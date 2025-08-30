Tombense x Guarani: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Escalações, Série C, 30/08

Tombense x Guarani: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, com transmissão no canal SportyNet.

Este confronto da 19ª rodada da Série C coloca frente a frente dois times em momentos totalmente opostos. O Guarani, na 6ª posição, tem uma sequência de três vitórias seguidas e luta por uma vaga no G4. Do outro lado, o Tombense, que está na última posição da tabela, não vence há dez jogos e precisa de uma vitória para sair da zona de rebaixamento.

Tombense x Guarani: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Guarani - Total: Mais de 0.5 - odd 1.29

🎯 Palpite: Guarani Anula Aposta: Empate - odd 1.64

🎯 Palpite: Handicap Asiático: Guarani (-0.5) - odd 1.97



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times. O Guarani vive um bom momento, com uma sequência de três vitórias seguidas. O time tem um desempenho ofensivo superior, com uma média de 1.2 gols marcados por jogo, e a defesa do Tombense é frágil, sofrendo em média 1.3 gols por partida. Por isso, o foco principal é na fase das equipes e em seus desempenhos recentes.

Palpites Alternativos Tombense x Guarani



🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.91

🎯 Palpite: Placar Exato 0:1 - odd 5.41

🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Guarani - odd 4.86



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

💰 Tombense x Guarani: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Tombense Ou Empate - odd 1.56

🟢 Palpite: Guarani Anula Aposta - odd 1.46

🟡 Palpite: Guarani - Total: Mais de 0.5 - odd 1.29



⚖️ Tombense x Guarani: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Tombense - odd 3.48

🟢 Palpite: Empate - odd 2.93

🟡 Palpite: Guarani E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.02



🚀 Tombense x Guarani: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.31

🟢 Palpite: Tombense E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.36

🟡 Palpite: Placar Exato 0:1 - odd 5.41



Tombense x Guarani: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Tombense e Guarani é uma oportunidade para o Guarani se consolidar no topo da tabela e para o Tombense tentar escapar da zona de rebaixamento. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Tombense x Guarani - Série C

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos



📺 Transmissão: SportyNet



Como Tombense e Guarani Chegam Para o Confronto

O Tombense chega para a partida na 20ª posição, com 13 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para sair da zona de rebaixamento. O time não vence há 10 jogos em todas as competições e tem um desempenho global de 2 vitórias, 7 empates e 9 derrotas.

O Guarani está na 6ª posição da tabela, com 26 pontos em 18 jogos, o que mostra uma boa fase no campeonato. O time tem uma sequência de três vitórias seguidas em todas as competições e não perde há quatro jogos. O Guarani também tem um histórico de desempenho superior ao do Tombense, com duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco confrontos diretos.