Toluca x Tigres: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Mexicana - 27/07

Toluca x Tigres: Confira os palpites para o jogo deste sábado, dia 26 de julho, às 22h (horário de Brasília), válido pela Liga Mexicana. Saiba onde assistir ao vivo Toluca x Tigres e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Toluca x Tigres pela Liga Mexicana



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 22h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Nemesio Díez



Toluca x Tigres Palpite - Liga Mexicana



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Ambas as equipes marcam - Sim - odd pagando 1.67 na Novibet

Esse é um confronto entre dois ataques bastante ativos e defesas que nem sempre se comportam bem sob pressão. O Toluca marcou em todos os últimos cinco jogos em casa, enquanto o Tigres balançou as redes em quatro das últimas cinco partidas como visitante.

Além disso, o histórico do confronto mostra equilíbrio ofensivo: nos últimos três encontros entre as equipes, ambos os times marcaram em duas ocasiões. A tendência é de mais um duelo aberto, com chances para os dois lados e boas possibilidades de gols de ambos.

Palpite 2: Total de Gols Toluca - Mais de 1.5 - odd pagando 1.87 na Esportes da Sorte

Jogando em casa, o Toluca costuma ser mais agressivo e eficiente. A equipe marcou dois ou mais gols em quatro dos últimos cinco jogos como mandante, e tem média superior a 2,0 gols por partida em seu estádio nesta temporada.

O Tigres, embora tradicionalmente forte, vem mostrando instabilidade defensiva fora de casa, sofrendo gols em sequência nos jogos como visitante. Diante da boa fase ofensiva do Toluca e o fator casa, essa aposta tem ótimo suporte estatístico e valor na odd.

Palpite 3: 1º Tempo - Resultado Toluca - odd pagando 2.45 na Superbet

O Toluca tem construído seus melhores resultados a partir de um bom desempenho inicial. Em casa, abriu o placar ainda no primeiro tempo em três dos últimos quatro jogos, sempre começando com alta intensidade e aproveitando o apoio da torcida.

O Tigres, por outro lado, costuma demorar a entrar no jogo quando atua fora de seus domínios. Isso pode abrir espaço para o Toluca assumir o controle logo nos minutos iniciais. Com uma odd acima de 2.40, o valor está no potencial de um início dominante da equipe mandante.

Toluca x Tigres: Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Superbet, basta concluir e verificar a sua conta na Superbet para assistir a partida.

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.