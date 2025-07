Tombense x ABC: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Série C - 12/07

Tombense x ABC: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Antônio Guimarães de Almeida (Almeidão), em Tombos (MG), no sábado, 12/07, às 19h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada da Série C.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Tombense x ABC Palpites – Série C



Palpite 1 – Menos de 2,5 gols



Palpite 2 – Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 3 – Resultado Final: Tombense vence



Nos últimos três confrontos diretos, dois terminaram com Under 2,5 gols e o único com mais gols teve resultado cauteloso, indicando tendência clara a partidas com poucos gols.

Embora o histórico H2H recente não tenha registrado BTTS, ambas as equipes marcaram gols em duelos recentes – Tombense tem média de 1 gol por confronto e o ABC também tem encontrado o gol recorrentemente.

Como mandante, Tombense venceu um dos três embates diretos e chega com leve vantagem por jogar em casa. O time mostrou desempenho superior historicamente neste estádio.

Tombense x ABC – Onde Assistir

Tombense x ABC se enfrentam no sábado, 12/07, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG).



Transmissão: ESPN (canal aberto pela plataforma + transmissão online).

Também disponível via casas de apostas com streaming ao vivo como a Superbet, ideal para apostas ao vivo.



Tombense x ABC – Escalações Oficiais

As escalações oficiais de Tombense x ABC são divulgadas oficialmente aproximadamente uma hora antes da partida.

Ficha do Jogo:



⚽️ Confronto: Tombense x ABC – Brasileirão Série C

📅 Data: 12/07/2025

⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida (Almeidão), Tombos (MG)



