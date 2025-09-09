Togo x Sudão: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (09-09-2025)

Confira nossos palpites para o Togo x Sudão, jogo desse dia 09/09. Veja onde assistir, análise, estatística e outros dados relevantes para apostar com menor risco.

A partida entre Togo e Sudão, válida pela qualificação para o Mundial da FIFA 2026, apresenta um cenário interessante para apostadores.

Este confronto no Grupo B, marcado por uma disparidade na classificação atual, mas um histórico de duelos equilibrados, exige uma análise que transcende o simples resumo dos resultados.

A compreensão do cenário em que o jogo se insere é a base para qualquer prognóstico. A partida Togo x Sudão não é apenas um duelo tático, mas um confronto com implicações distintas para cada equipa na classificação do Grupo B.

Togo x Sudão: Ficha de Jogo









Confronto



Competição



Data



Hora



Local



Transmissão







Togo vs. Sudão



Qualificação Mundial FIFA 2026, Grupo B



9 de setembro de 2025



16:00 UTC (17:00 PT)



Stade de Kégué, Lomé, Togo



FIFA+ (em territórios selecionados, não disponível em Portugal)











Togo x Sudão: Onde Assistir

O jogo Togo x Sudão vai passar pela FIFA+, que transmite os jogos das eliminatórias da CAF em mais de 100 países.

A partida está agendada para o dia 9 de setembro de 2025, às 13h (horário de Brasília). O palco será o Stade de Kégué, na capital do Togo, Lomé.

Togo x Sudão: Palpite de Aposta

Palpites





✅ Chance Dupla: Empate ou Sudão (X2)







📉 Total de Gols: Abaixo de 2.5







⚽ Ambas as Equipas Marcam: Sim







🔢 Resultado Correto: Empate 1-1







🃏 Total de Cartões: Abaixo de 4





1. Palpite: Chance Dupla - Empate ou Sudão (X2)

Justificativa: A aposta na "Chance Dupla" a favor do Sudão ou no empate é a mais segura e sensata, baseada na análise objetiva da situação atual. O Sudão tem um desempenho superior no grupo, ocupando a terceira posição, e a sua motivação é alta na busca por uma vaga na qualificação. A sua classificação e o seu ranking FIFA, 110º, são significativamente melhores que os do Togo. O Togo, com a sua série de sete jogos sem vitória nas eliminatórias, demonstra uma fragilidade que torna a sua vitória neste confronto uma perspetiva pouco provável. A inclusão do empate na aposta não anula a lógica de uma aposta a favor da equipa mais forte, mas sim a protege, honrando a tendência histórica de confrontos diretos equilibrados que sempre terminaram em igualdade.

2. Palpite: Total de Gols - Abaixo de 2.5

Justificativa: Este é um dos prognósticos mais robustos. O histórico de confrontos entre as duas equipas aponta para placares baixos, com empates 1-1 e 0-0. Além disso, a tendência do Togo para jogos com poucos gols é notória, com seis dos seus últimos oito jogos a terminarem com menos de dois gols. A incapacidade recente do Togo de marcar gols (zero nos últimos dois jogos) e a natureza tática de uma partida de qualificação são fatores adicionais que reforçam este palpite. É altamente provável que o confronto seja fechado e com poucas oportunidades de gol.

3. Palpite: Ambas as Equipas Marcam - Sim (BTTS Sim)

Justificativa: Embora possa parecer contraditório com o palpite anterior, este prognóstico é um exemplo de análise nicho, focado exclusivamente no histórico do confronto direto. O último jogo entre as duas equipas, em novembro de 2023, terminou em 1-1, mostrando que, apesar de ser um jogo de poucos gols, ambas as defesas foram batidas. O padrão de "empate a gol" entre estas duas seleções, mesmo que em um contexto de placar baixo, faz com que a aposta seja justificada. Esta é uma aposta com odds mais elevadas que apela a apostadores que valorizam a repetição de padrões históricos.

4. Palpite: Resultado Correto - Empate 1-1

Justificativa: Esta é uma aposta de maior risco, mas com o potencial de retorno elevado. A sua justificação está no fato de que o placar de 1-1 foi o resultado do último encontro entre as duas equipas nas mesmas eliminatórias do Mundial. Dado o histórico de jogos equilibrados e a tendência para placares baixos, um novo empate a um gol é uma possibilidade real. A aposta é para o apostador que busca uma odd superior, com base numa recorrência estatística específica.

5. Palpite: Cartões - Abaixo de 4 Cartões

Justificativa: Este palpite é baseado numa análise de comportamento e disciplina. A estatística revela que "menos de quatro cartões surgiram em nove dos últimos dez jogos do Togo". Este padrão sugere que a seleção togolesa joga de forma disciplinada ou que os seus jogos tendem a ter um fluxo que não exige uma intervenção disciplinar frequente do árbitro. Esta aposta alternativa demonstra um conhecimento aprofundado dos dados comportamentais das equipas, oferecendo um valor para além dos mercados mais comuns.

Classificação no Grupo B

A posição de cada equipa na tabela revela as suas aspirações e a pressão sob a qual se encontram.









Posição



Equipa



Jogos



Saldo de Gols



Pontos







1



RD Congo



7



+8



16







2



Senegal



7



+9



15







3



Sudão



7



+4



12







4



Mauritânia



7



-5



5







5



Togo



7



-5



4







6



Sudão do Sul



7



-6



3











O Sudão encontra-se numa posição surpreendente e favorável, ocupando o terceiro lugar com 12 pontos em 7 jogos.

A equipa demonstra um desempenho consistente, mantendo-se na luta pelas primeiras posições do grupo, o que a coloca numa posição de vantagem e com uma motivação clara para somar pontos.

Por outro lado, o Togo está na quinta posição com apenas 4 pontos. A diferença de 8 pontos entre as duas seleções destaca a disparidade na sua campanha de qualificação e sugere que o Togo já não tem aspirações realistas de se qualificar, jogando mais pela honra e pela melhoria do seu ranking.

Togo x Sudão: Análise do Momento e Estatísticas

A análise do momento de forma é crucial para entender o estado psicológico e tático de cada equipa. Esta seção examina o desempenho recente, o histórico de confrontos diretos e as estatísticas subjacentes que moldam os prognósticos.

Análise do Momento das Equipas

O desempenho recente de cada seleção oferece um retrato claro do seu momento atual.





Togo: A seleção do Togo atravessa uma fase preocupante. O registo recente é de três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O Togo não vence há sete partidas nas eliminatórias do Mundial , e os seus últimos três jogos terminaram em derrota, com a equipa a não conseguir marcar nos últimos dois confrontos. A derrota por 2-0 para a Mauritânia, uma equipa com desempenho similar ao do Togo, sublinha a sua fragilidade defensiva e ofensiva. O ranking FIFA de 120º reflete este momento de forma inferior.







Sudão: O Sudão, por sua vez, tem superado as expectativas, com a sua terceira posição no grupo. A sua campanha é sólida, embora o registo recente de cinco jogos mostre três empates e duas derrotas. Contudo, é importante notar que as derrotas foram contra a equipa líder do grupo, o Senegal. Apesar de algumas oscilações, a equipa tem demonstrado uma resiliência notável, o que a coloca com uma vantagem psicológica e técnica. O seu ranking FIFA de 110º, superior ao do Togo, corrobora o seu momento mais consistente.





Togo x Sudão: Confronto Direto e Estatísticas

O histórico entre as duas equipas apresenta um cenário que contrasta com a forma atual. Os dois confrontos anteriores entre Togo e Sudão resultaram em empates. O jogo mais recente, em 16 de novembro de 2023, terminou com o placar de 1-1 nas mesmas eliminatórias.

O outro, um amistoso em 2020, foi um empate sem gols. Este padrão de jogos de baixo placar e resultados equilibrados sugere que, independentemente do momento de forma, os duelos entre estas duas seleções tendem a ser táticos e com poucos gols.

Além disso, as estatísticas de jogo reforçam a tendência para placares baixos. Seis dos últimos oito jogos do Togo terminaram com menos de dois gols.

Adicionalmente, uma estatística relevante para apostas é o baixo número de cartões: nove dos últimos dez jogos do Togo tiveram menos de quatro cartões. Estes dados são vitais para a formulação de prognósticos mais complexos e refinados.