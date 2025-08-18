- D
Tombense x Caxias: Palpite Odds Altas +6, Onde Assistir, Escalações, Série C, 18/08
Tombense x Caxias: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C que acontece na segunda-feira, dia 18 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, com transmissão na Sportynet e Dazn.
O Tombense vive um momento de grande instabilidade na Série C, lutando na lanterna do torneio. O clube tem enfrentado uma grave crise de resultados e, para piorar, vive uma situação atípica com a recente saída do treinador. Já o Caxias vive um momento de grande destaque, lutando para se firmar na zona de classificação para a próxima fase.
Tombense x Caxias Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Caxias - odd 2.59
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate / Caxias - odd 5.72
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 2.06
Nossas três melhores dicas para o confronto entre Tombense e Caxias exploram a situação oposta das equipes na tabela. O palpite em "Resultado Final - Caxias" é a principal aposta, visto que o Caxias vive um momento de grande destaque na Série C e o Tombense luta na lanterna. O palpite em "Intervalo/Final do Jogo - Empate / Caxias" é uma aposta mais ousada, que considera o equilíbrio do primeiro tempo e a superioridade técnica do Caxias, que pode se sobressair no segundo tempo. Por fim, a aposta em "Ambos Os Times Marcam - Sim" é uma boa opção, já que o Tombense, apesar da má fase, tem um bom desempenho em jogos em casa, o que pode dar a oportunidade do time de marcar.
Palpites Alternativos Tombense x Caxias
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático - Caxias (-0.5) - odd 2.45
- 🎯 Palpite: Gols Exatos - 2 - odd 3.18
- 🎯 Palpite: Qual Equipe Vai Marcar - Ambas As Equipes - odd 2.06
Os palpites alternativos consideram mercados que fogem dos mais tradicionais. A aposta em "Handicap Asiático - Caxias (-0.5)" é uma opção para aqueles que acreditam que o Caxias vencerá a partida por uma margem de um gol ou mais. O palpite em "Gols Exatos - 2" tem uma odd atraente e reflete a possibilidade de um placar com poucos gols, já que o Tombense tem um desempenho defensivo razoável em casa. Por fim, o palpite em "Qual Equipe Vai Marcar - Ambas As Equipes" é uma boa opção, já que os dois times buscam a vitória e devem atacar, o que pode resultar em gols para ambos os lados.
💰 Tombense x Caxias: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Tombense Ou Empate - odd 1.40
- • 🟢 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.47
- • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.66
⚖️ Tombense x Caxias: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Resultado Final - Caxias - odd 2.59
- • 🟢 Palpite: Handicap Asiático - Tombense (0) - odd 1.93
- • 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate / Empate - odd 4.02
🚀 Tombense x Caxias: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Placar Exato - 0:0 - odd 6.32
- • 🟢 Palpite: Placar Exato - 1:0 - odd 6.74
- • 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam - Caxias E Não - odd 3.66
Tombense x Caxias: Onde Assistir e Ficha do Jogo
A partida entre Tombense e Caxias é um confronto crucial na Série C. O Tombense, em uma situação delicada na lanterna do torneio , precisa de uma vitória em casa para se reerguer e se manter na competição. Já o Caxias, em grande fase e na liderança, busca consolidar sua posição e garantir a vaga na próxima fase. O jogo promete ser um duelo de extremos, com o Tombense lutando pela sobrevivência e o Caxias por uma campanha de destaque.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Tombense x Caxias - Série C
- 📅 Data: 18/08/2025
- ⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos
- 📺 Transmissão: Sportynet e Dazn
Como Tombense e Caxias Chegam Para o Confronto
O Tombense vive um momento de grande instabilidade na Série C, com uma grave crise de resultados. A equipe se encontra na 20ª posição na tabela, com apenas 12 pontos em 16 jogos, somando 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. O clube demitiu o técnico Raul Cabral no dia 14 de julho e contratou Marcelo Chamusca, mas a instabilidade persiste. A equipe está em uma sequência de 10 jogos sem vitórias. No entanto, a equipe tem um desempenho melhor em casa, onde perdeu apenas duas partidas em sete jogos.
O Caxias vive um momento de grande destaque na Série C, ocupando a 1ª posição na tabela, com 36 pontos em 16 rodadas. A equipe tem um desempenho de 12 vitórias, 0 empates e 4 derrotas. O time vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas. O Caxias tem um desempenho de 12 vitórias, 0 empates e 4 derrotas e o clube conseguiu uma recuperação nas últimas rodadas.
Tombense x Caxias: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Tombense x Caxias: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Tombense x Caxias: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O envolvimento com apostas esportivas deve ser encarado como uma forma de entretenimento, e não como uma fonte garantida de renda. Os riscos financeiros são uma realidade, por isso, é fundamental que você estabeleça limites claros para o seu orçamento e nunca aposte mais do que pode perder. A cautela é a sua melhor amiga para garantir uma experiência segura e agradável. Se em algum momento sentir que a situação está fugindo do controle, não hesite em procurar ajuda profissional. A prática do Jogo Responsável é uma ferramenta essencial para manter o controle e proteger suas finanças e sua saúde mental.
