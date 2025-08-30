- V
Toulouse x PSG: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (30/08)
Toulouse x PSG: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 16h05 (horário de Brasília), no Stadium Municipal de Toulouse, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O Toulouse, em 2º lugar, teve um início perfeito com duas vitórias sem sofrer gols e joga em casa para tentar o improvável. O PSG, em 3º, também venceu seus dois jogos e busca manter a soberania no futebol francês.
Toulouse x PSG Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. PSG vence, odd pagando 1.43 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.91 na Bet365
- 💧 Palpite 3. PSG vence & Não para Ambas Marcam, odd pagando 2.45 na Betnacional
Para as apostas em Toulouse x PSG, indicamos esses três palpites com base na superioridade técnica do PSG e no excelente momento defensivo de ambas as equipes.
🔥 Palpite 1. PSG vence, odd pagando 1.43
Apesar do início perfeito do Toulouse, o PSG é o grande favorito. A equipe parisiense possui um elenco muito superior e um retrospecto de cinco vitórias nos últimos sete confrontos diretos.
Mesmo jogando fora de casa, a qualidade individual do PSG deve prevalecer para garantir a terceira vitória seguida.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.91
Este é um confronto entre as duas únicas defesas que ainda não foram vazadas no campeonato.
Tanto Toulouse quanto PSG venceram seus dois primeiros jogos sem sofrer gols. A tendência é de um jogo mais estudado e tático, onde a força defensiva de ambos se destaque, tornando provável que pelo menos uma das equipes passe em branco.
💧 Palpite 3. PSG vence & Não para Ambas Marcam, odd pagando 2.45
Para uma aposta de maior valor, esta opção combina os dois cenários mais prováveis.
Ela aposta na vitória do PSG, que é o favorito, e, ao mesmo tempo, confia que sua forte defesa não será vazada pelo Toulouse, assim como aconteceu nos dois primeiros jogos da temporada.
Toulouse x PSG: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Toulouse x PSG ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 16h05, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Toulouse x PSG - Ligue 1
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 16h05 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadium Municipal de Toulouse, Toulouse
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Toulouse x PSG: Últimos 5 jogos entre os times
- 15/02/2025 - Toulouse 0-1 PSG
- 22/11/2024 - PSG 3-0 Toulouse
- 12/05/2024 - PSG 1-3 Toulouse
- 03/01/2024 - PSG 2-0 Toulouse
- 19/08/2023 - Toulouse 1-1 PSG
Toulouse x PSG: Quem Ganha? Melhores Odds
O PSG é o grande favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 69,9%. O Toulouse corre por fora com apenas 14,7% de chances, enquanto o empate está cotado em 20,6%.
- 🏆 Toulouse vence, odd 6.80 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 4.85 na Superbet
- 👀 PSG vence, odd 1.43 na F12.bet
Toulouse x Paris Saint Germain: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Toulouse x Paris Saint Germain: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Toulouse x Paris Saint Germain: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
