Assine UOL
Toronto FC
  • E
  • D
  • D
  • D
  • D
Major League Soccer - United States
BMO Field
CF Montreal
  • V
  • E
  • E
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.91
x
3.7
2
3.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.65
2
3.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.97
x
3.55
2
3.45
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 07:52

Toronto FC x CF Montreal: Palpite Odds +9, Onde Assistir, Escalações, MLS, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Toronto FC x CF Montreal: Palpite e onde assistir ao jogo deste dia 30/08 pela Major League Soccer. Confira palpites de odds altas, médias e baixas e saiba tudo sobre esse jogo.


Toronto FC e CF Montreal se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela 28ª rodada da MLS 2025. A bola rola às 20:30 no BMO Field, em Toronto, Canadá, e terá transmissão do MLS Season Pass (Apple TV).


O **confronto canadense promete fortes emoções, com o Toronto FC buscando a reabilitação após resultados negativos. O CF Montreal, por sua vez, chega embalado e quer manter o bom momento na competição. O jogo é crucial para as ambições de ambos os times.


Confira nossos palpites de Toronto FC x CF Montreal, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também [os melhores palpites de hoje]() em nossa seção especializada.


Toronto FC x CF Montreal: Palpite 



  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.20

  • 🎯 Ambos Marcam - odd 1.75

  • 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.00


Para os palpites de Toronto FC x CF Montreal, analisamos o desempenho recente das equipes, o histórico de confrontos e as prováveis escalações. 


As estatísticas indicam que os jogos entre as equipes costumam ser equilibrados. O momento atual das equipes sugere uma partida com muitos gols e chances de ambas as partes.


Por fim, a rivalidade entre os times canadenses promete um jogo disputado, com chances para ambos os lados.


Palpite Alternativos para o Toronto FC x CF Montreal



  • 🎯 CF Montreal vence e Ambos Marcam - odd 4.50

  • 🎯 Jogador a marcar a qualquer momento: [Nome do Jogador] - odd 3.00

  • 🎯 Total de escanteios acima de 10.5 - odd 2.15


Para apostadores mais experientes, separamos outras propostas de palpites que oferecem boas oportunidades de lucro.


A análise dos jogos recentes mostra que as equipes têm demonstrado um bom desempenho ofensivo, com muitos gols marcados.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem está disposto a correr um pouco mais de risco.


Considerando o histórico de confrontos e o momento atual das equipes, as apostas em mercados específicos podem ser lucrativas.


Super Palpite Toronto FC x CF Montreal



  • 🚀 CF Montreal vence por 2 gols de diferença (Handicap) - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Toronto FC x CF Montreal



  • 🔵 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.45

  • 🟢 Dupla Chance: CF Montreal/Empate - odd 1.35

  • 🟡 Ambas as Equipes Marcam – Não - odd 2.10


⚖️ Palpites de Odds Médias Toronto FC x CF Montreal



  • 🔵 CF Montreal para vencer qualquer tempo - odd 2.60

  • 🟢 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 3.50

  • 🟡 Resultado Correto: 1-2 - odd 3.20


🚀 Palpites de Odds Altas Toronto FC x CF Montreal



  • 🔵 CF Montreal vence e Ambos Marcam - odd 6.00

  • 🟢 Placar exato: 1-3 - odd 8.00

  • 🟡 CF Montreal vence por 3 gols de diferença - odd 9.00


Toronto FC x CF Montreal: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Toronto FC x CF Montreal - MLS 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 23:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: BMO Field, Toronto, Canadá

  • 📺 Transmissão: MLS Season Pass (Apple TV)


Como Toronto FC e CF Montreal Chegam Para o Confronto


O Toronto FC busca uma vitória em casa para dar uma resposta à torcida e iniciar uma reação na temporada. A equipe precisa mostrar um bom desempenho para conquistar os três pontos e ganhar confiança.


Já o CF Montreal chega embalado, visando manter o bom momento e consolidar sua posição na tabela. O time quer mostrar sua força fora de casa e conquistar mais uma vitória importante na MLS.


Últimos Jogos do Toronto FC


O Toronto FC tem oscilado em seus últimos jogos, com resultados mistos. A equipe precisa melhorar seu desempenho defensivo e ofensivo para voltar a vencer. O técnico está trabalhando para ajustar o time.


Nos últimos jogos, o Toronto FC teve dificuldades em manter a consistência. O time precisa encontrar uma formação que funcione e que traga os resultados esperados. A torcida espera mais garra e determinação.



  • ❌ Toronto FC 0x1 Columbus Crew - MLS

  • ❌ Philadelphia Union 2x0 Toronto FC - MLS

  • 🟡 Toronto FC 1x1 Atlanta United - MLS

  • ❌ Charlotte FC 2x1 Toronto FC - MLS

  • ❌ Nashville SC 3x1 Toronto FC - MLS


Últimos Jogos do CF Montreal


O CF Montreal tem mostrado consistência em seus últimos jogos, com bons resultados. A equipe tem demonstrado um bom nível de jogo, com um ataque eficiente e uma defesa sólida. O time busca se manter competitivo.


Nos últimos jogos, o CF Montreal tem demonstrado organização tática e um bom entrosamento. O time tem tudo para manter o ritmo e seguir somando pontos importantes na MLS. A torcida espera uma sequência positiva.



  • ✅ CF Montreal 2x1 Austin FC - MLS

  • 🟡 CF Montreal 2x2 DC United - MLS

  • 🟡 CF Montreal 1x1 Atlanta United - MLS

  • ❌ CF Montreal 0x1 Puebla - Leagues Cup

  • ❌ Toluca 2x1 CF Montreal - Leagues Cup


Nossa Opinião para Toronto FC x CF Montreal


Acreditamos que o jogo será disputado, com o CF Montreal levando vantagem pelo melhor momento na temporada. O Toronto FC precisará mostrar muita garra para conseguir um bom resultado. O confronto promete ser emocionante.


Esperamos um jogo com muitos gols e chances de ambos os lados, com o CF Montreal levando a melhor. Acreditamos que o CF Montreal pode levar a melhor, mas o Toronto FC pode surpreender. Apostas esportivas devem ser feitas com responsabilidade. 

Ver mais Ver menos

Toronto FC x CF Montreal: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Flamengo - Gremio
1
1.28
Valladolid - Cordoba
1
1.83
NAC Breda - AZ Alkmaar
2
1.58
Múltipla
3.70
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.02
Apostar agora

Toronto FC x CF Montreal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Toronto FC x CF Montreal: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Major League Soccer
CF Montreal
1 - 6
Toronto FC
2025 Canadian Championship
Toronto FC
2 - 2
CF Montreal
2024 Major League Soccer
CF Montreal
0 - 1
Toronto FC
2024 Major League Soccer
Toronto FC
5 - 1
CF Montreal
2023 Major League Soccer
Toronto FC
2 - 3
CF Montreal

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Toronto FC
Empate
CF Montreal

Não esqueça: as apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro. Siga as orientações do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte