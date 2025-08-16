Assine UOL
Tottenham
  • D
  • D
  • E
  • V
  • E
Premier League - United Kingdom
Tottenham Hotspur Stadium
Burnley
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
Tottenham x Burnley: Palpite Odd 10 e Onde Assistir, Premier League, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A Premier League continua a todo vapor na manhã de sábado, 16 de agosto. Às 11h (horário de Brasília), o Tottenham recebe o Burnley em seu moderno estádio, o Tottenham Hotspur Stadium, para a primeira partida da temporada. O confronto coloca frente a frente uma equipe que briga por vagas europeias contra um time recém-promovido que luta pela permanência. Confira a análise completa, o melhor Tottenham x Burnley palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Tottenham x Burnley Palpites


O favoritismo para esta partida é todo do Tottenham, que joga em casa, possui um elenco muito superior e enfrenta um adversário que acaba de retornar à elite.


Resultado Final: Vitória do Tottenham: Odd 1.41 na Betnacional


Os Spurs são muito fortes em seus domínios e têm a obrigação de vencer na estreia contra uma equipe tecnicamente inferior. É o resultado mais provável e a aposta mais segura para o confronto.


Tottenham para marcar mais de 2.5 gols: Odd 2.50 na Bet365


O estilo de jogo ofensivo do técnico Ange Postecoglou, somado à qualidade de jogadores como Son e Maddison, deve criar um volume de jogo avassalador. A tendência é que o Tottenham marque três ou mais gols contra a defesa do Burnley.


Handicap Asiático - Tottenham -1.5: Odd 2.05 na Bet365


Para buscar odds melhores, o handicap é a escolha certa. Esta aposta é vencedora se o Tottenham vencer por dois ou mais gols de diferença, um cenário altamente provável dada a disparidade entre as equipes.


Como chegam os times


O Tottenham inicia a temporada com a missão de retornar à Champions League. Após uma campanha de altos e baixos no ano anterior, a equipe manteve o técnico Ange Postecoglou e se reforçou para ter mais consistência. A pré-temporada foi positiva, com o time mostrando a mesma vocação ofensiva da última temporada. A estreia em casa contra um time recém-promovido é vista como a oportunidade perfeita para arrancar com uma vitória convincente.


O Burnley, comandado pelo técnico Scott Parker, está de volta à Premier League após uma temporada na segunda divisão. A equipe é conhecida por seu estilo de jogo aguerrido, mas sabe que a luta pela permanência será árdua. A pré-temporada serviu para dar mais corpo ao time, mas a estreia não poderia ser mais desafiadora: enfrentar o Tottenham fora de casa. O objetivo principal será se defender bem e tentar explorar os contra-ataques.


Onde Assistir Tottenham x Burnley


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney e pela nova plataforma de streaming esportivo. Você poderá assistir no Disney+ e no X Sports (novo canal de TV totalmente esportivo).


Ficha de jogo


Confronto: Tottenham Hotspur x Burnley


📅 Data: 16/08/2025


Horário: 11h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra)


📺 Transmissão: Disney+ e X Sports


Palpite odd alta - Tottenham x Burnley


Para este jogo, com um favorito tão claro, uma aposta interessante e de odd alta está no mercado de placar exato, refletindo um domínio completo do time da casa.


Resultado Correto - Tottenham 3-0 Burnley: Odd 10.00 na Bet365


Este placar reflete a superioridade técnica e ofensiva do Tottenham. Uma vitória sem sofrer gols e com uma margem confortável é um resultado bastante plausível para uma equipe do topo da tabela enfrentando um recém-promovido em casa. Este mercado sempre oferece odds muito elevadas.

Tottenham x Burnley: Palpite do Dia

Tottenham Vence
Superbet logo
1.52
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Tottenham x Burnley: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tottenham x Burnley: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 Premier League
Tottenham
2 - 1
Burnley
2023 FA Cup
Tottenham
1 - 0
Burnley
2023 Premier League
Burnley
2 - 5
Tottenham
2021 Premier League
Tottenham
1 - 0
Burnley
2021 Premier League
Burnley
1 - 0
Tottenham

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Tottenham
Empate
Burnley

Jogo Responsável


O confronto no Tottenham Hotspur Stadium tem uma direção clara. O Tottenham é amplamente favorito e deve controlar a partida do início ao fim. A análise aponta para uma vitória tranquila e com boa margem de gols para a equipe de Londres, que tem tudo para começar a Premier League com o pé direito e dar um show para sua torcida.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

UOL - Admin

Palpites