  • E
  • D
  • E
  • E
  • D
-
Liverpool
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Newcastle Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte