Assine UOL
Toulouse
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
Ligue 1 - France
Stadium de Toulouse
Stade Brestois 29
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
3.4
2
3.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.26
x
3.43
2
3.26
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.35
2
3.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.4
2
3.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.25
2
3.35
Apostar agora
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 13:57

Toulouse x Brest: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (24/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Toulouse x Brest: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 24/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stadium Municipal de Toulouse, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O confronto traz equipes em situações diferentes. O Toulouse, em 5º lugar, busca manter os 100% de aproveitamento em casa após uma ótima vitória na estreia. Já o Brest, em 10º, busca sua primeira vitória após um empate eletrizante e se apoia em um retrospecto recente de amplo domínio sobre o adversário.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Toulouse x Brest Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Brest (X2), odd pagando 1.68 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88 na Betnacional


Para as apostas em Toulouse x Brest, indicamos esses três palpites com base no incrível histórico de confrontos favorável ao Brest e no perfil ofensivo de ambas as equipes.


🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Brest (X2), odd pagando 1.68


Esta é a aposta de maior valor do confronto, baseada puramente no histórico. O Brest está invicto há seis jogos contra o Toulouse, com quatro vitórias e dois empates.


Apesar de o Toulouse ser o favorito nas odds por jogar em casa, o retrospecto mostra uma enorme dificuldade da equipe em superar o Brest, tornando a aposta de que os visitantes não perdem uma excelente escolha.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.75


O Brest chega embalado por um empate em 3 a 3, mostrando que seu ataque está funcionando bem. O Toulouse, jogando em casa após uma vitória, também deve ir para cima.


Os confrontos entre eles costumam ter gols, e a necessidade de ambos pontuarem deve resultar em uma partida aberta, com chances para os dois lados.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88


Alinhado com o palpite de "ambas marcam", a aposta em um placar com pelo menos três gols é muito provável.


O último jogo do Brest teve seis gols, e o retrospecto recente do confronto inclui placares de 4 a 2 e 3 a 0. A tendência é de mais um jogo movimentado entre as duas equipes.


Toulouse x Brest: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Toulouse x Brest ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Toulouse x Brest - Ligue 1

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadium Municipal de Toulouse, Toulouse

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Toulouse x Brest: Últimos 5 jogos entre os times



  • 30/03/2025 - Toulouse 2-4 Brest

  • 22/09/2024 - Brest 2-0 Toulouse

  • 19/05/2024 - Toulouse 0-3 Brest

  • 08/10/2023 - Brest 1-1 Toulouse

  • 02/04/2023 - Brest 3-1 Toulouse


Toulouse x Brest: Quem Ganha? Melhores Odds


O Toulouse é o favorito para vencer a partida, com 48,3% de probabilidade. No entanto, o Brest tem 29% de chances de manter o tabu, enquanto o empate está cotado em 28,6%.



  • 🏆 Toulouse vence, odd 2.07 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.50 na Superbet

  • 👀 Brest vence, odd 3.45 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Toulouse x Stade Brestois 29: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Atalanta - Pisa
1
1.47
Le Havre - Lens
2
1.87
Juventus - Parma
1
1.45
Múltipla
3.99
x
Aposta
20
=
Ganhos
79.72
Apostar agora

Toulouse x Stade Brestois 29: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Toulouse x Stade Brestois 29: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 Ligue 1
Toulouse
2 - 4
Stade Brestois 29
2024 Ligue 1
Stade Brestois 29
2 - 0
Toulouse
2023 Ligue 1
Toulouse
0 - 3
Stade Brestois 29
2023 Ligue 1
Stade Brestois 29
1 - 1
Toulouse
2022 Ligue 1
Stade Brestois 29
3 - 1
Toulouse

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Toulouse
Empate
Stade Brestois 29

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Kayserispor
  • E
  • E
  • V
  • E
  • D
-
Galatasaray
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Galatasaray Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Villarreal
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Girona
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

Villarreal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fulham
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Manchester United
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Manchester United Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Dender
  • D
  • D
  • E
  • E
  • D
-
OH Leuven
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Le Havre
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E
-
Lens
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Lens Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fortaleza EC
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V
-
Mirassol
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Trabzonspor
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Antalyaspor
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E

Trabzonspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Retrô
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
-
ABC
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V

ABC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte