Tondela x Estoril: Palpite, Odds +6, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga, 31/08
Tondela x Estoril: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Tondela e Estoril se enfrentam neste domingo 31/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 11:30 (hora de Brasília), no Estádio João Cardoso, em Tondela.
Tondela x Estoril Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Estoril (2.53)
- 🎯 Vitória do Tondela (2.98)
- 🎯 Empate (3.14)
Tondela x Estoril Palpites Alternativos
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.93)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.24)
- 🎯 Primeiro tempo: Empate (2.03)
Tondela x Estoril Palpite do Dia
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Tondela: 6.57
💰 Tondela x Estoril Palpite Odds Baixas
- ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.40
- ⚡ Dupla Chance: Casa ou Empate: 1.52
- ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.85
⚖️ Tondela x Estoril Palpite Odds Médias
- ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.93
- ⚡ Vitória do Estoril: 2.53
- ⚡ Empate: 3.14
🚀 Tondela x Estoril Palpite Odds Altas
- ⚡ Tondela para vencer sem sofrer gol: 4.36
- ⚡ Resultado Exato: 1-1: 5.15
- ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do CD Tondela: 6.57
Tondela x Estoril: Onde Assistir ao Vivo no Brasil
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Tondela x Estoril - Primeira Liga
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 11h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio João Cardoso, Tondela
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Tondela x Estoril: Escalações prováveis
Tondela: Bernardo Fontes; Tiago Manso, Christian Marques, João Afonso, Nor Maviram; Juan Rodríguez, Hélder Tavares, Pedro Maranhão, Joe Hodge; Yarlen, Miro.
Estoril: Joel Robles; Kévin Boma, Felix Bacher, Pedro Amaral, Pedro Carvalho; Jordan Holsgrove, Nodar Lominadze, Tiago Parente, João Carvalho; Yanis Begraoui, Rafik Guitane.
Tondela x Estoril: Como chegam os times
Tondela
- ⚽️ 3 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 3 Derrotas (100%)
- 🥅 0 Gols marcados (Média de 0 por jogo)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (Média de 2,33 por jogo)
Estoril
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 0 Vitórias (0%)
- 🤝 1 Empate (50%)
- ❌ 1 Derrota (50%)
- 🥅 3 Gols marcados (Média de 1,5 por jogo)
- 🛡️ 4 Gols sofridos (Média de 2 por jogo)
Tondela x Estoril: Retrospecto entre os times
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 11 vezes, com 8 vitórias do Estoril, 2 empates e 1 triunfo do Tondela.
📊 Resumo (últimos 5 jogos):
- Tondela: 2 vitórias (1 nos penáltis)
- Estoril: 2 vitórias
- Empates: 1 (0-0 Taça da Liga)
- Gols: Tondela 5, Estoril 5
Tondela x Estoril: Palpite do Dia
Tondela x Estoril: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Tondela x Estoril: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
