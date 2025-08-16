Assine UOL
Toronto FC
Major League Soccer - United States
BMO Field
Columbus Crew
Toronto FC x Columbus Crew: Palpite, Odds Altas +9.50 +11, Onde Assistir, MLS - 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites Toronto FC x Columbus Crew com odds altas e palpite placar exato. O confronto da Major League Soccer promete ser disputado, com os donos da casa tentando se recuperar após uma série de resultados negativos. A partida acontece no sábado, 16/08/2025, às 20H30, no BMO Field, com transmissão pela Apple TV via MLS Pass.


Toronto FC não vive bom momento em casa, tendo perdido 6 das últimas 10 partidas na temporada 2025 da MLS. Já o Columbus Crew apresenta desempenho mais consistente fora de casa, marcando mais de 1.5 gols em 6 dos últimos 10 jogos. Neste artigo, você encontrará os melhores palpites, odds altas, análises detalhadas e dicas para acompanhar o jogo ao vivo.


Toronto FC x Columbus Crew Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Columbus Crew SC vence - odd 1.91
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.66
🎯 Palpite: Ambas equipes marcam - odd 2.10


O Columbus Crew chega confiante, com histórico de gols fora de casa e boa sequência ofensiva. Já Toronto FC enfrenta dificuldades em marcar, especialmente em casa, o que torna o palpite do dia voltado para uma vitória do visitante e jogos com mais gols. As estatísticas indicam um jogo aberto, onde os visitantes devem aproveitar a fragilidade defensiva dos donos da casa.


🚀 Toronto FC x Columbus Crew Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Columbus Crew SC para vencer sem sofrer gol - odd 3.47
🟢 Palpite: Resultado exato 1-2 - odd 9.88
🟡 Palpite: Primeiro gol Columbus Crew SC - odd 1.92


Estatísticas mostram que o Columbus Crew marcou gols nas últimas partidas fora, enquanto Toronto FC teve dificuldade em manter o ataque efetivo. Palpites com odds altas refletem a possibilidade de um placar mais desbalanceado, mas ainda com chance de gols para ambos os lados.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Toronto FC x Columbus Crew


🔥 Resultado exato 0-2 - odd 11.98
🔥 Columbus Crew SC para vencer ambos os tempos - odd 1.12


O Columbus Crew apresenta números fortes fora de casa e pode dominar o jogo, enquanto Toronto FC luta para se recuperar. Estatísticas recentes reforçam a tendência de vitória do visitante com alguns gols, tornando estes palpites estratégicos para quem busca odds elevadas.


💰 Palpites de Odds Baixas Toronto FC x Columbus Crew


• 🔵 Mais de 1.5 gols - odd 1.81
• 🟢 Columbus Crew SC vence - odd 1.91
• 🟡 Empate - odd 3.59


Estes palpites de risco mais baixo são baseados em tendências recentes e desempenho consistente do Columbus Crew, assim como nas dificuldades ofensivas do Toronto FC em casa.


Informações do Jogo: Toronto FC x Columbus Crew: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


• ⚽ Confronto: Toronto FC x Columbus Crew - Major League Soccer
• 📅 Data: 16/08/2025
• ⏰ Horário: 20H30 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: BMO Field, Toronto
• 📺 Transmissão: Apple TV via MLS Pass


📺 Onde Assistir Toronto FC x Columbus Crew


A partida será transmitida ao vivo pela Apple TV via MLS Pass. Além disso, é possível acompanhar o jogo em vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Basta fazer login na sua conta ou criar um cadastro para assistir à partida ao vivo.


Como Toronto FC e Columbus Crew Chegam Para o Confronto


Toronto FC: O time vive momento delicado na temporada 2025 da MLS, com 6 derrotas nos últimos 10 jogos em casa. A equipe sofre com dificuldades ofensivas e inconsistência defensiva, precisando de atenção especial nas transições rápidas do adversário. Lesões e suspensões pontuais podem impactar o rendimento da equipe, exigindo ajustes táticos para tentar buscar pontos neste confronto.


Columbus Crew: Fora de casa, o Columbus Crew mostra-se eficiente, marcando gols em grande parte dos jogos recentes. O time aposta na consistência ofensiva e na capacidade de explorar erros do adversário. Com 8 das últimas 10 partidas fora terminando com mais de 2.5 gols, o Crew apresenta bom momento e confiança para buscar a vitória neste duelo.

Toronto FC x Columbus Crew: Palpite do Dia

Columbus Crew Vence
2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Toronto FC x Columbus Crew: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Toronto FC x Columbus Crew: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Major League Soccer
Columbus Crew
0 - 0
Toronto FC
2025 Friendlies Clubs
Columbus Crew
0 - 0
Toronto FC
2024 Major League Soccer
Toronto FC
0 - 2
Columbus Crew
2024 Major League Soccer
Columbus Crew
4 - 0
Toronto FC
2024 Friendlies Clubs
Toronto FC
2 - 4
Columbus Crew

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Toronto FC
Empate
Columbus Crew

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Mantenha limites e evite exceder sua capacidade financeira. Busque respeitar o Jogo Responsável e aproveite a partida com consciência. Aposte com cautela e responsabilidade. Se precisar de ajuda, não hesite em solicitar apoio.

Palpites