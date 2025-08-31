Assine UOL
Torino x Fiorentina: Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie A (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira os melhores palpites para Torino x Fiorentina, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Genoa e Juventus se enfrentam pela 2ª rodada da Série A Italiana, neste domingo, dia 31 de agosto, às 13h30 (horário de Brasília) no Estádio Olímpico de Turim. Torino x Fiorentina terá transmissão pelo streaming Disney + e ao vivo e de graça com vídeo na Novibet. 


Palpites de Torino x Fiorentina: Nossas 3 Melhores Dicas


Para traçar os melhores palpites de Torino x Fiorentina, analisamos o momento atual das equipes e seus históricos recentes. O Torino mostrou solidez defensiva em seus últimos jogos, enquanto a Fiorentina tem um poder de fogo considerável, especialmente com seus atacantes.


Considerando o equilíbrio histórico e o momento das equipes, buscamos mercados que apresentem bom valor. A tendência é de um jogo estudado, mas com oportunidades de gols para ambos os lados.



  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 1.5 Gols na Partida - odd 1.40

  • 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.15


Acreditamos que ambos marcam sim é uma ótima aposta, pois tanto Torino quanto Fiorentina têm capacidade ofensiva e tendem a buscar o gol. A odd de 1.95 oferece um bom retorno sobre o investimento.


Palpites Alternativos Torino x Fiorentina


Para apostadores que buscam opções com mais risco e potencial de retorno, separamos palpites alternativos. Acreditamos que o fator casa pode influenciar o placar, e que alguns jogadores podem se destacar individualmente.


Esses mercados alternativos podem trazer boas surpresas. Eles são ideais para quem gosta de diversificar as apostas e está de olho em oportunidades menos óbvias, mas com grande potencial de ganho.



  • 🎯 Torino Marca Primeiro - odd 2.05

  • 🎯 Placar Exato 1-1 - odd 6.50

  • 🎯 Ambos Marcam no 2º Tempo - odd 3.10


Super Palpites Torino x Fiorentina



  • 🚀 Torino vence e Ambos Marcam Sim - odd 5.25


💰 Palpites de Odds Baixas Torino x Fiorentina



  • 🔵 Vitória do Torino - odd 2.30

  • 🟢 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.70

  • 🟡 Dupla Chance Torino ou Empate - odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Torino x Fiorentina



  • 🔵 Empate - odd 3.20

  • 🟢 Fiorentina vence - odd 3.10

  • 🟡 Ambos Marcam - odd 1.95


🚀 Palpites de Odds Altas Torino x Fiorentina



  • 🔵 Placar Exato 2-1 para o Torino - odd 9.00

  • 🟢 Marcaram mais de 1.5 Gols no 1º Tempo - odd 2.50

  • 🟡 Total de Gols Acima de 3.5 - odd 3.60


Torino x Fiorentina: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Torino x Fiorentina - Serie A 2025/26

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 16:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadio Olimpico Grande Torino, Turim

  • 📺 Transmissão: Disney+ e Novibet


Torino x Fiorentina Onde Assistir


Caso você não possua assinatura dos canais, é possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. 


Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.


Como Torino e Fiorentina Chegam Para o Confronto


O Torino busca embalar em casa e confirmar a força do seu elenco na temporada. A equipe quer impor seu ritmo de jogo desde o início, aproveitando o apoio da torcida para buscar os três pontos cruciais na Serie A.


A Fiorentina, por sua vez, sabe da importância de somar pontos fora. O time vem de bons resultados e quer manter essa consistência para se aproximar dos líderes da competição, mostrando que pode brigar pelo título.


Últimos Jogos do Torino


O Torino vem de um desempenho misto em suas últimas partidas. A equipe demonstrou resiliência, mas precisa converter suas oportunidades em vitórias mais consistentes para subir na tabela da Serie A.


Nos últimos confrontos, o time apresentou dificuldades para manter a consistência defensiva em alguns jogos, mas também mostrou lampejos de bom futebol ofensivo. A busca por um equilíbrio é o foco do treinador.



  • ❌ Torino 0x1 Inter - Serie A

  • ✅ Torino 3x1 Modena - Serie A

  • ❌ Valencia 2x0 Torino - Amistoso

  • ✅ Torino 2x1 Cremonese - Amistoso

  • ❌ Ingolstadt 04 3x1 Torino - Amistoso


Últimos Jogos da Fiorentina


A Fiorentina atravessa um bom momento, com uma sequência positiva de resultados que reflete a boa fase da equipe. O time tem mostrado um futebol envolvente e eficiente, tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência é um dos pontos fortes da Fiorentina. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar um futebol consistente, o que a torna uma adversária difícil de ser batida.



  • ✅ Cagliari 0x1 Fiorentina - Serie A

  • ✅ Polessya 1x2 Fiorentina - Liga Europa

  • ❌ Fiorentina 0x1 Manchester United - Amistoso

  • 🟡 Fiorentina 2x2 Nottingham Forest - Amistoso

  • ❌ Leicester 1x0 Fiorentina - Amistoso


Nossa Opinião para Torino x Fiorentina


A expectativa é de um jogo disputado, onde a posse de bola pode variar. O Torino tentará impor seu jogo físico, enquanto a Fiorentina buscará explorar a velocidade de seus atacantes.


Fatores como a eficiência defensiva e as bolas paradas podem decidir o confronto. Ambas as equipes têm potencial para marcar, tornando o mercado de gols uma opção interessante.

Torino x Fiorentina: Palpite do Dia

Fiorentina Vence
2.32
Apostar agora

Torino x Fiorentina: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Torino x Fiorentina: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2024 Serie A
Fiorentina
1 - 1
Torino
2024 Serie A
Torino
0 - 1
Fiorentina
2023 Serie A
Torino
0 - 0
Fiorentina
2023 Serie A
Fiorentina
1 - 0
Torino
2022 Serie A
Torino
1 - 1
Fiorentina

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Torino
Empate
Fiorentina

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

