Bournemouth
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
Tottenham x Bournemouth Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Tottenham e Bournemouth se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 11h no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. O confronto terá transmissão da ESPN e Disney+.


O Tottenham busca manter o bom início na competição, enquanto o Bournemouth tenta surpreender fora de casa. Ambos os times vêm de resultados mistos em seus últimos compromissos, tornando este duelo ainda mais intrigante.


Confira nossos palpites de Tottenham x Bournemouth, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Tottenham x Bournemouth: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Tottenham x Bournemouth, é importante analisar o desempenho recente de ambas as equipes. O Tottenham demonstra força em casa, mas o Bournemouth tem mostrado capacidade de reagir. O momento atual das equipes sugere um jogo com boas oportunidades.


Nossa análise leva em conta o histórico recente e o desempenho geral das equipes na temporada. Observamos que o Tottenham tem se destacado ofensivamente em seus jogos recentes, enquanto o Bournemouth tem apresentado uma defesa mais vulnerável.



  • 🎯 Vitória do Tottenham - odd 1.70

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.75

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95


Palpites Alternativos Tottenham x Bournemouth


Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos opções alternativas. Estas dicas consideram nuances táticas e momentos específicos dos jogos que podem influenciar o placar final.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem compreende as dinâmicas dos confrontos. O Tottenham, jogando em casa, tende a ter a posse de bola e criar mais chances.



  • 🎯 Tottenham Vence Ambos os Tempos - odd 3.10

  • 🎯 Total de Gols do Tottenham: Mais de 1.5 - odd 1.60

  • 🎯 Cartão para o Bournemouth - odd 2.50


Super Palpites Tottenham x Bournemouth



  • 🚀 Placar Correto: Tottenham 2 x 1 Bournemouth - odd 8.50


💰 Palpites de Odds Baixas Tottenham x Bournemouth



  • 🔵 Tottenham para vencer - odd 1.40

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35

  • 🟡 Ambos Marcam Não - odd 2.05


⚖️ Palpites de Odds Médias Tottenham x Bournemouth



  • 🔵 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.75

  • 🟢 Tottenham para vencer sem sofrer gols - odd 2.30

  • 🟡 Ambos Marcam Sim - odd 1.95


🚀 Palpites de Odds Altas Tottenham x Bournemouth



  • 🔵 Mais de 3.5 Gols na Partida - odd 2.80

  • 🟢 Tottenham vence por exatamente 2 gols - odd 3.75

  • 🟡 Bournemouth marca no 2º tempo - odd 3.15


Tottenham x Bournemouth: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Tottenham x Bournemouth - Premier League 2025/26

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Tottenham e Bournemouth Chegam Para o Confronto


O Tottenham busca consolidar seu bom momento na temporada. A equipe tem um ataque que funciona bem, especialmente jogando em casa.


Já o Bournemouth precisa reverter a tendência de resultados negativos fora de seus domínios. A pressão por pontos faz com que a equipe precise de uma atuação convincente.


Últimos Jogos do Tottenham


O Tottenham vem de uma sequência de resultados positivos em casa. A equipe tem buscado manter a consistência e tem no ataque, que marcou cinco gols em dois jogos de Premier League, seu ponto alto.



  • ✅ Manchester City 0x2 Tottenham - Premier League

  • ✅ Tottenham 3 x 0 Burnley - Premier League


Últimos Jogos do Bournemouth


O Bournemouth vive um momento de oscilação em seus resultados. A equipe alternou vitórias e derrotas em seus últimos confrontos, com uma eliminação na Caraba Cup no meio de semana.



  • ❌ Bournemouth 0 x 2 Brentford - Carabao Cup

  • ✅ Bournemouth 1 x 0 Wolves - Premier League

  • ❌ Liverpool 4 x 2 Bournemouth - Premier League


Nossa Opinião para Tottenham x Bournemouth


A análise dos dados e do momento das equipes indica um favoritismo para o Tottenham. A força em casa e a maior consistência ofensiva são pontos cruciais.


Esperamos um jogo onde o Tottenham domine a posse de bola e crie as melhores chances. O Bournemouth precisará ser eficiente em seus contra-ataques para surpreender.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Tottenham x Bournemouth: Palpite do Dia

Tottenham Vence
1.73
Tottenham x Bournemouth: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tottenham x Bournemouth: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Premier League
Tottenham
2 - 2
Bournemouth
2024 Premier League
Bournemouth
1 - 0
Tottenham
2023 Premier League
Tottenham
3 - 1
Bournemouth
2023 Premier League
Bournemouth
0 - 2
Tottenham
2022 Premier League
Tottenham
2 - 3
Bournemouth

