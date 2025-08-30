Assine UOL
Tondela
  • D
  • D
  • D
  • E
  • V
Primeira Liga - Portugal
Estádio João Cardoso
Estoril
  • D
  • V
  • D
  • D
  • E
Tondela x Estoril: Palpite, Odds +6, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga, 31/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Tondela x Estoril: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Tondela e Estoril se enfrentam neste domingo 31/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 11:30 (hora de Brasília), no Estádio João Cardoso, em Tondela.


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Tondela x Estoril Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Estoril (2.53)

  • 🎯 Vitória do Tondela (2.98)

  • 🎯 Empate (3.14)


Tondela x Estoril Palpites Alternativos



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.93)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.24)

  • 🎯 Primeiro tempo: Empate (2.03)


Tondela x Estoril Palpite do Dia



  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Tondela: 6.57


💰 Tondela x Estoril Palpite Odds Baixas



  • ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.40

  • ⚡ Dupla Chance: Casa ou Empate: 1.52

  • ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.85


⚖️ Tondela x Estoril Palpite Odds Médias



  • ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.93

  • ⚡ Vitória do Estoril: 2.53

  • ⚡ Empate: 3.14


🚀 Tondela x Estoril Palpite Odds Altas



  • ⚡ Tondela para vencer sem sofrer gol: 4.36

  • Resultado Exato: 1-1: 5.15

  • ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do CD Tondela: 6.57


Tondela x Estoril: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Tondela x Estoril - Primeira Liga

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • ⏰ Horário: 11h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio João Cardoso, Tondela

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Tondela x Estoril: Escalações prováveis


Tondela: Bernardo Fontes; Tiago Manso, Christian Marques, João Afonso, Nor Maviram; Juan Rodríguez, Hélder Tavares, Pedro Maranhão, Joe Hodge; Yarlen, Miro.


Estoril: Joel Robles; Kévin Boma, Felix Bacher, Pedro Amaral, Pedro Carvalho; Jordan Holsgrove, Nodar Lominadze, Tiago Parente, João Carvalho; Yanis Begraoui, Rafik Guitane.


Tondela x Estoril: Como chegam os times


Tondela



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 3 Derrotas (100%)

  • 🥅 0 Gols marcados (Média de 0 por jogo)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (Média de 2,33 por jogo)


Estoril



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 1 Empate (50%)

  • 1 Derrota (50%)

  • 🥅 3 Gols marcados (Média de 1,5 por jogo)

  • 🛡️ 4 Gols sofridos (Média de 2 por jogo)


Tondela x Estoril: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 11 vezes, com 8 vitórias do Estoril, 2 empates e 1 triunfo do Tondela.


📊 Resumo (últimos 5 jogos):



  • Tondela: 2 vitórias (1 nos penáltis)

  • Estoril: 2 vitórias

  • Empates: 1 (0-0 Taça da Liga)

  • Gols: Tondela 5, Estoril 5

Tondela x Estoril: Palpite do Dia

Tondela x Estoril: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tondela x Estoril: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2022 Taça da Liga
Tondela
0 - 0
Estoril
2021 Primeira Liga (Disabled)
Estoril
1 - 0
Tondela
2021 Taça de Portugal
Tondela
3 - 1
Estoril
2021 Primeira Liga (Disabled)
Tondela
1 - 2
Estoril
2018 Taça de Portugal
Estoril
1 - 1
Tondela

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

