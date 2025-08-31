- D
Torino x Fiorentina: Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie A (31/08)
Confira os melhores palpites para Torino x Fiorentina, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Genoa e Juventus se enfrentam pela 2ª rodada da Série A Italiana, neste domingo, dia 31 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico de Turim. Torino x Fiorentina terá transmissão pelo streaming Disney + e ao vivo e de graça com vídeo na Novibet.
Palpites de Torino x Fiorentina: Nossas 3 Melhores Dicas
Para traçar os melhores palpites de Torino x Fiorentina, analisamos o momento atual das equipes e seus históricos recentes. O Torino mostrou solidez defensiva em seus últimos jogos, enquanto a Fiorentina tem um poder de fogo considerável, especialmente com seus atacantes.
Considerando o equilíbrio histórico e o momento das equipes, buscamos mercados que apresentem bom valor. A tendência é de um jogo estudado, mas com oportunidades de gols para ambos os lados.
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95
- 🎯 Mais de 1.5 Gols na Partida - odd 1.40
- 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.15
Acreditamos que ambos marcam sim é uma ótima aposta, pois tanto Torino quanto Fiorentina têm capacidade ofensiva e tendem a buscar o gol. A odd de 1.95 oferece um bom retorno sobre o investimento.
Palpites Alternativos Torino x Fiorentina
Para apostadores que buscam opções com mais risco e potencial de retorno, separamos palpites alternativos. Acreditamos que o fator casa pode influenciar o placar, e que alguns jogadores podem se destacar individualmente.
Esses mercados alternativos podem trazer boas surpresas. Eles são ideais para quem gosta de diversificar as apostas e está de olho em oportunidades menos óbvias, mas com grande potencial de ganho.
- 🎯 Torino Marca Primeiro - odd 2.05
- 🎯 Placar Exato 1-1 - odd 6.50
- 🎯 Ambos Marcam no 2º Tempo - odd 3.10
Super Palpites Torino x Fiorentina
- 🚀 Torino vence e Ambos Marcam Sim - odd 5.25
💰 Palpites de Odds Baixas Torino x Fiorentina
- 🔵 Vitória do Torino - odd 2.30
- 🟢 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.70
- 🟡 Dupla Chance Torino ou Empate - odd 1.35
⚖️ Palpites de Odds Médias Torino x Fiorentina
- 🔵 Empate - odd 3.20
- 🟢 Fiorentina vence - odd 3.10
- 🟡 Ambos Marcam - odd 1.95
🚀 Palpites de Odds Altas Torino x Fiorentina
- 🔵 Placar Exato 2-1 para o Torino - odd 9.00
- 🟢 Marcaram mais de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.50
- 🟡 Total de Gols Acima de 3.5 - odd 3.60
Torino x Fiorentina: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Torino x Fiorentina - Serie A 2025/26
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadio Olimpico Grande Torino, Turim
- 📺 Transmissão: Disney+ e Novibet
Torino x Fiorentina Onde Assistir
Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Como Torino e Fiorentina Chegam Para o Confronto
O Torino busca embalar em casa e confirmar a força do seu elenco na temporada. A equipe quer impor seu ritmo de jogo desde o início, aproveitando o apoio da torcida para buscar os três pontos cruciais na Serie A.
A Fiorentina, por sua vez, sabe da importância de somar pontos fora. O time vem de bons resultados e quer manter essa consistência para se aproximar dos líderes da competição, mostrando que pode brigar pelo título.
Últimos Jogos do Torino
O Torino vem de um desempenho misto em suas últimas partidas. A equipe demonstrou resiliência, mas precisa converter suas oportunidades em vitórias mais consistentes para subir na tabela da Serie A.
Nos últimos confrontos, o time apresentou dificuldades para manter a consistência defensiva em alguns jogos, mas também mostrou lampejos de bom futebol ofensivo. A busca por um equilíbrio é o foco do treinador.
- ❌ Torino 0x1 Inter - Serie A
- ✅ Torino 3x1 Modena - Serie A
- ❌ Valencia 2x0 Torino - Amistoso
- ✅ Torino 2x1 Cremonese - Amistoso
- ❌ Ingolstadt 04 3x1 Torino - Amistoso
Últimos Jogos da Fiorentina
A Fiorentina atravessa um bom momento, com uma sequência positiva de resultados que reflete a boa fase da equipe. O time tem mostrado um futebol envolvente e eficiente, tanto no ataque quanto na defesa.
A consistência é um dos pontos fortes da Fiorentina. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar um futebol consistente, o que a torna uma adversária difícil de ser batida.
- ✅ Cagliari 0x1 Fiorentina - Serie A
- ✅ Polessya 1x2 Fiorentina - Liga Europa
- ❌ Fiorentina 0x1 Manchester United - Amistoso
- 🟡 Fiorentina 2x2 Nottingham Forest - Amistoso
- ❌ Leicester 1x0 Fiorentina - Amistoso
Nossa Opinião para Torino x Fiorentina
A expectativa é de um jogo disputado, onde a posse de bola pode variar. O Torino tentará impor seu jogo físico, enquanto a Fiorentina buscará explorar a velocidade de seus atacantes.
Fatores como a eficiência defensiva e as bolas paradas podem decidir o confronto. Ambas as equipes têm potencial para marcar, tornando o mercado de gols uma opção interessante.
Torino x Fiorentina: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Torino x Fiorentina: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Torino x Fiorentina: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
