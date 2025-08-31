Torino x Fiorentina: Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie A (31/08)

Confira os melhores palpites para Torino x Fiorentina, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Genoa e Juventus se enfrentam pela 2ª rodada da Série A Italiana, neste domingo, dia 31 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico de Turim. Torino x Fiorentina terá transmissão pelo streaming Disney + e ao vivo e de graça com vídeo na Novibet.

Palpites de Torino x Fiorentina: Nossas 3 Melhores Dicas

Para traçar os melhores palpites de Torino x Fiorentina, analisamos o momento atual das equipes e seus históricos recentes. O Torino mostrou solidez defensiva em seus últimos jogos, enquanto a Fiorentina tem um poder de fogo considerável, especialmente com seus atacantes.

Considerando o equilíbrio histórico e o momento das equipes, buscamos mercados que apresentem bom valor. A tendência é de um jogo estudado, mas com oportunidades de gols para ambos os lados.



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

🎯 Mais de 1.5 Gols na Partida - odd 1.40

🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.15



Acreditamos que ambos marcam sim é uma ótima aposta, pois tanto Torino quanto Fiorentina têm capacidade ofensiva e tendem a buscar o gol. A odd de 1.95 oferece um bom retorno sobre o investimento.

Palpites Alternativos Torino x Fiorentina

Para apostadores que buscam opções com mais risco e potencial de retorno, separamos palpites alternativos. Acreditamos que o fator casa pode influenciar o placar, e que alguns jogadores podem se destacar individualmente.

Esses mercados alternativos podem trazer boas surpresas. Eles são ideais para quem gosta de diversificar as apostas e está de olho em oportunidades menos óbvias, mas com grande potencial de ganho.



🎯 Torino Marca Primeiro - odd 2.05

🎯 Placar Exato 1-1 - odd 6.50

🎯 Ambos Marcam no 2º Tempo - odd 3.10



Super Palpites Torino x Fiorentina



🚀 Torino vence e Ambos Marcam Sim - odd 5.25



💰 Palpites de Odds Baixas Torino x Fiorentina



🔵 Vitória do Torino - odd 2.30

🟢 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.70

🟡 Dupla Chance Torino ou Empate - odd 1.35



⚖️ Palpites de Odds Médias Torino x Fiorentina



🔵 Empate - odd 3.20

🟢 Fiorentina vence - odd 3.10

🟡 Ambos Marcam - odd 1.95



🚀 Palpites de Odds Altas Torino x Fiorentina



🔵 Placar Exato 2-1 para o Torino - odd 9.00

🟢 Marcaram mais de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.50

🟡 Total de Gols Acima de 3.5 - odd 3.60



Torino x Fiorentina: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Torino x Fiorentina - Serie A 2025/26

📅 Data: 31/08/2025

⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stadio Olimpico Grande Torino, Turim

📺 Transmissão: Disney+ e Novibet



Torino x Fiorentina Onde Assistir

Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Torino e Fiorentina Chegam Para o Confronto

O Torino busca embalar em casa e confirmar a força do seu elenco na temporada. A equipe quer impor seu ritmo de jogo desde o início, aproveitando o apoio da torcida para buscar os três pontos cruciais na Serie A.

A Fiorentina, por sua vez, sabe da importância de somar pontos fora. O time vem de bons resultados e quer manter essa consistência para se aproximar dos líderes da competição, mostrando que pode brigar pelo título.

Últimos Jogos do Torino

O Torino vem de um desempenho misto em suas últimas partidas. A equipe demonstrou resiliência, mas precisa converter suas oportunidades em vitórias mais consistentes para subir na tabela da Serie A.

Nos últimos confrontos, o time apresentou dificuldades para manter a consistência defensiva em alguns jogos, mas também mostrou lampejos de bom futebol ofensivo. A busca por um equilíbrio é o foco do treinador.



❌ Torino 0x1 Inter - Serie A



✅ Torino 3x1 Modena - Serie A



❌ Valencia 2x0 Torino - Amistoso



✅ Torino 2x1 Cremonese - Amistoso



❌ Ingolstadt 04 3x1 Torino - Amistoso



Últimos Jogos da Fiorentina

A Fiorentina atravessa um bom momento, com uma sequência positiva de resultados que reflete a boa fase da equipe. O time tem mostrado um futebol envolvente e eficiente, tanto no ataque quanto na defesa.

A consistência é um dos pontos fortes da Fiorentina. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar um futebol consistente, o que a torna uma adversária difícil de ser batida.



✅ Cagliari 0x1 Fiorentina - Serie A



✅ Polessya 1x2 Fiorentina - Liga Europa



❌ Fiorentina 0x1 Manchester United - Amistoso



🟡 Fiorentina 2x2 Nottingham Forest - Amistoso



❌ Leicester 1x0 Fiorentina - Amistoso



Nossa Opinião para Torino x Fiorentina

A expectativa é de um jogo disputado, onde a posse de bola pode variar. O Torino tentará impor seu jogo físico, enquanto a Fiorentina buscará explorar a velocidade de seus atacantes.

Fatores como a eficiência defensiva e as bolas paradas podem decidir o confronto. Ambas as equipes têm potencial para marcar, tornando o mercado de gols uma opção interessante.