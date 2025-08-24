Trabzonspor x Antalyaspor: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Turca, 24/08

Trabzonspor x Antalyaspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Trabzonspor e Antalyaspor se enfrentam neste domingo, 24/08, pela Liga Turca. A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Estádio Senol Gunes Spor Kompleksi, em Trabzon, em duelo válido pela rodada 3 do campeonato turco.

Trabzonspor x Antalyaspor Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Resultado Final: Trabzonspor vence







Mais de 2.5 gols no jogo







Ambas equipes marcam (sim)





Esses palpites refletem o favoritismo do mandante e a tendência de partidas abertas no campeonato.

Resultado Final: Trabzonspor vence

Jogando em seus domínios, o Trabzonspor costuma impor intensidade. A aposta mais segura é na vitória do Trabzonspor.

Mais de 2.5 gols no jogo

A expectativa é de um jogo com bastante movimentação ofensiva. O mercado de mais de 2.5 gols pode ser interessante.

Ambas equipes marcam (sim)

Mesmo como visitante, o Antalyaspor tem qualidade ofensiva para incomodar. Assim, o mercado de ambas equipes marcam também é viável.

Trabzonspor x Antalyaspor: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Trabzonspor x Antalyaspor - Liga Turca



📅 Data: 24/08/2025



⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Senol Gunes Spor Kompleksi, Trabzon, Turquia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Trabzonspor x Antalyaspor: Escalações prováveis

Trabzonspor: Ugurcan Cakir; Wagner Pina, Stefan Savic, Arseniy Batahov, Mustafa Eskihellac; Edin Visca, Tim Jabol, Okay Yokuslu, Kazeem Olaigbe; Paul Onuachu, Felipe Augusto.

Antalyaspor: Abdullah Yigiter; Sander van de Streek, Georgiy Dzhikiya, Veysel Sari, Kenneth Paal; Jakub Kaluzinski, Soner Dikmen, Guray Vural, Abdulkadir Omur; Nikola Storm, Tomás Cvancara.