Assine UOL
Tottenham
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
UEFA Champions League - World Wide
Tottenham Hotspur Stadium
Villarreal
  • D
  • E
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.6
2
3.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.98
x
3.68
2
3.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.88
x
3.7
2
3.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.89
x
3.75
2
3.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.9
x
3.7
2
4
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.09.2025 às 12:08

Tottenham x Villarreal Palpite Odds Altas, Champions League, 16/09

Publicado
16.09.2025
Atualizado em
16.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para Tottenham x Villarreal? Então, você chegou ao lugar certo! O confronto, válido pela Champions League, acontece nesta terça-feira (16), às 16h, no Tottenham Hotspur Stadium. A partida contará com transmissão em três locais diferentes, na TV Fechada e Streaming.


Nesta análise, vamos te mostrar os melhores palpites para Tottenham x Villarreal, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e tudo o que você precisa saber. Acompanhe!


Tottenham x Villarreal Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogão, separamos três dicas que podem te dar aquela forcinha na hora de decidir. Analisamos o momento dos times, as estatísticas e as odds para te dar as melhores opções.



  • 🎯 Vitória do Tottenham - Odd 2.10 🟢 Baixo Risco

  • 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.95 🟡 Médio Risco

  • 🎯 Mais de 2.5 gols no jogo - Odd 2.25 🔴 Alto Risco


💰 Palpites de Odds Baixas Tottenham x Villarreal


Se você prefere ir com calma e segurança, as odds baixas são ideais. São aquelas apostas com maior probabilidade de acerto, mas que rendem um pouco menos.


Nossa dica para este mercado é: Vitória ou empate do Tottenham. A odd está em 1.55, com baixo risco. Justificamos essa aposta com base no bom desempenho do Tottenham em casa e na fase de instabilidade do Villarreal fora de casa.


⚖️ Palpites de Odds Médias Tottenham x Villarreal


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem render um bom dinheiro, mas exigem um pouco mais de análise.


Para este mercado, indicamos: Ambos os times marcam, com odd de 1.95 e risco moderado. Acreditamos que os dois times têm potencial ofensivo e podem balançar as redes.


🚀 Palpites de Odds Altas Tottenham x Villarreal


Se você gosta de emoção e busca grandes lucros, as odds altas são a pedida. São apostas mais arriscadas, mas que podem trazer um bom retorno financeiro.


Nossa sugestão para este mercado é: Mais de 2.5 gols no jogo, com odd de 2.25 e alto risco. Se o jogo tiver muitos gols, o lucro pode ser bem interessante.


Tottenham x Villarreal: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Tottenham x Villarreal

  • Competição: UEFA Champions League

  • Data: 16 de setembro de 2025

  • Horário: 16h (horário de Brasília)

  • Local: Tottenham Hotspur Stadium

  • Onde Assistir: HBO Max, Prime Vídeo e Space


Como Tottenham e Villarreal Chegam Para o Confronto


O Tottenham chega para o confronto com o objetivo de começar a Champions League com uma vitória em casa. A equipe tem mostrado um bom desempenho na Premier League, mas na Champions os jogos podem ser ainda mais duros e a equipe, que já foi derrotada pelo Bournemouth em casa, não pode vacilar.


O Villarreal, por outro lado, busca surpreender na competição e somar pontos importantes fora de casa. A equipe tem demonstrado consistência e, apesar da derrota na última rodada da La Liga para o Atlético de Madrid, faz ótima campanha.


Nossa Opinião para Tottenham x Villarreal


Acreditamos em um jogo aberto, com boas chances de gols para ambos os lados. O Tottenham, jogando em casa, deve partir para cima, mas o Villarreal tem condições de surpreender. Nossa dica é ficar de olho no mercado de gols e nas odds para ter sucesso.


🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas ou acesse [site de ajuda].

Ver mais Ver menos

Tottenham x Villarreal: Palpite do Dia

Tottenham Vence
Superbet logo
1.9
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Benfica - Qarabag
1
1.22
Juventus - Borussia Dortmund
1
1.92
Real Madrid - Marseille
1
1.38
Múltipla
3.23
x
Aposta
20
=
Ganhos
64.65
Apostar agora

Tottenham x Villarreal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Tottenham
Empate
Villarreal

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Ajax
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Inter
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Inter Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Independiente del Valle
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Once Caldas
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Independiente del Valle Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte