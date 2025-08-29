Tottenham x Bournemouth Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)

Tottenham e Bournemouth se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 11h no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney+.

O Tottenham busca manter o bom início na competição, enquanto o Bournemouth tenta surpreender fora de casa. Ambos os times vêm de resultados mistos em seus últimos compromissos, tornando este duelo ainda mais intrigante.

Confira nossos palpites de Tottenham x Bournemouth, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Tottenham x Bournemouth: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Tottenham x Bournemouth, é importante analisar o desempenho recente de ambas as equipes. O Tottenham demonstra força em casa, mas o Bournemouth tem mostrado capacidade de reagir. O momento atual das equipes sugere um jogo com boas oportunidades.

Nossa análise leva em conta o histórico recente e o desempenho geral das equipes na temporada. Observamos que o Tottenham tem se destacado ofensivamente em seus jogos recentes, enquanto o Bournemouth tem apresentado uma defesa mais vulnerável.



🎯 Vitória do Tottenham - odd 1.70

- odd 1.70

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.75

- odd 1.75

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95



Palpites Alternativos Tottenham x Bournemouth

Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos opções alternativas. Estas dicas consideram nuances táticas e momentos específicos dos jogos que podem influenciar o placar final.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem compreende as dinâmicas dos confrontos. O Tottenham, jogando em casa, tende a ter a posse de bola e criar mais chances.



🎯 Tottenham Vence Ambos os Tempos - odd 3.10

- odd 3.10

🎯 Total de Gols do Tottenham: Mais de 1.5 - odd 1.60

- odd 1.60

🎯 Cartão para o Bournemouth - odd 2.50



Super Palpites Tottenham x Bournemouth



🚀 Placar Correto: Tottenham 2 x 1 Bournemouth - odd 8.50



💰 Palpites de Odds Baixas Tottenham x Bournemouth



🔵 Tottenham para vencer - odd 1.40

- odd 1.40

🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35

- odd 1.35

🟡 Ambos Marcam Não - odd 2.05



⚖️ Palpites de Odds Médias Tottenham x Bournemouth



🔵 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.75

- odd 1.75

🟢 Tottenham para vencer sem sofrer gols - odd 2.30

- odd 2.30

🟡 Ambos Marcam Sim - odd 1.95



🚀 Palpites de Odds Altas Tottenham x Bournemouth



🔵 Mais de 3.5 Gols na Partida - odd 2.80

- odd 2.80

🟢 Tottenham vence por exatamente 2 gols - odd 3.75

- odd 3.75

🟡 Bournemouth marca no 2º tempo - odd 3.15



Tottenham x Bournemouth: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Tottenham x Bournemouth - Premier League 2025/26

Tottenham x Bournemouth - Premier League 2025/26

📅 Data: 30/08/2025

30/08/2025

⏰ Horário: 11:00 (horário de Brasília)

11:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Tottenham Hotspur Stadium, Londres

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Tottenham e Bournemouth Chegam Para o Confronto

O Tottenham busca consolidar seu bom momento na temporada. A equipe tem um ataque que funciona bem, especialmente jogando em casa.

Já o Bournemouth precisa reverter a tendência de resultados negativos fora de seus domínios. A pressão por pontos faz com que a equipe precise de uma atuação convincente.

Últimos Jogos do Tottenham

O Tottenham vem de uma sequência de resultados positivos em casa. A equipe tem buscado manter a consistência e tem no ataque, que marcou cinco gols em dois jogos de Premier League, seu ponto alto.



✅ Manchester City 0x2 Tottenham - Premier League



✅ Tottenham 3 x 0 Burnley - Premier League



Últimos Jogos do Bournemouth

O Bournemouth vive um momento de oscilação em seus resultados. A equipe alternou vitórias e derrotas em seus últimos confrontos, com uma eliminação na Caraba Cup no meio de semana.



❌ Bournemouth 0 x 2 Brentford - Carabao Cup



✅ Bournemouth 1 x 0 Wolves - Premier League



❌ Liverpool 4 x 2 Bournemouth - Premier League



Nossa Opinião para Tottenham x Bournemouth

A análise dos dados e do momento das equipes indica um favoritismo para o Tottenham. A força em casa e a maior consistência ofensiva são pontos cruciais.

Esperamos um jogo onde o Tottenham domine a posse de bola e crie as melhores chances. O Bournemouth precisará ser eficiente em seus contra-ataques para surpreender.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.