Tondela x Estoril: Palpite, Odds +6, Onde Assistir, Escalações, Primeira Liga, 31/08

Tondela x Estoril: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Tondela e Estoril se enfrentam neste domingo 31/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 11:30 (hora de Brasília), no Estádio João Cardoso, em Tondela.

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tondela x Estoril Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Estoril (2.53)

🎯 Vitória do Tondela (2.98)

🎯 Empate (3.14)



Tondela x Estoril Palpites Alternativos



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.93)

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.24)

🎯 Primeiro tempo: Empate (2.03)



Tondela x Estoril Palpite do Dia



🚀 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Tondela: 6.57



💰 Tondela x Estoril Palpite Odds Baixas



⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.40

⚡ Dupla Chance: Casa ou Empate: 1.52

⚡ Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.85



⚖️ Tondela x Estoril Palpite Odds Médias



⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.93

⚡ Vitória do Estoril: 2.53

⚡ Empate: 3.14



🚀 Tondela x Estoril Palpite Odds Altas



⚡ Tondela para vencer sem sofrer gol: 4.36

⚡ Resultado Exato: 1-1: 5.15

⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do CD Tondela: 6.57



Tondela x Estoril: Onde Assistir ao Vivo no Brasil

⚽️ Confronto: Tondela x Estoril - Primeira Liga



📅 Data: 31/08/2025



⏰ Horário: 11h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio João Cardoso, Tondela



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Tondela x Estoril: Escalações prováveis

Tondela: Bernardo Fontes; Tiago Manso, Christian Marques, João Afonso, Nor Maviram; Juan Rodríguez, Hélder Tavares, Pedro Maranhão, Joe Hodge; Yarlen, Miro.

Estoril: Joel Robles; Kévin Boma, Felix Bacher, Pedro Amaral, Pedro Carvalho; Jordan Holsgrove, Nodar Lominadze, Tiago Parente, João Carvalho; Yanis Begraoui, Rafik Guitane.

Tondela x Estoril: Como chegam os times

Tondela



⚽️ 3 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 3 Derrotas (100%)

🥅 0 Gols marcados (Média de 0 por jogo)

🛡️ 7 Gols sofridos (Média de 2,33 por jogo)



Estoril



⚽️ 2 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 1 Empate (50%)

❌ 1 Derrota (50%)

🥅 3 Gols marcados (Média de 1,5 por jogo)

🛡️ 4 Gols sofridos (Média de 2 por jogo)



Tondela x Estoril: Retrospecto entre os times

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 11 vezes, com 8 vitórias do Estoril, 2 empates e 1 triunfo do Tondela.

📊 Resumo (últimos 5 jogos):