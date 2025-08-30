Assine UOL
Toulouse
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
Ligue 1 - France
Stadium de Toulouse
Paris Saint Germain
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Toulouse x PSG: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (30/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Toulouse x PSG: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 16h05 (horário de Brasília), no Stadium Municipal de Toulouse, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O Toulouse, em 2º lugar, teve um início perfeito com duas vitórias sem sofrer gols e joga em casa para tentar o improvável. O PSG, em 3º, também venceu seus dois jogos e busca manter a soberania no futebol francês.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Toulouse x PSG Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. PSG vence, odd pagando 1.43 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.91 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. PSG vence & Não para Ambas Marcam, odd pagando 2.45 na Betnacional


Para as apostas em Toulouse x PSG, indicamos esses três palpites com base na superioridade técnica do PSG e no excelente momento defensivo de ambas as equipes.


🔥 Palpite 1. PSG vence, odd pagando 1.43


Apesar do início perfeito do Toulouse, o PSG é o grande favorito. A equipe parisiense possui um elenco muito superior e um retrospecto de cinco vitórias nos últimos sete confrontos diretos. 


Mesmo jogando fora de casa, a qualidade individual do PSG deve prevalecer para garantir a terceira vitória seguida.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.91


Este é um confronto entre as duas únicas defesas que ainda não foram vazadas no campeonato. 


Tanto Toulouse quanto PSG venceram seus dois primeiros jogos sem sofrer gols. A tendência é de um jogo mais estudado e tático, onde a força defensiva de ambos se destaque, tornando provável que pelo menos uma das equipes passe em branco.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. PSG vence & Não para Ambas Marcam, odd pagando 2.45


Para uma aposta de maior valor, esta opção combina os dois cenários mais prováveis.


Ela aposta na vitória do PSG, que é o favorito, e, ao mesmo tempo, confia que sua forte defesa não será vazada pelo Toulouse, assim como aconteceu nos dois primeiros jogos da temporada. 


Toulouse x PSG: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Toulouse x PSG ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 16h05, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Toulouse x PSG - Ligue 1

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h05 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadium Municipal de Toulouse, Toulouse

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Toulouse x PSG: Últimos 5 jogos entre os times



  • 15/02/2025 - Toulouse 0-1 PSG

  • 22/11/2024 - PSG 3-0 Toulouse

  • 12/05/2024 - PSG 1-3 Toulouse

  • 03/01/2024 - PSG 2-0 Toulouse

  • 19/08/2023 - Toulouse 1-1 PSG


Toulouse x PSG: Quem Ganha? Melhores Odds


O PSG é o grande favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 69,9%. O Toulouse corre por fora com apenas 14,7% de chances, enquanto o empate está cotado em 20,6%.



  • 🏆 Toulouse vence, odd 6.80 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 4.85 na Superbet

  • 👀 PSG vence, odd 1.43 na F12.bet


 

Toulouse x Paris Saint Germain: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Toulouse x Paris Saint Germain: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Ligue 1
Toulouse
0 - 1
Paris Saint Germain
2024 Ligue 1
Paris Saint Germain
3 - 0
Toulouse
2023 Ligue 1
Paris Saint Germain
1 - 3
Toulouse
2023 Trophée des Champions
Paris Saint Germain
2 - 0
Toulouse
2023 Ligue 1
Toulouse
1 - 1
Paris Saint Germain

