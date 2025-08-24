Toulouse x Brest: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (24/08)

Toulouse x Brest: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 24/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stadium Municipal de Toulouse, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.

O confronto traz equipes em situações diferentes. O Toulouse, em 5º lugar, busca manter os 100% de aproveitamento em casa após uma ótima vitória na estreia. Já o Brest, em 10º, busca sua primeira vitória após um empate eletrizante e se apoia em um retrospecto recente de amplo domínio sobre o adversário.

Toulouse x Brest Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Brest (X2), odd pagando 1.68 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75 na Bet365



💧 Palpite 3. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88 na Betnacional



Para as apostas em Toulouse x Brest, indicamos esses três palpites com base no incrível histórico de confrontos favorável ao Brest e no perfil ofensivo de ambas as equipes.

🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Brest (X2), odd pagando 1.68

Esta é a aposta de maior valor do confronto, baseada puramente no histórico. O Brest está invicto há seis jogos contra o Toulouse, com quatro vitórias e dois empates.

Apesar de o Toulouse ser o favorito nas odds por jogar em casa, o retrospecto mostra uma enorme dificuldade da equipe em superar o Brest, tornando a aposta de que os visitantes não perdem uma excelente escolha.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75

O Brest chega embalado por um empate em 3 a 3, mostrando que seu ataque está funcionando bem. O Toulouse, jogando em casa após uma vitória, também deve ir para cima.

Os confrontos entre eles costumam ter gols, e a necessidade de ambos pontuarem deve resultar em uma partida aberta, com chances para os dois lados.

💧 Palpite 3. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88

Alinhado com o palpite de "ambas marcam", a aposta em um placar com pelo menos três gols é muito provável.

O último jogo do Brest teve seis gols, e o retrospecto recente do confronto inclui placares de 4 a 2 e 3 a 0. A tendência é de mais um jogo movimentado entre as duas equipes.

Toulouse x Brest: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Toulouse x Brest ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Toulouse x Brest - Ligue 1

📅 Data: 24/08/2025

⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stadium Municipal de Toulouse, Toulouse

📺 Onde vai passar: Cazé TV



Toulouse x Brest: Últimos 5 jogos entre os times



30/03/2025 - Toulouse 2-4 Brest



22/09/2024 - Brest 2-0 Toulouse



19/05/2024 - Toulouse 0-3 Brest



08/10/2023 - Brest 1-1 Toulouse



02/04/2023 - Brest 3-1 Toulouse



Toulouse x Brest: Quem Ganha? Melhores Odds

O Toulouse é o favorito para vencer a partida, com 48,3% de probabilidade. No entanto, o Brest tem 29% de chances de manter o tabu, enquanto o empate está cotado em 28,6%.