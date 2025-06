Tokyo Verdy x Kawasaki Frontale: Palpite, Onde Assistir, Escalações, J1 League - 29/06

O Tokyo Verdy, 15º colocado com 24 pontos, enfrenta o Kawasaki Frontale, que aparece na 5ª posição com 35 pontos, num duelo entre uma equipa que tenta se afastar da parte baixa da tabela e outra que briga por uma vaga no topo.

O Verdy tem o pior ataque da liga (apenas 14 gols marcados) e enfrenta dificuldades ofensivas, enquanto o Frontale chega com o melhor ataque da competição (35 gols) e um saldo positivo de +13.

A diferença entre os elencos é clara, mas jogando em casa, o Verdy tentará surpreender para estancar a má fase.