Tottenham x Manchester City Palpite - Onde Assistir, Horário e Estatísticas - 26/02

Talvez o termo que se aplique a ambos seja “crise”, afinal, com o investimento que recebem, o esperado é que estejam no topo brigando pelo título. E como ninguém quer receber vaias da torcida, tanto Spurs quanto os Citizens querem a vitória a todo custo no próximo jogo.

A seguir estão os detalhamentos dos nossos três palpites para Tottenham x Manchester City.

Palpite 1 - Escanteios: Mais de 11

As estatísticas de escanteios na temporada dos dois clubes é muito alta, com o Tottenham e o City cobrando, em média, 12.78 e 10.16, escanteios por jogo, respectivamente.

Logo, é de se esperar uma boa odd para apostar em escanteios. O nosso palpite é que o jogo termine com mais de 11 escanteios somados, e para isso temos a odd de 1.83 na Bet365 para indicar.