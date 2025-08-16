Tottenham x Burnley: Palpite Odd 10 e Onde Assistir, Premier League, 16/08

A Premier League continua a todo vapor na manhã de sábado, 16 de agosto. Às 11h (horário de Brasília), o Tottenham recebe o Burnley em seu moderno estádio, o Tottenham Hotspur Stadium, para a primeira partida da temporada. O confronto coloca frente a frente uma equipe que briga por vagas europeias contra um time recém-promovido que luta pela permanência. Confira a análise completa, o melhor Tottenham x Burnley palpite e saiba onde assistir.

Confira outros palpites de hoje.

Tottenham x Burnley Palpites

O favoritismo para esta partida é todo do Tottenham, que joga em casa, possui um elenco muito superior e enfrenta um adversário que acaba de retornar à elite.

Resultado Final: Vitória do Tottenham: Odd 1.41 na Betnacional

Os Spurs são muito fortes em seus domínios e têm a obrigação de vencer na estreia contra uma equipe tecnicamente inferior. É o resultado mais provável e a aposta mais segura para o confronto.

Tottenham para marcar mais de 2.5 gols: Odd 2.50 na Bet365

O estilo de jogo ofensivo do técnico Ange Postecoglou, somado à qualidade de jogadores como Son e Maddison, deve criar um volume de jogo avassalador. A tendência é que o Tottenham marque três ou mais gols contra a defesa do Burnley.

Handicap Asiático - Tottenham -1.5: Odd 2.05 na Bet365

Para buscar odds melhores, o handicap é a escolha certa. Esta aposta é vencedora se o Tottenham vencer por dois ou mais gols de diferença, um cenário altamente provável dada a disparidade entre as equipes.

Como chegam os times

O Tottenham inicia a temporada com a missão de retornar à Champions League. Após uma campanha de altos e baixos no ano anterior, a equipe manteve o técnico Ange Postecoglou e se reforçou para ter mais consistência. A pré-temporada foi positiva, com o time mostrando a mesma vocação ofensiva da última temporada. A estreia em casa contra um time recém-promovido é vista como a oportunidade perfeita para arrancar com uma vitória convincente.

O Burnley, comandado pelo técnico Scott Parker, está de volta à Premier League após uma temporada na segunda divisão. A equipe é conhecida por seu estilo de jogo aguerrido, mas sabe que a luta pela permanência será árdua. A pré-temporada serviu para dar mais corpo ao time, mas a estreia não poderia ser mais desafiadora: enfrentar o Tottenham fora de casa. O objetivo principal será se defender bem e tentar explorar os contra-ataques.

Onde Assistir Tottenham x Burnley

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney e pela nova plataforma de streaming esportivo. Você poderá assistir no Disney+ e no X Sports (novo canal de TV totalmente esportivo).

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Tottenham Hotspur x Burnley

📅 Data: 16/08/2025

⏰ Horário: 11h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra)

📺 Transmissão: Disney+ e X Sports

Palpite odd alta - Tottenham x Burnley

Para este jogo, com um favorito tão claro, uma aposta interessante e de odd alta está no mercado de placar exato, refletindo um domínio completo do time da casa.

Resultado Correto - Tottenham 3-0 Burnley: Odd 10.00 na Bet365

Este placar reflete a superioridade técnica e ofensiva do Tottenham. Uma vitória sem sofrer gols e com uma margem confortável é um resultado bastante plausível para uma equipe do topo da tabela enfrentando um recém-promovido em casa. Este mercado sempre oferece odds muito elevadas.