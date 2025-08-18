Tombense x Caxias: Palpite Odds Altas +6, Onde Assistir, Escalações, Série C, 18/08

Tombense x Caxias: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C que acontece na segunda-feira, dia 18 de agosto, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, com transmissão na Sportynet e Dazn.

O Tombense vive um momento de grande instabilidade na Série C, lutando na lanterna do torneio. O clube tem enfrentado uma grave crise de resultados e, para piorar, vive uma situação atípica com a recente saída do treinador. Já o Caxias vive um momento de grande destaque, lutando para se firmar na zona de classificação para a próxima fase.

Tombense x Caxias Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final - Caxias - odd 2.59



🎯 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate / Caxias - odd 5.72



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 2.06



Nossas três melhores dicas para o confronto entre Tombense e Caxias exploram a situação oposta das equipes na tabela. O palpite em "Resultado Final - Caxias" é a principal aposta, visto que o Caxias vive um momento de grande destaque na Série C e o Tombense luta na lanterna. O palpite em "Intervalo/Final do Jogo - Empate / Caxias" é uma aposta mais ousada, que considera o equilíbrio do primeiro tempo e a superioridade técnica do Caxias, que pode se sobressair no segundo tempo. Por fim, a aposta em "Ambos Os Times Marcam - Sim" é uma boa opção, já que o Tombense, apesar da má fase, tem um bom desempenho em jogos em casa, o que pode dar a oportunidade do time de marcar.

Palpites Alternativos Tombense x Caxias



🎯 Palpite: Handicap Asiático - Caxias (-0.5) - odd 2.45



🎯 Palpite: Gols Exatos - 2 - odd 3.18



🎯 Palpite: Qual Equipe Vai Marcar - Ambas As Equipes - odd 2.06



Os palpites alternativos consideram mercados que fogem dos mais tradicionais. A aposta em "Handicap Asiático - Caxias (-0.5)" é uma opção para aqueles que acreditam que o Caxias vencerá a partida por uma margem de um gol ou mais. O palpite em "Gols Exatos - 2" tem uma odd atraente e reflete a possibilidade de um placar com poucos gols, já que o Tombense tem um desempenho defensivo razoável em casa. Por fim, o palpite em "Qual Equipe Vai Marcar - Ambas As Equipes" é uma boa opção, já que os dois times buscam a vitória e devem atacar, o que pode resultar em gols para ambos os lados.

💰 Tombense x Caxias: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - Tombense Ou Empate - odd 1.40



• 🟢 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.47



• 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.66



⚖️ Tombense x Caxias: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Resultado Final - Caxias - odd 2.59



• 🟢 Palpite: Handicap Asiático - Tombense (0) - odd 1.93



• 🟡 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - Empate / Empate - odd 4.02



🚀 Tombense x Caxias: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato - 0:0 - odd 6.32



• 🟢 Palpite: Placar Exato - 1:0 - odd 6.74



• 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam - Caxias E Não - odd 3.66



Tombense x Caxias: Onde Assistir e Ficha do Jogo

A partida entre Tombense e Caxias é um confronto crucial na Série C. O Tombense, em uma situação delicada na lanterna do torneio , precisa de uma vitória em casa para se reerguer e se manter na competição. Já o Caxias, em grande fase e na liderança, busca consolidar sua posição e garantir a vaga na próxima fase. O jogo promete ser um duelo de extremos, com o Tombense lutando pela sobrevivência e o Caxias por uma campanha de destaque.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Tombense x Caxias - Série C



📅 Data: 18/08/2025



⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos



📺 Transmissão: Sportynet e Dazn



Como Tombense e Caxias Chegam Para o Confronto

O Tombense vive um momento de grande instabilidade na Série C, com uma grave crise de resultados. A equipe se encontra na 20ª posição na tabela, com apenas 12 pontos em 16 jogos, somando 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. O clube demitiu o técnico Raul Cabral no dia 14 de julho e contratou Marcelo Chamusca, mas a instabilidade persiste. A equipe está em uma sequência de 10 jogos sem vitórias. No entanto, a equipe tem um desempenho melhor em casa, onde perdeu apenas duas partidas em sete jogos.

O Caxias vive um momento de grande destaque na Série C, ocupando a 1ª posição na tabela, com 36 pontos em 16 rodadas. A equipe tem um desempenho de 12 vitórias, 0 empates e 4 derrotas. O time vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas. O Caxias tem um desempenho de 12 vitórias, 0 empates e 4 derrotas e o clube conseguiu uma recuperação nas últimas rodadas.