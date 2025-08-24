- V
Toulouse x Brest: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (24/08)
Toulouse x Brest: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 24/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stadium Municipal de Toulouse, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O confronto traz equipes em situações diferentes. O Toulouse, em 5º lugar, busca manter os 100% de aproveitamento em casa após uma ótima vitória na estreia. Já o Brest, em 10º, busca sua primeira vitória após um empate eletrizante e se apoia em um retrospecto recente de amplo domínio sobre o adversário.
Toulouse x Brest Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Brest (X2), odd pagando 1.68 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88 na Betnacional
Para as apostas em Toulouse x Brest, indicamos esses três palpites com base no incrível histórico de confrontos favorável ao Brest e no perfil ofensivo de ambas as equipes.
🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Brest (X2), odd pagando 1.68
Esta é a aposta de maior valor do confronto, baseada puramente no histórico. O Brest está invicto há seis jogos contra o Toulouse, com quatro vitórias e dois empates.
Apesar de o Toulouse ser o favorito nas odds por jogar em casa, o retrospecto mostra uma enorme dificuldade da equipe em superar o Brest, tornando a aposta de que os visitantes não perdem uma excelente escolha.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75
O Brest chega embalado por um empate em 3 a 3, mostrando que seu ataque está funcionando bem. O Toulouse, jogando em casa após uma vitória, também deve ir para cima.
Os confrontos entre eles costumam ter gols, e a necessidade de ambos pontuarem deve resultar em uma partida aberta, com chances para os dois lados.
💧 Palpite 3. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88
Alinhado com o palpite de "ambas marcam", a aposta em um placar com pelo menos três gols é muito provável.
O último jogo do Brest teve seis gols, e o retrospecto recente do confronto inclui placares de 4 a 2 e 3 a 0. A tendência é de mais um jogo movimentado entre as duas equipes.
Toulouse x Brest: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Toulouse x Brest ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Toulouse x Brest - Ligue 1
- 📅 Data: 24/08/2025
- ⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadium Municipal de Toulouse, Toulouse
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Toulouse x Brest: Últimos 5 jogos entre os times
- 30/03/2025 - Toulouse 2-4 Brest
- 22/09/2024 - Brest 2-0 Toulouse
- 19/05/2024 - Toulouse 0-3 Brest
- 08/10/2023 - Brest 1-1 Toulouse
- 02/04/2023 - Brest 3-1 Toulouse
Toulouse x Brest: Quem Ganha? Melhores Odds
O Toulouse é o favorito para vencer a partida, com 48,3% de probabilidade. No entanto, o Brest tem 29% de chances de manter o tabu, enquanto o empate está cotado em 28,6%.
- 🏆 Toulouse vence, odd 2.07 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.50 na Superbet
- 👀 Brest vence, odd 3.45 na F12.bet
Toulouse x Stade Brestois 29: Palpite do Dia
Toulouse x Stade Brestois 29: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Toulouse x Stade Brestois 29: Confrontos Diretos
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
