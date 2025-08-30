Assine UOL
Tombense
  • D
  • E
  • D
  • D
  • D
Serie C - Brazil
Estádio Soares de Azevedo
Guarani Campinas
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.45
x
3
2
2.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.8
x
2.87
2
2.12
Apostar agora
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 02:26

Tombense x Guarani: Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Escalações, Série C, 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Tombense x Guarani: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece neste sábado (30/08), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, com transmissão no canal SportyNet.


Este confronto da 19ª rodada da Série C coloca frente a frente dois times em momentos totalmente opostos. O Guarani, na 6ª posição, tem uma sequência de três vitórias seguidas e luta por uma vaga no G4. Do outro lado, o Tombense, que está na última posição da tabela, não vence há dez jogos e precisa de uma vitória para sair da zona de rebaixamento.


Tombense x Guarani: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Guarani - Total: Mais de 0.5 - odd 1.29

  • 🎯 Palpite: Guarani Anula Aposta: Empate - odd 1.64

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Guarani (-0.5) - odd 1.97


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na fase dos dois times. O Guarani vive um bom momento, com uma sequência de três vitórias seguidas. O time tem um desempenho ofensivo superior, com uma média de 1.2 gols marcados por jogo, e a defesa do Tombense é frágil, sofrendo em média 1.3 gols por partida. Por isso, o foco principal é na fase das equipes e em seus desempenhos recentes.


Palpites Alternativos Tombense x Guarani



  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Menos De 2.5 E Não - odd 1.91

  • 🎯 Palpite: Placar Exato 0:1 - odd 5.41

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / Guarani - odd 4.86


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como o placar exato ou a aposta em quem não sofrerá gols, que podem dar mais valor à aposta. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


💰 Tombense x Guarani: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Tombense Ou Empate - odd 1.56

  • 🟢 Palpite: Guarani Anula Aposta - odd 1.46

  • 🟡 Palpite: Guarani - Total: Mais de 0.5 - odd 1.29


⚖️ Tombense x Guarani: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Tombense - odd 3.48

  • 🟢 Palpite: Empate - odd 2.93

  • 🟡 Palpite: Guarani E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.02


🚀 Tombense x Guarani: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 0:0 - odd 6.31

  • 🟢 Palpite: Tombense E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 5.36

  • 🟡 Palpite: Placar Exato 0:1 - odd 5.41


Tombense x Guarani: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Tombense e Guarani é uma oportunidade para o Guarani se consolidar no topo da tabela e para o Tombense tentar escapar da zona de rebaixamento. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Tombense x Guarani - Série C

  • 📅 Data: 30/08/25

  • ⏰ Horário: 17h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos

  • 📺 Transmissão: SportyNet


Como Tombense e Guarani Chegam Para o Confronto


O Tombense chega para a partida na 20ª posição, com 13 pontos em 18 jogos, o que mostra uma necessidade urgente de pontuar para sair da zona de rebaixamento. O time não vence há 10 jogos em todas as competições e tem um desempenho global de 2 vitórias, 7 empates e 9 derrotas.


O Guarani está na 6ª posição da tabela, com 26 pontos em 18 jogos, o que mostra uma boa fase no campeonato. O time tem uma sequência de três vitórias seguidas em todas as competições e não perde há quatro jogos. O Guarani também tem um histórico de desempenho superior ao do Tombense, com duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco confrontos diretos.

Ver mais Ver menos

Tombense x Guarani Campinas: Palpite do Dia

Guarani Campinas Vence
Superbet logo
2.12
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Real Madrid - Mallorca
1
1.2
Confiança - Retrô
1
1.46
Racing Santander - AD Ceuta FC
1
1.55
Múltipla
2.72
x
Aposta
20
=
Ganhos
54.31
Apostar agora

Tombense x Guarani Campinas: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tombense x Guarani Campinas: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2023 Serie B
Guarani Campinas
3 - 0
Tombense
2023 Serie B
Tombense
1 - 1
Guarani Campinas
2022 Serie B
Guarani Campinas
2 - 1
Tombense
2022 Serie B
Tombense
1 - 1
Guarani Campinas
2016 Serie C
Guarani Campinas
2 - 0
Tombense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Tombense
Empate
Guarani Campinas

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Cruzeiro W
  • V
  • V
  • E
  • D
  • E
-
Palmeiras W
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V

Cruzeiro W Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Aldosivi
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E
-
Boca Juniors
  • V
  • V
  • E
  • D
  • D

Aldosivi Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Paris FC
  • D
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Metz
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D

Paris FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Monaco
  • D
  • V
  • D
  • E
  • V
-
Strasbourg
  • V
  • E
  • V
  • E
  • E

Monaco Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Le Havre
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Nice
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Nice Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte