Torpedo Kutaisi x Omonia: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 31/07

Torpedo Kutaisi x Omonia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O confronto marca o duelo entre uma equipe da Geórgia e outra do Chipre, com o Omonia trazendo mais rodagem em torneios continentais. Apesar de jogar fora de casa, os cipriotas têm leve favoritismo, enquanto o Torpedo busca surpreender com apoio local e postura combativa.

Torpedo Kutaisi x Omonia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Vitória do Omonia - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 2 - Dupla Chance: Omonia ou Empate - odd pagando 1.40 na Novibet







Palpite 3 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.75 na Novibet





A expectativa é de um jogo mais estratégico e de poucos gols, com leve vantagem técnica do time visitante.

Vitória do Omonia - odd pagando 1.85

A equipe cipriota tem mais experiência internacional e costuma se sair bem fora de casa. Pode ser um bom valor nesse mercado.

Dupla Chance Omonia ou Empate - odd pagando 1.40

Se quiser algo mais seguro, esse mercado protege contra o empate. Interessante para incluir em múltiplas.

Menos de 2.5 Gols - odd pagando 1.75

A tendência é de um jogo amarrado, especialmente se o primeiro tempo terminar zerado. Boa opção para quem espera equilíbrio.

Torpedo Kutaisi x Omonia: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Torpedo Kutaisi x Omonia: