Tottenham x AZ Palpite - Estatísticas e escalações - Liga Europa - 13/03

Palpite 1: 1º tempo - Mais de 1.5 Gols - 2.21 na Alfa.bet

Palpite 2: AZ para marcar - Não - 2.43 na Onabet

Palpite 3: Total de Gols Tottenham - Mais de 2.5 - 2.44 na f12.bet

*Estas odds foram registradas no momento de publicação do conteúdo. Lembre-se de que as cotações das bets são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

Depósito por Pix Apostar agora Análise Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

1º tempo - Mais de 1.5 Gols (Médio Risco)

Como falamos, o Tottenham precisa de dois gols de vantagem para seguir na Liga Europa. E como a situação no campeonato nacional não parece oferecer grandes conquistas, é possível que seja necessário focar na Liga Europa. No confronto da fase de classificação, vitória por apenas 1x0, mas com um time misto. Assim, a odd de 2.21 na Alfa.bet para que no primeiro tempo tenha mais de 1.5 gols é uma boa opção.

AZ para marcar - Não (Alto risco):

A equipe do AZ conseguiu balançar a rede no jogo de ida após um gol contra. Com a vantagem no placar, é possível que não ataquem com muitos jogadores e por isso, não marquem no confronto. E a odd de 2.43 na Ona.bet para que o AZ não marque é outra boa dica de apostas para Tottenham e AZ.