- V
- V
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- V
- D
Tottenham x Bournemouth Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)
Tottenham e Bournemouth se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 11h no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney+.
O Tottenham busca manter o bom início na competição, enquanto o Bournemouth tenta surpreender fora de casa. Ambos os times vêm de resultados mistos em seus últimos compromissos, tornando este duelo ainda mais intrigante.
Confira nossos palpites de Tottenham x Bournemouth, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Tottenham x Bournemouth: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Tottenham x Bournemouth, é importante analisar o desempenho recente de ambas as equipes. O Tottenham demonstra força em casa, mas o Bournemouth tem mostrado capacidade de reagir. O momento atual das equipes sugere um jogo com boas oportunidades.
Nossa análise leva em conta o histórico recente e o desempenho geral das equipes na temporada. Observamos que o Tottenham tem se destacado ofensivamente em seus jogos recentes, enquanto o Bournemouth tem apresentado uma defesa mais vulnerável.
- 🎯 Vitória do Tottenham - odd 1.70
- 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.75
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
Palpites Alternativos Tottenham x Bournemouth
Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos opções alternativas. Estas dicas consideram nuances táticas e momentos específicos dos jogos que podem influenciar o placar final.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem compreende as dinâmicas dos confrontos. O Tottenham, jogando em casa, tende a ter a posse de bola e criar mais chances.
- 🎯 Tottenham Vence Ambos os Tempos - odd 3.10
- 🎯 Total de Gols do Tottenham: Mais de 1.5 - odd 1.60
- 🎯 Cartão para o Bournemouth - odd 2.50
Super Palpites Tottenham x Bournemouth
- 🚀 Placar Correto: Tottenham 2 x 1 Bournemouth - odd 8.50
💰 Palpites de Odds Baixas Tottenham x Bournemouth
- 🔵 Tottenham para vencer - odd 1.40
- 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35
- 🟡 Ambos Marcam Não - odd 2.05
⚖️ Palpites de Odds Médias Tottenham x Bournemouth
- 🔵 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.75
- 🟢 Tottenham para vencer sem sofrer gols - odd 2.30
- 🟡 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
🚀 Palpites de Odds Altas Tottenham x Bournemouth
- 🔵 Mais de 3.5 Gols na Partida - odd 2.80
- 🟢 Tottenham vence por exatamente 2 gols - odd 3.75
- 🟡 Bournemouth marca no 2º tempo - odd 3.15
Tottenham x Bournemouth: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Tottenham x Bournemouth - Premier League 2025/26
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Como Tottenham e Bournemouth Chegam Para o Confronto
O Tottenham busca consolidar seu bom momento na temporada. A equipe tem um ataque que funciona bem, especialmente jogando em casa.
Já o Bournemouth precisa reverter a tendência de resultados negativos fora de seus domínios. A pressão por pontos faz com que a equipe precise de uma atuação convincente.
Últimos Jogos do Tottenham
O Tottenham vem de uma sequência de resultados positivos em casa. A equipe tem buscado manter a consistência e tem no ataque, que marcou cinco gols em dois jogos de Premier League, seu ponto alto.
- ✅ Manchester City 0x2 Tottenham - Premier League
- ✅ Tottenham 3 x 0 Burnley - Premier League
Últimos Jogos do Bournemouth
O Bournemouth vive um momento de oscilação em seus resultados. A equipe alternou vitórias e derrotas em seus últimos confrontos, com uma eliminação na Caraba Cup no meio de semana.
- ❌ Bournemouth 0 x 2 Brentford - Carabao Cup
- ✅ Bournemouth 1 x 0 Wolves - Premier League
- ❌ Liverpool 4 x 2 Bournemouth - Premier League
Nossa Opinião para Tottenham x Bournemouth
A análise dos dados e do momento das equipes indica um favoritismo para o Tottenham. A força em casa e a maior consistência ofensiva são pontos cruciais.
Esperamos um jogo onde o Tottenham domine a posse de bola e crie as melhores chances. O Bournemouth precisará ser eficiente em seus contra-ataques para surpreender.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Tottenham x Bournemouth: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Tottenham x Bournemouth: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Tottenham x Bournemouth: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- D
Al Shabab Vence
- E
- V
- D
- E
- V
- E
- V
- V
- V
- V
FC Andorra Vence
- V
- V
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- E
PSV Eindhoven Vence
- V
- E
- V
- D
- V
- D
- E
- V
- V
- E
Defensa Y Justicia Vence
- V
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- V
- E
Argentinos JRS Vence