Tottenham x Manchester United - Palpite, Onde Assistir - Premier League (16/02)

Procurando palpites para Tottenham x Manchester United? Este é o jogo que encerra a 25ª rodada da Premier League e, embora sejam dois times na segunda metade da tabela, vale demais para o restante da temporada.

Tottenham, na 14ª colocação com 29 pontos, e Manchester United, na 13ª com 27 pontos, brigam diretamente para se afastar da zona de rebaixamento. Por isso, a tendência é que seja uma partida bem intensa. Confira aqui as estatísticas, escalações e onde assistir ao jogo.